Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben!

Fél nyolc után Orbán Viktor miniszterelnök ad interjút felvételről a Kossuth rádió reggeli műsorában. A korábban rögzített beszélgetésben a kormányfő részletesen beszámol arról, milyen témák várhatók a Donald Trump amerikai elnökkel történő washingtoni csúcstalálkozóján.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP/Yoan Valat)

Mint ismert, a miniszterelnök csütörtökön reggel indult a kíséretével az Egyesült Államok fővárosába, ahol magyar idő szerint péntek délután fél öttől találkozik a Fehér Házban Donald Trumppal.

Orbán Viktor a Washingtonba tartó repülőgépen lapunk helyszíni tudósítójának elmondta:

Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben.

