Simonovits András levélben magyarázkodna, de csak megerősítette, hogy mire készül a Tisza

Hiába próbálta megmagyarázni szavait Simonovits András – az Ellenpont szerint a közgazdász levelével nem cáfolta, hanem inkább megerősítette, hogy a Tisza Párt környezetében megszorítási tervek készülnek a nyugdíjasokra nézve.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 18:49
Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője Forrás: videókép
Az Ellenpont beszámolója szerint Simonovits András levélben reagált arra a korábbi cikkre, amely a nyugdíjak megadóztatását és a magasabb juttatások csökkentését firtatták. A portál úgy véli, a közgazdász „kritizálta ugyan” az írást, de érdemben nem tudta megcáfolni annak tartalmát, sőt

 több ponton megerősítette, hogy a Tisza Párt környezetében komolyan felmerültek megszorítási elképzelések.

A lap felidézi, hogy Simonovits korábban maga mondta:

 „A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat.” 

Az Ellenpont szerint ezzel a közgazdász lényegében elismeri, hogy progresszív módon adóztatná a magasabb juttatásokat. A cikk szerint Simonovits válaszában sem definiálta pontosan, mit tekint magas nyugdíjnak, így állításai továbbra is értelmezhetők megszorításként.

Az Ellenpont összegzése szerint

 Simonovits levele nem cáfolta, hanem inkább megerősítette a korábbi állításokat, miszerint a Tisza Párt környezetében valós elképzelések születtek a nyugdíjak visszafogásáról. 

A lap úgy fogalmaz: „A választók joggal várják el, hogy a Tisza párt egyértelműen mondja ki, mit tervez a nyugdíjasokkal, de a mostani levelezés alapján annyi bizonyos: Simonovits nem tudta megcáfolni, hogy megszorításra készülnek.”

Borítókép: Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője (Forrás: Videókép)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

