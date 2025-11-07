Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben!

Orbán ViktorhadiiparDonald TrumpWashingtonMagyarországorosz olajbékefolyamat

Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteken Washingtonban találkoznak. Az egyeztetésen várhatóan több megállapodás is létrejön. Orbán Viktor a Facebookon osztott meg egy posztot, amelyben jelezte, hogy megérkeztek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 6:31
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban találkoznak Forrás: Orbán Viktor/Facebook
A megbeszélések középpontjában gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések állnak majd. Orbán Viktor tájékoztatása szerint az orosz–amerikai békefolyamat ügyében is tárgyalni fognak, a magyar kormányfőt az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb helyén, a Blair House-ban szállásolják el.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban találkoznak
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban találkoznak Fotó: AFP

Orbán Viktor a bejegyzésben képeket is megosztott, ezt írta: 

Megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója az év egyik legfontosabb eseménye

Korábban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Orbán Viktor közelgő washingtoni látogatásáról

A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az év egyik legfontosabb eseményének nevezte a találkozót, amelyen olyan döntések és megállapodások születhetnek, amelyek minden magyar életét hosszú távon meghatározhatják, így egyáltalán nem mindegy magyar szempontból a tárgyalások kimenetele.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

