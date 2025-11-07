Az Orbán–Trump-csúcson a fontos kérdésekben megvan az egyetértés + videó

Ha valaha volt aranykora az amerikai–magyar kapcsolatoknak, akkor az most van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.
Az interjúban – amelyet Washingtonból, felvételről sugároztak, néhány órával a magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt – Orbán Viktor azt mondta:
ha valaha tudtak a magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van,
és ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és itt próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, az éppen most van.
Hangsúlyozta:
a két ország közötti együttműködés kiváló, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokban is, a béke és a háború vagy a bevándorlás ügyében egyetértés van.
Az orosz olajra kivetett amerikai szankciókkal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: pénteken mindenre fény derül. Hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nemcsak a magyar családokat és háztartásokat, hanem a vállalkozásokat is súlyosan érinti.
