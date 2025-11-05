Xabi AlonsoBajnokok LigájaReal MadridVinícius Júnior

Széthúzás a Real Madridnál: a csatár az edzőre mutogat

A Real Madrid kedden fogatlan oroszlánként lépett pályára az Anfielden, 1-0-ra ki is kapott a Liverpooltól a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A spanyolok csillagai, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior láthatatlanok voltak a mérkőzésen. Utóbbinak erre is megvan a magyarázata, szerinte nem őt, hanem az edzőjét, Xabi Alonsót kell hibáztatni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 20:13
Vinícus Júnior nem tudta lerázni magáról a liverpooli Conor Bradley-t Fotó: JOSE HERNANDEZ Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevés olyan csapat volt az idényben, aki meg tudta állítani a Real Madridot. Egészen pontosan egy, a városi rivális, az Atlético Madrid még szeptember végén 5-2-re kiütötte a királyi gárdát, amely ezen a mérkőzésen kívül, minden sorozatot figyelembe véve, még csak pontot sem veszített. A közelmúltbeli formáját tekintve kicsi volt a valószínűsége, hogy éppen a Liverpool lesz a következő, amely elbánik Vinícius Júniorékkal, pedig kedden ez történt.

Vinícius Júniornak nem tetszenek Xabi Alonso utasításai
Vinícius Júniornak nem tetszenek Xabi Alonso utasításai. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Real Madrid tehát az Anfielden vendégeskedett a BL alapszakaszának 4. fordulójában. A spanyolok legjobb támadói, Kylian Mbappé és Vinícius nem hiányoztak a csapatból, de a Real a labdatartási fölényén kívül, no meg Thibaut Courtois bravúrjain kívül sok mindenre mégsem lehetett büszke. A Liverpool Alexis Mac Allister fejes góljával (amely Szoboszlai Dominik szabadrúgása után született) 1-0-ra nyert, és nem mondhatjuk, hogy Xabi Alonso csapata egymás után dolgozta ki a helyzeteket, sőt valójában a már említett duó láthatatlan volt a pályán, Mbappénak és Viníciusnak kaput eltaláló lövése sem volt a találkozón.

Vinícius nem elégedett Xabi Alonsóval

Ez részben a liverpooli védelem dicsérete, Conor Bradley remekül kivette a részét a játékból, a brazil szélső Vinícius szerint nem őt kell hibáztatni a gyenge teljesítményéért, hanem Xabi Alonsót, az ő taktikája egyenesen untatja a játékost.

A mester és tanítványa között nincs minden rendben, ennek már korábban is voltak látható jelei. A Barcelona elleni lecserélésekor Vinícius látványosan pörölt az edzővel. Később a közösségi oldalain kért elnézést a viselkedéséért, csak éppen Xabi Alonsót kifelejtette az üzenetéből. Nem véletlenül, az a hír járja, hogy a brazil játékos kész elhagyni a csapatot a jövő nyáron, amennyiben a spanyol tréner marad a helyén.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.