Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok!

A megbeszélések középpontjában gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések állnak majd. Orbán Viktor tájékoztatása szerint az orosz–amerikai békefolyamat ügyében is tárgyalni fognak, a magyar kormányfőt az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb helyén, a Blair House-ban szállásolják el.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban találkoznak Fotó: AFP

Orbán Viktor a bejegyzésben képeket is megosztott, ezt írta: