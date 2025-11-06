Mi van a bőröndben? + videó

A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, írtunk róla, hogy milyen géppel utaznak Orbán Viktorék Trumphoz. Pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd.

Orbán Viktor új videót osztott meg közösségi oldalán a washingtoni út előtti pillanatokból

Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto