Donald TrumpbékeOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcscsúcstalálkozóEgyesült Államok

Az Orbán–Trump-csúcson a fontos kérdésekben megvan az egyetértés + videó

A magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan erősek, mint most – mondta Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában, a Donald Trumppal való washingtoni találkozója előtt. A magyar kormányfő kiemelte: a két ország között kiváló az együttműködés, a legmagasabb politikai szinteken is egyetértés van a béke és a bevándorlás kérdésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 10:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaha volt aranykora az amerikai–magyar kapcsolatoknak, akkor az most van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Sarm es-Sejk, 2025. október 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) találkozója a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

Az interjúban – amelyet Washingtonból, felvételről sugároztak, néhány órával a magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt – Orbán Viktor azt mondta:

 ha valaha tudtak a magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van,

és ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és itt próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, az éppen most van.

Hangsúlyozta:

a két ország közötti együttműködés kiváló, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokban is, a béke és a háború vagy a bevándorlás ügyében egyetértés van.

Az orosz olajra kivetett amerikai szankciókkal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: pénteken mindenre fény derül. Hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nemcsak a magyar családokat és háztartásokat, hanem a vállalkozásokat is súlyosan érinti.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Orbán-Trump találkozó

Így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba + videó

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu