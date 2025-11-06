Konkrét eredményeket hozhat az amerikai–magyar csúcstalálkozó + videó

A honvédelmi miniszter történelmi léptékűnek nevezte az Orbán–Trump-megbeszélést, amely szerinte újabb amerikai katonai technológiát hozhat Magyarországra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf mindezt a közösségi oldalára feltöltött rövid videóban mondta, amelyben a holnapi, Washingtonban esedékes Orbán Viktor–Donald Trump- találkozóról beszélt. A tárcavezető szerint az esemény nemcsak politikai, hanem katonai-stratégiai szempontból is mérföldkő lehet Magyarország számára, és új távlatokat nyithat a két ország védelmi együttműködésében.

„Ez most egy történelmi találkozó lesz, minden értelemben elmondható” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky. Mint mondta,

„Magyarország miniszterelnöke találkozik az amerikai elnökkel, közöttünk hatalmas méretkülönbség van a két ország gazdasági súlya, katonai ereje, nemzetközi befolyása tekintetében, és az, hogy ez a két nemzetközi léptékű világvezető a nagy országai közötti méretkülönbség ellenére is tudnak találkozni, és mi ott lehetünk, támogathatjuk ezt – ez fantasztikus személyes élmény is, és az ország számára is nagy jelentőségű.”

A miniszter külön kitért a védelmi dimenzióra is. „Az Amerikai Egyesült Államok a NATO legnagyobb tagja, és természetesen egy katonai szuper power, Magyarország szövetségese” – mondta. Hozzátette: „Évek óta Magyarország épít részben az amerikai haderővel való együttműködésre, részben pedig az amerikai hadfelszerelésre.”

Szalay-Bobrovniczky szerint a mostani tárgyalások konkrét eredményeket is hozhatnak a magyar honvédelem számára.