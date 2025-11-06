Simonovits András levélben magyarázkodna, de csak megerősítette, hogy mire készül a Tisza

Az Ellenpont beszámolója szerint Simonovits András levélben reagált arra a korábbi cikkre, amely a nyugdíjak megadóztatását és a magasabb juttatások csökkentését firtatták. A portál úgy véli, a közgazdász „kritizálta ugyan” az írást, de érdemben nem tudta megcáfolni annak tartalmát, sőt

több ponton megerősítette, hogy a Tisza Párt környezetében komolyan felmerültek megszorítási elképzelések.

A lap felidézi, hogy Simonovits korábban maga mondta:

„A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat.”

Az Ellenpont szerint ezzel a közgazdász lényegében elismeri, hogy progresszív módon adóztatná a magasabb juttatásokat. A cikk szerint Simonovits válaszában sem definiálta pontosan, mit tekint magas nyugdíjnak, így állításai továbbra is értelmezhetők megszorításként.

Az Ellenpont összegzése szerint

Simonovits levele nem cáfolta, hanem inkább megerősítette a korábbi állításokat, miszerint a Tisza Párt környezetében valós elképzelések születtek a nyugdíjak visszafogásáról.

A lap úgy fogalmaz: „A választók joggal várják el, hogy a Tisza párt egyértelműen mondja ki, mit tervez a nyugdíjasokkal, de a mostani levelezés alapján annyi bizonyos: Simonovits nem tudta megcáfolni, hogy megszorításra készülnek.”