A Real Madrid négy középpályást szemelt ki – Xabi Alonso vajon mit gondol Szoboszlairól?

A Real Madridnál nyáron új korszak kezdődhet: Xabi Alonso érkezése nemcsak edzőváltást, hanem filozófiaváltást is jelent. A spanyol tréner már elkészítette kívánságlistáját, amely négy játékost tartalmaz.

Szoboszlai Dominik vagy Alexis Mac Allister? A Real Madrid és Xabi Alonso másként gondolkodik, mint a többség (Fotó: AFP/Franck Fife)



A német SportBild szerint Alonso célja, hogy a középpályát friss, dinamikus és kreatív labdarúgókkal erősítse meg. A lista a következő:

Alexis Mac Allister (Liverpool FC, 26 éves, a piaci értéke 100 millió €)

Enzo Fernández (Chelsea FC, 24, 80 millió €)

Vitinha (Paris Saint-Germain, 25, 90 millió €)

Adam Wharton (Crystal Palace, 21, 60 millió €)

A spanyol sajtóban – többek között az AS és a Marca cikkeiben – is felmerült már a négy név, s persze folyamatosan téma, Xabi Alonso hogyan formálja a jövő Real Madridját.

Xabi Alonso nem jön ki Viníciusszal

Például úgy, hogy megszabadulna Viníciustól… A hírek szerint Vinícius Júnior és Xabi Alonso között nem éppen felhőtlen a viszony, a brazil támadó nehezen illeszkedik az új edző játékfelfogásába.

Ez akár Vinícius távozásához is vezethet, hiszen a Real Madrid korábban már több ajánlatot kapott érte, többek között a Paris Saint-Germain és a Manchester City is szívesen látná. A brazil világsztárért remélt összegből a Real Madrid bátrabban költekezhetne.

Érthető és vitatható célpontok a Real Madrid listáján

A kiszemeltek közül Enzo Fernández és Vitinha megszerzése tűnik a leglogikusabbnak a Real Madrid szempontjából. Mindketten a legjobb korban vannak, meghatározó szerepet töltenek be klubjaikban, és játékstílusuk illik Xabi Alonso labdabiztos, ritmust váltó középpályás elképzeléseihez.

Adam Wharton esetében inkább hosszú távú projektet látni: a fiatal angol tehetség hatalmas fejlődési potenciállal rendelkezik, de még időre van szüksége ahhoz, hogy a Real Madrid szintjén is stabil teljesítményt nyújtson.

A legnagyobb kérdőjel azonban Alexis Mac Allister neve mellett áll. Bár a világbajnok középpályás tapasztalt és intelligens játékos, a Liverpoolban nyújtott teljesítménye inkább kiegyensúlyozott, mint látványos. Alonso dinamikus, modern középpályát épít, így Mac Allister szerepeltetése némileg szokatlan döntésnek tűnik.