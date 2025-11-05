Széthúzás a Real Madridnál: a csatár az edzőre mutogat

Kevés olyan csapat volt az idényben, aki meg tudta állítani a Real Madridot. Egészen pontosan egy, a városi rivális, az Atlético Madrid még szeptember végén 5-2-re kiütötte a királyi gárdát, amely ezen a mérkőzésen kívül, minden sorozatot figyelembe véve, még csak pontot sem veszített. A közelmúltbeli formáját tekintve kicsi volt a valószínűsége, hogy éppen a Liverpool lesz a következő, amely elbánik Vinícius Júniorékkal, pedig kedden ez történt.

Vinícius Júniornak nem tetszenek Xabi Alonso utasításai. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Real Madrid tehát az Anfielden vendégeskedett a BL alapszakaszának 4. fordulójában. A spanyolok legjobb támadói, Kylian Mbappé és Vinícius nem hiányoztak a csapatból, de a Real a labdatartási fölényén kívül, no meg Thibaut Courtois bravúrjain kívül sok mindenre mégsem lehetett büszke. A Liverpool Alexis Mac Allister fejes góljával (amely Szoboszlai Dominik szabadrúgása után született) 1-0-ra nyert, és nem mondhatjuk, hogy Xabi Alonso csapata egymás után dolgozta ki a helyzeteket, sőt valójában a már említett duó láthatatlan volt a pályán, Mbappénak és Viníciusnak kaput eltaláló lövése sem volt a találkozón.

Vinícius nem elégedett Xabi Alonsóval

Ez részben a liverpooli védelem dicsérete, Conor Bradley remekül kivette a részét a játékból, a brazil szélső Vinícius szerint nem őt kell hibáztatni a gyenge teljesítményéért, hanem Xabi Alonsót, az ő taktikája egyenesen untatja a játékost.

A mester és tanítványa között nincs minden rendben, ennek már korábban is voltak látható jelei. A Barcelona elleni lecserélésekor Vinícius látványosan pörölt az edzővel. Később a közösségi oldalain kért elnézést a viselkedéséért, csak éppen Xabi Alonsót kifelejtette az üzenetéből. Nem véletlenül, az a hír járja, hogy a brazil játékos kész elhagyni a csapatot a jövő nyáron, amennyiben a spanyol tréner marad a helyén.

