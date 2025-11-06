Betelt a pohár a Real Madrid vezetőinél, Viníciust már várják Angliában

Talán a legnagyobb kérdés most az a Real Madridnál, hogy mi lesz Vinícius Júniorral. A brazil szélső szerződése 2027 nyarán jár le, és a felek hosszú-hosszú ideje próbáltak megegyezni a hosszabbításról, de nem jutottak semmire, és a hírek szerint meg is szakadtak a tárgyalások. Azóta pedig tovább romlott a helyzet, mert a nyáron megérkezett az új vezetőedző, Xabi Alonso, akivel nem találja a közös hangot a 25 éves játékos. Ez a Barcelona ellen 2-1-re megnyert El Clásicón csúcsosodott ki, amikor Vinícius a lecserélésekor pörölve hagyta el a pályát, és mérgében azt is kimondta, hogy talán eljött az ideje a távozásnak.

Vinícius Júnior balhéi ahhoz vezethetnek, hogy megválik tőle a Real Madrid Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto

A Real Madrid is szabadulna a brazil játékostól

A tréner arról beszélt, azóta megoldották a konfliktust, de hogy Vinícius is így látja-e a helyzetet, az más kérdés. A nyilvános bocsánatkérésből kihagyta Xabi Alonsót, és a Liverpool elleni 1-0-s vereségért is a baszk edzőt okolta, aki szerinte unalmas taktikával rukkolt elő a BL-meccsre. A The Athletic pedig arról cikkezett, hogy még a Barca elleni rangadó után egy bizonyos tapasztalt játékos úgy gúnyolta a mestert, hogy Pep Guardiolának képzeli magát, miközben ő egyelőre csak Xabi Alonso. A Bild szerint nem kérdés, hogy kitől eredtek ezek a szavak.

Szintén a német lap információja, hogy már nemcsak Vinícius látja időszerűnek a válást, hanem a Real Madridnál is betelt a pohár, és szép summa fejében a klub jövő nyáron eladná a 150 millió euróra taksált brazilt. Korábban arról cikkeztek, hogy a távozása esetén Vinícius Júnior Szaúd-Arábiában köthet ki, ahonnan elképesztő fizetést ajánlottak neki. Az összeg láttán maga a játékos is hajlott a váltásra, de abból aztán semmi sem lett.

Manchesterbe tart Vinícius Júnior?

Vinícius vélhetően 25 évesen nem szeretné felfüggeszteni európai pályafutását, ám sokan megkérdőjelezték, hogy a balhéi és a fizetési igényei miatt lesz-e olyan topcsapat, amely bevállalja a szerződtetését. Az átigazolási ügyekben jártas Indykaila arról számolt be, hogy éppen az emlegetett Pep Guardiola magára vállalná a nemes feladatot, hogy megzabolázza Viníciust, és a Manchester City már lépéseket is tett az ügyben. Madridi forrásokra hivatkozva azt írja az Indykaila, hogy az égszínkékek arra kérték a szélsőt, ne hosszabbítson Madridban, így jobb tárgyalási pozícióban lennének a nyáron.