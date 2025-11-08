Történelmi pillanat Washingtonban

Orbán Balázs arról is beszámolt, hogy pontosan miről esett szó, és miért annyira fontos ez a találkozó mindkét fél számára.

Az amerikai elnök szerint Magyarország kiváló munkát végez. Orbán Viktor a béke, a rend és a szuverenitás politikáját képviseli, ezért – ahogy Trump fogalmazott –: „Brüsszelnek több tiszteletet kellene mutatnia Magyarország és vezetője iránt.”

Az egyik legfontosabb eredmény: Magyarország általános és korlátlan mentességet kapott a nukleárisenergia-, földgáz- és olajszankciók alól. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk őrizni a rezsicsökkentést, és így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.

Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy minden korlátozás megszűnt a Paks II projekt körül. A két ország között nukleáris ipari megállapodás született, amelynek köszönhetően fűtőanyagot szerezhetünk be, valamint kis moduláris reaktorokat építhetünk.

A találkozó új fejezetet nyitott a gazdasági együttműködésben is. Magyarország és az Egyesült Államok új kereteket alakít ki a pénzügyi együttműködésre, miközben amerikai befektetések érkeznek hazánkba, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek itthon.

A jövőben erősítjük a két ország közti védelmi ipari együttműködést, illetve magyar vállalatok is becsatlakozhatnak egy új kereskedelmi űrállomás fejlesztésébe.

És a legfontosabb: Orbán Viktor és Donald Trump egyetértettek abban, hogy a megkezdett békekezdeményezéseket folytatni kell.

Továbbra is napirenden van egy lehetséges Trump–Putyin-találkozó Budapesten – erre akkor kerül majd sor, amikor eljön az ideje

– emelte ki Orbán Balázs.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI)