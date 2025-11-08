Real MadridAlexis Mac AllisterXabi AlonsoSzoboszlai Dominikközéppályás

A Real Madrid négy középpályást szemelt ki – Xabi Alonso vajon mit gondol Szoboszlairól?

A SportBild értesülései szerint Xabi Alonso négy középpályást szeretne megszerezni. A Real Madrid Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Vitinha és Adam Wharton leigazolásával erősítene. A lista ugyan erős, de akad benne néhány meglepő név is. Ha már a Liverpool is célpont, akkor Szoboszlai Dominik logikusabb választásnak tűnik, mint argentin csapattársa.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 11:02
Xabi Alonso és Vinicius Junior konfliktusa akár jól is jöhet a Real Madridnak
Xabi Alonso és Vinicius Junior konfliktusa akár jól is jöhet a Real Madridnak Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madridnál nyáron új korszak kezdődhet: Xabi Alonso érkezése nemcsak edzőváltást, hanem filozófiaváltást is jelent. A spanyol tréner már elkészítette kívánságlistáját, amely négy játékost tartalmaz.

Szoboszlai Dominik vagy Alexis Mac Allister? A Real Madrid és Xabi Alonso másként gondolkodik, mint a többség
Szoboszlai Dominik vagy Alexis Mac Allister? A Real Madrid és Xabi Alonso másként gondolkodik, mint a többség (Fotó: AFP/Franck Fife)


A német SportBild szerint Alonso célja, hogy a középpályát friss, dinamikus és kreatív labdarúgókkal erősítse meg. A lista a következő:

  • Alexis Mac Allister (Liverpool FC, 26 éves, a piaci értéke 100 millió €)
  • Enzo Fernández (Chelsea FC, 24, 80 millió €)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain, 25, 90 millió €)
  • Adam Wharton (Crystal Palace, 21, 60 millió €)

A spanyol sajtóban – többek között az AS és a Marca cikkeiben – is felmerült már a négy név, s persze folyamatosan téma, Xabi Alonso hogyan formálja a jövő Real Madridját.

Xabi Alonso nem jön ki Viníciusszal

Például úgy, hogy megszabadulna Viníciustól… A hírek szerint Vinícius Júnior és Xabi Alonso között nem éppen felhőtlen a viszony, a brazil támadó nehezen illeszkedik az új edző játékfelfogásába.

Ez akár Vinícius távozásához is vezethet, hiszen a Real Madrid korábban már több ajánlatot kapott érte, többek között a Paris Saint-Germain és a Manchester City is szívesen látná. A brazil világsztárért remélt összegből a Real Madrid bátrabban költekezhetne.

Érthető és vitatható célpontok a Real Madrid listáján

A kiszemeltek közül Enzo Fernández és Vitinha megszerzése tűnik a leglogikusabbnak a Real Madrid szempontjából. Mindketten a legjobb korban vannak, meghatározó szerepet töltenek be klubjaikban, és játékstílusuk illik Xabi Alonso labdabiztos, ritmust váltó középpályás elképzeléseihez.

Adam Wharton esetében inkább hosszú távú projektet látni: a fiatal angol tehetség hatalmas fejlődési potenciállal rendelkezik, de még időre van szüksége ahhoz, hogy a Real Madrid szintjén is stabil teljesítményt nyújtson.

A legnagyobb kérdőjel azonban Alexis Mac Allister neve mellett áll. Bár a világbajnok középpályás tapasztalt és intelligens játékos, a Liverpoolban nyújtott teljesítménye inkább kiegyensúlyozott, mint látványos. Alonso dinamikus, modern középpályát épít, így Mac Allister szerepeltetése némileg szokatlan döntésnek tűnik.

Miért nem Szoboszlai Dominik?

Ha már a Liverpool keretét figyeli a Real Madrid, akkor Szoboszlai Dominik sokkal észszerűbb célpontnak tűnne. A magyar válogatott csapatkapitány fiatalabb és olcsóbb Mac Allisternél, ráadásul sokoldalúbb játékos, aki a támadások építésében és a labdakihozatalban is kiemelkedő.

A legutóbbi Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-meccsen is Szoboszlai volt a mérkőzés legjobbja, ami aláhúzza, hogy a magyar középpályás képes a legmagasabb szinten is vezérré válni.

Szoboszlai tökéletesen illene Xabi Alonso elképzeléseibe: technikás, gyors, és képes irányítani a játék ritmusát. Hogy miért nem ő került fel a listára, rejtély, de könnyen lehet, hogy a jövőben még szóba kerül a neve a királyi klubnál.

Real Madrid: fiatalítás és kreatív újítás Alonso vezetésével

A Real Madrid célja világos: Xabi Alonso vezetésével fiatalítani, modernizálni és labdabiztosabbá tenni a középpályát. A kiszemeltek piaci értéke összesen meghaladja a 330 millió eurót, ami jól mutatja, hogy Madridban nem félnek nagyot álmodni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.