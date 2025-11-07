Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója az év egyik legfontosabb eseménye
Korábban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Orbán Viktor közelgő washingtoni látogatásáról.
A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az év egyik legfontosabb eseményének nevezte a találkozót, amelyen olyan döntések és megállapodások születhetnek, amelyek minden magyar életét hosszú távon meghatározhatják, így egyáltalán nem mindegy magyar szempontból a tárgyalások kimenetele.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)