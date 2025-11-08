Vitathatatlan magyar diplomáciai siker – Robert C. Castel a washingtoni csúcsról

A Magyar Nemzet Rapid podcastjában Tóth Tamás Antal ezúttal Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával beszélgetett az Orbán–Trump-találkozó utóhatásairól, az ukrajnai háború esélyeiről és az amerikai külpolitika motivációiról.
A beszélgetés elején Tóth Tamás Antal felidézte: a nemzetközi sajtóban nagy visszhangot váltott ki Orbán Viktor kijelentése, miszerint „Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút.” Robert C. Castel erre reagálva hangsúlyozta, hogy ez nem provokáció, hanem a valóság kimondása.
Ez egy evidencia. Nagyon kevés komoly politikus vagy szakértő gondolja komolyan, hogy Ukrajna katonailag képes lehet legyőzni Oroszországot. Orbán Viktor csak kimondta azt, amit a józan gondolkodás diktál
Castel szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump tárgyalásán a nyilvánosság előtt nem részletezett kérdések között minden bizonnyal a békefolyamat, a budapesti békecsúcs és annak lehetséges akadályai is szerepeltek. Mint mondta, a háború lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország azonosítsa a legkisebb közös nevezőt, amelyre a tárgyalások és a jövőbeni rendezés épülhet.
A beszélgetésben felmerült az is: Trump diplomáciájára jellemző, hogy gazdasági eszközökkel – vámokkal és üzleti megállapodásokkal – is nyomást gyakorol szövetségeseire. Castel erre reagálva úgy fogalmazott:
Ez Trump stílusa. Ő nem diplomata, hanem üzletember. Számára minden tárgyalás egy üzlet, amelyben az amerikai érdek az első. Ugyanakkor mostanra egy új szempont is megjelent nála: idős korára fontosnak tartja, hogy milyen örökséget hagy maga után, és ez egyre inkább a béke irányába tolja gondolkodását.
A műsorban kiemelték: a magyar diplomácia történelmi eredményt ért el, hiszen Magyarország teljes szankciós mentességet kapott az orosz olaj- és gázvásárlásokra vonatkozó amerikai szankciók alól. Castel szerint ez példátlan döntés, hiszen korábban még egyetlen ország sem kapott hasonló felmentést.
A szakértő szerint ez vitathatatlan diplomáciai siker, amely egyértelműen Orbán Viktor tárgyalási képességét bizonyítja, és garantálja, hogy Magyarország továbbra is megőrizze az olcsó energiát és a rezsicsökkentés eredményeit.
Ez a döntés nemcsak gazdasági, hanem stratégiai győzelem is. Orbán Viktor ezzel bebizonyította, hogy Magyarország képes megvédeni nemzeti érdekeit még a világ legnagyobb hatalmával szemben is
A beszélgetés végén a szakértő arra is rámutatott, hogy Trump és Orbán politikai filozófiáját közös alapelvek kötik össze: a szuverenitás, a nemzeti érdek és a béketörekvés.
Mindketten pragmatikus vezetők, akik nem ideológiák mentén döntenek, hanem a saját nemzetük érdekeit tartják szem előtt. Ez az, ami összeköti őket, és ami sikeressé teszi mindkettőjüket a világpolitikában
