Orbán Balázs elárulta, miről lesz szó Washingtonban + videó

A mi megközelítésünk arra épül, hogy a nagyhatalmak, az erőközpontok mind érdekeltek legyenek Magyarország sikerében

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az Amerikai Egyesült Államok eddig ebből a puzzle-ből hiányzott azért, mert az előző demokrata adminisztráció folyamatosan támadta Magyarországot, egyszerűen azért, mert a háborúpárti politikájukat nem voltunk hajlandók támogatni.

Most egy békepárti adminisztráció van, most velük tudunk stratégiai megállapodást kötni: energia, gazdaság, pénzügyi együttműködés, hadiipari együttműködés, űrkutatással kapcsolatos együttműködés, és azt reméljük, hogy a budapesti békecsúcsra is sor kerül majd

– részletezte a politikai igazgató, majd azzal zárta a videót, „hogyha ezekben az ügyekben mind előre tudunk lépni, mind megállapodásokat tudunk kötni, akkor valóban egy áttörésszerű történelmi megállapodás napjában áll Magyarország.”