trump-orban-washington
Deák Dániel

Hiába reménykedett a kudarcban a balliberális sajtó, végül be kellett ismerniük: Orbán Viktor tárgyalásai sikeresek voltak + videó

Erre mondják: a kutya ugat, a karaván halad! – írta Deák Dániel a a közösségi oldalán közétett videójához, amelyben az Orbán–Trump-csúcstalálkozó előtt a tiszás propagandisták által hangoztatott fanyalgásokat gyűjtötte össze.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 08. 13:50
Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Ironikusan kommentálta a közöségi oldalán közzétett videóban az elhangzottakat Deák Dániel. 

Deák Dániel Washingtonban, a Fehér Házban (Forrás: Deák Dániel Facebook-oldala)

A XXI. Század Intézet elemzője egy összeállításban mutatta be, hogy miként vergődtek a Tiszás propagandisták a Trump–Orbán-csúcstalálkozó előtt.

A videóban megszólal többek közt Horn Gábor, aki azt fejtegeti, hogy „egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy itt jól fog kijönni Orbán ebben az egész történetben. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg sikerrel fog járni az egész történet.”

De láthatunk egy részletet a Partizánból is, ebben a meghívott arról értekezik, hogy ez egy geg, és visszakérdez, hogy „most neked ez így valaminek tűnik?”

Ez már Gulyás Mártonnak is kellemetlen volt, de még a Telex is megírta a találkozót követően, hogy Orbán Viktor mindent elért, amit szeretett volna. Hát igen, erre mondják, hogy a kutya ugat, a karaván halad

– fűzte hozzá az elhangzottakhoz az elemző. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

