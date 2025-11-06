Orbán Viktor Amerika szövetségese, megszűnik a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálata

Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökség (USAGM) vezérigazgatója levélben értesítette a képviselőket arról, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa magyar nyelvű kiadványait.

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége beszünteti a Szabad Európa magyar nyelvű kiadását Fotó: AFP

A levélben, amelyet a képviselőház és a szenátus költségvetési, valamint külügyi bizottságainak címzett, Lake azt írta:

a 2019-ben indított magyar nyelvű műsor nem állt összhangban az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, és befolyásolta az amerikai külpolitikát a magyar kormány vonatkozásában.

Kiemelte, hogy Magyarország a NATO tagja és az Egyesült Államok stratégiai partnere, Orbán Viktor pedig az ország törvényesen megválasztott miniszterelnöke.