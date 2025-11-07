Washington, péntek hajnal. Pár óra, és kezdetét veszi Orbán Viktor tárgyalása Donald Trump amerikai elnökkel. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, lesz mit megbeszélniük.
Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be pénteken, néhány órával Donald Trump amerikai elnökkel tartandó találkozója előtt. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat.”
Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.
Hozzátette:
A magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor szerint nekünk, magyaroknak tíz éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.
További Külföld híreink
Hozzáfűzte: „Azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”
Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az oroszpárti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.
Orbán Viktor így zárta bejegyzését:
No migration! No gender! No war! Ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így zajlanak a magyar–amerikai tárgyalások
Orbán Balázs videót osztott meg.
„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza
Sokan már nagyon rég várták ezt.
Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa
A szakértő történelmi jogsértésnek nevezte a tervet.
Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés
Nő a nukleáris veszély.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így zajlanak a magyar–amerikai tárgyalások
Orbán Balázs videót osztott meg.
„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza
Sokan már nagyon rég várták ezt.
Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa
A szakértő történelmi jogsértésnek nevezte a tervet.
Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés
Nő a nukleáris veszély.