Orbán Viktor Amerika szövetségese, megszűnik a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálata

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) közlése szerint a jövőben az amerikai adófizetők pénzét már nem fordítják szövetségeseik gyengítésére. Ennek részeként az ügynökség beszünteti a Szabad Európa magyar nyelvű kiadását. Azt írták, hogy a műsor nem állt összhangban az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, és befolyásolta az amerikai külpolitikát a magyar kormány vonatkozásában.

Sebők Barbara
2025. 11. 06. 14:11
Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökség (USAGM) vezérigazgatója Forrás: AFP
Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökség (USAGM) vezérigazgatója levélben értesítette a képviselőket arról, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa magyar nyelvű kiadványait.

A levélben, amelyet a képviselőház és a szenátus költségvetési, valamint külügyi bizottságainak címzett, Lake azt írta: 

a 2019-ben indított magyar nyelvű műsor nem állt összhangban az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, és befolyásolta az amerikai külpolitikát a magyar kormány vonatkozásában. 

Kiemelte, hogy Magyarország a NATO tagja és az Egyesült Államok stratégiai partnere, Orbán Viktor pedig az ország törvényesen megválasztott miniszterelnöke.

Ez a műsor aláásta Trump elnök külpolitikáját azzal, hogy ellenezte a törvényesen megválasztott magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort. Mint tudják, Orbán miniszterelnök Magyarország vezetője, amely egyrészt az Egyesült Államok erős szövetségese, másrészt a NATO tagja

– írták.

