Vinícius JúniorXabi AlonsoManchester CityReal Madrid

Betelt a pohár a Real Madrid vezetőinél, Viníciust már várják Angliában

Vinícius Júnior jövője napról napra téma a spanyol sajtóban. Nem véletlenül, hiszen a brazil futballistáról az a hír járja, hogy megromlott a kapcsolata Xabi Alonsóval, a Real Madrid vezetőedzőjével, és ez a távozásához vezethet. Úgy tűnik, Vinícius Júniornak nem kellene Szaúd-Arábiáig utaznia, ha új klubot akar találni magának, az egyik európai topcsapat ugyanis bejelentkezett érte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 14:52
Vinícius Júnior fontos játékosa a Real Madridnak, de kezd betelni a pohár a klub vezetőségénél Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Talán a legnagyobb kérdés most az a Real Madridnál, hogy mi lesz Vinícius Júniorral. A brazil szélső szerződése 2027 nyarán jár le, és a felek hosszú-hosszú ideje próbáltak megegyezni a hosszabbításról, de nem jutottak semmire, és a hírek szerint meg is szakadtak a tárgyalások. Azóta pedig tovább romlott a helyzet, mert a nyáron megérkezett az új vezetőedző, Xabi Alonso, akivel nem találja a közös hangot a 25 éves játékos. Ez a Barcelona ellen 2-1-re megnyert El Clásicón csúcsosodott ki, amikor Vinícius a lecserélésekor pörölve hagyta el a pályát, és mérgében azt is kimondta, hogy talán eljött az ideje a távozásnak. 

Vinícius Júnior balhéi ahhoz vezethetnek, hogy megválik tőle a Real Madrid
Vinícius Júnior balhéi ahhoz vezethetnek, hogy megválik tőle a Real Madrid Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto

A Real Madrid is szabadulna a brazil játékostól

A tréner arról beszélt, azóta megoldották a konfliktust, de hogy Vinícius is így látja-e a helyzetet, az más kérdés. A nyilvános bocsánatkérésből kihagyta Xabi Alonsót, és a Liverpool elleni 1-0-s vereségért is a baszk edzőt okolta, aki szerinte unalmas taktikával rukkolt elő a BL-meccsre. A The Athletic pedig arról cikkezett, hogy még a Barca elleni rangadó után egy bizonyos tapasztalt játékos úgy gúnyolta a mestert, hogy Pep Guardiolának képzeli magát, miközben ő egyelőre csak Xabi Alonso. A Bild szerint nem kérdés, hogy kitől eredtek ezek a szavak.

Szintén a német lap információja, hogy már nemcsak Vinícius látja időszerűnek a válást, hanem a Real Madridnál is betelt a pohár, és szép summa fejében a klub jövő nyáron eladná a 150 millió euróra taksált brazilt. Korábban arról cikkeztek, hogy a távozása esetén Vinícius Júnior Szaúd-Arábiában köthet ki, ahonnan elképesztő fizetést ajánlottak neki. Az összeg láttán maga a játékos is hajlott a váltásra, de abból aztán semmi sem lett.

Manchesterbe tart Vinícius Júnior?

Vinícius vélhetően 25 évesen nem szeretné felfüggeszteni európai pályafutását, ám sokan megkérdőjelezték, hogy a balhéi és a fizetési igényei miatt lesz-e olyan topcsapat, amely bevállalja a szerződtetését. Az átigazolási ügyekben jártas Indykaila arról számolt be, hogy éppen az emlegetett Pep Guardiola magára vállalná a nemes feladatot, hogy megzabolázza Viníciust, és a Manchester City már lépéseket is tett az ügyben. Madridi forrásokra hivatkozva azt írja az Indykaila, hogy az égszínkékek arra kérték a szélsőt, ne hosszabbítson Madridban, így jobb tárgyalási pozícióban lennének a nyáron.

Nem ez az első alkalom, hogy Vinícius és a Manchester City lehetséges házasságáról ír a sajtó, már augusztusban is titkos tárgyalásokról számoltak be.

A megunhatatlan LaLiga!

A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.