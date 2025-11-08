Vitathatatlan magyar diplomáciai siker – Robert C. Castel a washingtoni csúcsról

Castel szerint a magyar miniszterelnök és Donald Trump tárgyalásán a nyilvánosság előtt nem részletezett kérdések között minden bizonnyal a békefolyamat, a budapesti békecsúcs és annak lehetséges akadályai is szerepeltek. Mint mondta, a háború lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország azonosítsa a legkisebb közös nevezőt, amelyre a tárgyalások és a jövőbeni rendezés épülhet.

Castel: Vitathatatlan a magyar diplomáciai siker (Fotó: MTI)

A beszélgetésben felmerült az is: Trump diplomáciájára jellemző, hogy gazdasági eszközökkel – vámokkal és üzleti megállapodásokkal – is nyomást gyakorol szövetségeseire. Castel erre reagálva úgy fogalmazott:

Ez Trump stílusa. Ő nem diplomata, hanem üzletember. Számára minden tárgyalás egy üzlet, amelyben az amerikai érdek az első. Ugyanakkor mostanra egy új szempont is megjelent nála: idős korára fontosnak tartja, hogy milyen örökséget hagy maga után, és ez egyre inkább a béke irányába tolja gondolkodását.

A műsorban kiemelték: a magyar diplomácia történelmi eredményt ért el, hiszen Magyarország teljes szankciós mentességet kapott az orosz olaj- és gázvásárlásokra vonatkozó amerikai szankciók alól. Castel szerint ez példátlan döntés, hiszen korábban még egyetlen ország sem kapott hasonló felmentést.