Mi van a bőröndben? + videó

Elindult Washingtonba a magyar delegáció Orbán Viktor vezetésével, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal a miniszterelnök. A megbeszélés fő témái a béke, az energiabiztonság és a gazdasági, valamint hadiipari együttműködés lesznek. Orbán Viktor a közösségi oldalán videót is közzétett az indulás előtti pillanatokról. A reptéren a minisztereket arról kérdezték, mit visznek magukkal az útra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 16:27
Orbán Viktor a washingtoni repülőút előtt
Orbán Viktor a washingtoni repülőút előtt Forrás: Facebook
A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, írtunk róla, hogy milyen géppel utaznak Orbán Viktorék Trumphoz. Pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd. 

Orbán Viktor új videót osztott megközösségi oldalán a washingtoni út előtti pillanatokból
Orbán Viktor új videót osztott meg közösségi oldalán a washingtoni út előtti pillanatokból
Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto

A beszálláshoz sorban érkező minisztereket egy riporter faggatta arról, hogy mit pakoltak a bőröndjükbe. Sokan nagyon hasonló választ adtak:

Borítókép: Orbán Viktor a washingtoni repülőút előtt (Fotó: Facebook)

