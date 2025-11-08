Kocsis Máté: Magyarország megrögzött rosszakaróinak sötét szombat ez

Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta:
Magyarország megrögzött rosszakaróinak sötét szombat ez.
Mint emlékeztetett, a Trump-Orbán-találkozó számos eredménnyel zárult:
- hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,
- a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,
- a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,
- illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.
Kocsis Máté hozzátette:
Gondolom, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és Petike is begurul majd és posztolgat, szóval szeretnék segítséget nyújtani a vergődésükhöz.
Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)