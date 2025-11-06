Nemzetgazdasági MinisztériumNagy MártonDonald Trump

Újabb lendületet kaphatnak a hazánkba irányuló amerikai befektetések, ha Nagy Mártonéknak sikerül tető alá hozni ezt az egyezményt

Szeretnénk, ha az amerikai vállalatok kedvelt és fontos befektetői partnerként tekintenék Magyarországra – közölte a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön. Nagy Márton a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kapcsán adott exkluzív interjút a Tényeknek a Washingtonba tartó repülőn, amely a magyar delegációt szállítja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 15:34
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Forrás: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Biden-adminisztráció eltörölte az Egyesült Államok és a hazánk közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A viszonos egyezség értelmében a cégek választhatnak, hogy melyik országban fizetnek társasági adót. Az egyezmény eltörlése kevésbé vonzó célponttá tette Magyarországot az amerikai befektetések esetében – nyilatkozta csütörtökön Nagy Márton a TV2 Tények tudósítójának a repülőúton az Orbán–Trump csúcsra tartva. 

Helyre kell állítani az egyezményt, hogy ismét vonzó befektetési célpont legyen Magyarország az amerikai cégek számára

A tárcavezető hozzátette: ahhoz, hogy hazánk ismét vonzó befektetési célpont legyen az amerikai vállalatok számára, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt helyre kell állítani. Ez az Amerikai Egyesült Államok elnökén múlik, azon vagyunk, hogy helyreállítsuk – húzta alá.

Ki kell dolgozni és egy új egyezményt kell ratifikálni, amire a magyar kormány készen áll – mutatott rá Nagy Márton. – Minél gyorsabban, minél jobb egyezményt szeretnénk kötni az Egyesült Államokkal. Szeretnénk, ha az amerikai vállalatok kedvelt és fontos befektetői partnerként tekintenék Magyarországra – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter. A felek részéről a nyitottság megvan, nemcsak magas szinten, hanem „technikai szinteken is lesznek találkozók” – utalt Nagy Márton arra, hogy a magyar delegáció és amerikai partnereik készen állnak a részletegyeztetésekre is.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.