Orbán ViktorOrbán BalázsDonald Trump

Történelmi pillanat Washingtonban

Orbán Viktor és Donald Trump újra találkoztak, és megerősítették: a magyar–amerikai barátság szorosabb, mint valaha – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és elismeri a magyar kormány eredményeit. A két vezető ezzel új aranykort nyitott az amerikai–magyar kapcsolatokban – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 10:04
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Balázs arról is beszámolt, hogy pontosan miről esett szó, és miért annyira fontos ez a találkozó mindkét fél számára. 

Az amerikai elnök szerint Magyarország kiváló munkát végez. Orbán Viktor a béke, a rend és a szuverenitás politikáját képviseli, ezért – ahogy Trump fogalmazott –: „Brüsszelnek több tiszteletet kellene mutatnia Magyarország és vezetője iránt.”

  • Az egyik legfontosabb eredmény: Magyarország általános és korlátlan mentességet kapott a nukleárisenergia-, földgáz- és olajszankciók alól. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk őrizni a rezsicsökkentést, és így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.
  • Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy minden korlátozás megszűnt a Paks II projekt körül. A két ország között nukleáris ipari megállapodás született, amelynek köszönhetően fűtőanyagot szerezhetünk be, valamint kis moduláris reaktorokat építhetünk. 
  • A találkozó új fejezetet nyitott a gazdasági együttműködésben is. Magyarország és az Egyesült Államok új kereteket alakít ki a pénzügyi együttműködésre, miközben amerikai befektetések érkeznek hazánkba, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek itthon.
  •  A jövőben erősítjük a két ország közti védelmi ipari együttműködést, illetve magyar vállalatok is becsatlakozhatnak egy új kereskedelmi űrállomás fejlesztésébe.
  •  És a legfontosabb: Orbán Viktor és Donald Trump egyetértettek abban, hogy a megkezdett békekezdeményezéseket folytatni kell.

Továbbra is napirenden van egy lehetséges Trump–Putyin-találkozó Budapesten – erre akkor kerül majd sor, amikor eljön az ideje 

– emelte ki Orbán Balázs. 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

