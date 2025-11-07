Donald TrumpWashingtonOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcsháborúOroszország elleni szankciók

Orbán Viktor nem ajándékot kér az amerikaiaktól + videó

Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor ezt nem üzleti alapon kívánja elérni, hanem a józan ész és a belátás alapján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 07. 9:33
– A washingtoni tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. És nekem itt eredményt kell elérnem – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Róma, 2025. október 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán) 

A Washingtonból, néhány órával a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugározott interjúban Orbán Viktor elmondta: majd csak a megbeszélés után tud válaszolni arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól.

Itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amelyet kivetettek legutóbb az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országokat, akiknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, ezért azt kéri Trump elnöktől, hogy ezt lássa be, és a magyar javaslatok közül valamelyiket fogadja el.

De ezt nem üzleti alapon kívánom elérni, hanem a józan ész és a belátás alapján

– emelte ki.

Az ukrajnai háborút illetően azt mondta, a békecsúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni – jelentette ki a kormányfő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


