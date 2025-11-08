Orbán ViktorWashingtonMagyarországszuverenitásTrump

Vitathatatlan magyar diplomáciai siker – Robert C. Castel a washingtoni csúcsról

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 11:13

A Magyar Nemzet Rapid podcastjában Tóth Tamás Antal ezúttal Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával beszélgetett az Orbán–Trump-találkozó utóhatásairól, az ukrajnai háború esélyeiről és az amerikai külpolitika motivációiról.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszélgetés elején Tóth Tamás Antal felidézte: a nemzetközi sajtóban nagy visszhangot váltott ki Orbán Viktor kijelentése, miszerint „Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút.” Robert C. Castel erre reagálva hangsúlyozta, hogy ez nem provokáció, hanem a valóság kimondása.

Ez egy evidencia. Nagyon kevés komoly politikus vagy szakértő gondolja komolyan, hogy Ukrajna katonailag képes lehet legyőzni Oroszországot. Orbán Viktor csak kimondta azt, amit a józan gondolkodás diktál

 – fogalmazott.

Castel szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump tárgyalásán a nyilvánosság előtt nem részletezett kérdések között minden bizonnyal a békefolyamat, a budapesti békecsúcs és annak lehetséges akadályai is szerepeltek. Mint mondta, a háború lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország azonosítsa a legkisebb közös nevezőt, amelyre a tárgyalások és a jövőbeni rendezés épülhet. 

Castel: Vitathatatlan a magyar diplomáciai siker (Fotó: MTI)
Castel: Vitathatatlan a magyar diplomáciai siker (Fotó: MTI)

A beszélgetésben felmerült az is: Trump diplomáciájára jellemző, hogy gazdasági eszközökkel – vámokkal és üzleti megállapodásokkal – is nyomást gyakorol szövetségeseire. Castel erre reagálva úgy fogalmazott:

Ez Trump stílusa. Ő nem diplomata, hanem üzletember. Számára minden tárgyalás egy üzlet, amelyben az amerikai érdek az első. Ugyanakkor mostanra egy új szempont is megjelent nála: idős korára fontosnak tartja, hogy milyen örökséget hagy maga után, és ez egyre inkább a béke irányába tolja gondolkodását.

A műsorban kiemelték: a magyar diplomácia történelmi eredményt ért el, hiszen Magyarország teljes szankciós mentességet kapott az orosz olaj- és gázvásárlásokra vonatkozó amerikai szankciók alól. Castel szerint ez példátlan döntés, hiszen korábban még egyetlen ország sem kapott hasonló felmentést. 

A szakértő szerint ez vitathatatlan diplomáciai siker, amely egyértelműen Orbán Viktor tárgyalási képességét bizonyítja, és garantálja, hogy Magyarország továbbra is megőrizze az olcsó energiát és a rezsicsökkentés eredményeit.

Ez a döntés nemcsak gazdasági, hanem stratégiai győzelem is. Orbán Viktor ezzel bebizonyította, hogy Magyarország képes megvédeni nemzeti érdekeit még a világ legnagyobb hatalmával szemben is 

– mondta Castel.

A beszélgetés végén a szakértő arra is rámutatott, hogy Trump és Orbán politikai filozófiáját közös alapelvek kötik össze: a szuverenitás, a nemzeti érdek és a béketörekvés.

Mindketten pragmatikus vezetők, akik nem ideológiák mentén döntenek, hanem a saját nemzetük érdekeit tartják szem előtt. Ez az, ami összeköti őket, és ami sikeressé teszi mindkettőjüket a világpolitikában

 – zárta gondolatait Robert C. Castel.

add-square Orbán-Trump találkozó

Trump sajtófőnöke válaszolt Orbán Viktornak

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu