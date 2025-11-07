Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Donald TrumpWashingtonOrbán Viktorkapcsolat

Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat

A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be pénteken, néhány órával Donald Trump amerikai elnökkel tartandó találkozója előtt. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat.”

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 7:28
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Washington, péntek hajnal. Pár óra, és kezdetét veszi Orbán Viktor tárgyalása Donald Trump amerikai elnökkel. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, lesz mit megbeszélniük.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.

Hozzátette: 

A magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült

 – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint nekünk, magyaroknak tíz éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.

Hozzáfűzte: „Azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az oroszpárti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.

Orbán Viktor így zárta bejegyzését: 

No migration! No gender! No war! Ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

