Kocsis Máté: Magyarország megrögzött rosszakaróinak sötét szombat ez

A Trump–Orbán-találkozó sikere kapcsán posztolt a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 11:22
Kocsis Máté Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta:

Magyarország megrögzött rosszakaróinak sötét szombat ez.

Mint emlékeztetett, a Trump-Orbán-találkozó számos eredménnyel zárult: 

  • hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be, 
  • a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz, 
  • a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak, 
  • illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra. 

Kocsis Máté hozzátette: 

Gondolom, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és Petike is begurul majd és posztolgat, szóval szeretnék segítséget nyújtani a vergődésükhöz.

