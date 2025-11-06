A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, írtunk róla, hogy milyen géppel utaznak Orbán Viktorék Trumphoz. Pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd.
Mi van a bőröndben? + videó
Elindult Washingtonba a magyar delegáció Orbán Viktor vezetésével, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal a miniszterelnök. A megbeszélés fő témái a béke, az energiabiztonság és a gazdasági, valamint hadiipari együttműködés lesznek. Orbán Viktor a közösségi oldalán videót is közzétett az indulás előtti pillanatokról. A reptéren a minisztereket arról kérdezték, mit visznek magukkal az útra.
A beszálláshoz sorban érkező minisztereket egy riporter faggatta arról, hogy mit pakoltak a bőröndjükbe. Sokan nagyon hasonló választ adtak:
Borítókép: Orbán Viktor a washingtoni repülőút előtt (Fotó: Facebook)
