Újabb lendületet kaphatnak a hazánkba irányuló amerikai befektetések, ha Nagy Mártonéknak sikerül tető alá hozni ezt az egyezményt

A Biden-adminisztráció eltörölte az Egyesült Államok és a hazánk közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A viszonos egyezség értelmében a cégek választhatnak, hogy melyik országban fizetnek társasági adót. Az egyezmény eltörlése kevésbé vonzó célponttá tette Magyarországot az amerikai befektetések esetében – nyilatkozta csütörtökön Nagy Márton a TV2 Tények tudósítójának a repülőúton az Orbán–Trump csúcsra tartva.

Helyre kell állítani az egyezményt, hogy ismét vonzó befektetési célpont legyen Magyarország az amerikai cégek számára

A tárcavezető hozzátette: ahhoz, hogy hazánk ismét vonzó befektetési célpont legyen az amerikai vállalatok számára, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt helyre kell állítani. Ez az Amerikai Egyesült Államok elnökén múlik, azon vagyunk, hogy helyreállítsuk – húzta alá.

Ki kell dolgozni és egy új egyezményt kell ratifikálni, amire a magyar kormány készen áll – mutatott rá Nagy Márton. – Minél gyorsabban, minél jobb egyezményt szeretnénk kötni az Egyesült Államokkal. Szeretnénk, ha az amerikai vállalatok kedvelt és fontos befektetői partnerként tekintenék Magyarországra – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter. A felek részéről a nyitottság megvan, nemcsak magas szinten, hanem „technikai szinteken is lesznek találkozók” – utalt Nagy Márton arra, hogy a magyar delegáció és amerikai partnereik készen állnak a részletegyeztetésekre is.



