Orbán Viktor nem ajándékot kér az amerikaiaktól + videó

– A washingtoni tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. És nekem itt eredményt kell elérnem – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A Washingtonból, néhány órával a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugározott interjúban Orbán Viktor elmondta: majd csak a megbeszélés után tud válaszolni arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól.

Itt nem arról van szó, hogy valami ajándékot kérnénk az amerikaiaktól, hanem egyszerűen annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amelyet kivetettek legutóbb az orosz energiára, az a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő országokat, akiknek nincs tengerük, lehetetlen helyzetbe hozza

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, ezért azt kéri Trump elnöktől, hogy ezt lássa be, és a magyar javaslatok közül valamelyiket fogadja el.

De ezt nem üzleti alapon kívánom elérni, hanem a józan ész és a belátás alapján

– emelte ki.

Az ukrajnai háborút illetően azt mondta, a békecsúcs megtörténik majd, hiszen bejelentették. Az a kérdés, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb vigyen a békéhez, vagy várnak addig, míg minden kérdésben sikerül megegyezni – jelentette ki a kormányfő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)