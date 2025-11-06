Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

MagyarországbékemisszióWashingtonbékecsúcsAmerikai Egyesült Államok

Orbán Balázs elárulta, miről lesz szó Washingtonban + videó

A magyar delegáció november 6-án megérkezett Washingtonba, ahol pénteken tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozón a béke, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés kerül középpontba. Orbán Balázs elmondta, hogy céljuk egy stratégiai partnerség elérése az Egyesült Államokkal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 21:36
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
A magyar delegáció november 6-án este megérkezett Washingtonba, írtunk róla, hogy milyen géppel utaztak Orbán Viktorék Trumphoz. Pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd. Orbán Balázs közösségi oldalán megosztott videójában elmondta, hogy azért mennek Washingtonba – elsőként egyébként a közép-európai országok vezetői közül –, hogy egy stratégiai együttműködési megállapodást kössenek.

Orbán Balázs elárulta miről lesz szó Washingtonban
Orbán Balázs elárulta, miről lesz szó Washingtonban
Forrás: Facebook

A mi megközelítésünk arra épül, hogy a nagyhatalmak, az erőközpontok mind érdekeltek legyenek Magyarország sikerében

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az Amerikai Egyesült Államok eddig ebből a puzzle-ből hiányzott azért, mert az előző demokrata adminisztráció folyamatosan támadta Magyarországot, egyszerűen azért, mert a háborúpárti politikájukat nem voltunk hajlandók támogatni. 

Most egy békepárti adminisztráció van, most velük tudunk stratégiai megállapodást kötni: energia, gazdaság, pénzügyi együttműködés, hadiipari együttműködés, űrkutatással kapcsolatos együttműködés, és azt reméljük, hogy a budapesti békecsúcsra is sor kerül majd

– részletezte a politikai igazgató, majd azzal zárta a videót, „hogyha ezekben az ügyekben mind előre tudunk lépni, mind megállapodásokat tudunk kötni, akkor valóban egy áttörésszerű történelmi megállapodás napjában áll Magyarország.”

Azért tartunk Washingtonba, hogy stratégiai megállapodást kössünk az Egyesült Államokkal

– írta a kommunikációs igazgató a videóhoz.

Borítókép: A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök (Fotó: AFP)

