Mit adott neki Csíkszereda? A magyar gólkirály szerény vallomása a Székelyföldről

A korábbi magyar gólkirály és válogatott csatár idén nyáron új fejezetet nyitott pályafutásában. Miután Nyíregyházán nem számítottak rá, Eppel Márton a román élvonalban szereplő Csíkszereda játékosa lett, ahol ismét megtalálta önmagát – és a góllövő cipőjét is. A Székelyföldön családjával együtt otthonra lelt, a válogatottságról pedig szerényen, de reménykedve beszél.

2025. 11. 08.
Eppel Mártonnak jól megy a játék az FK Csíkszeredában
Eppel Mártonnak jól megy a játék az FK Csíkszeredában Forrás: FK Csíkszereda
A nyolcszoros válogatott támadó az előző szezonban fontos szerepet játszott abban, hogy a Nyíregyháza feljutóként bent maradt az NB I-ben. Eppel Márton góljaival segítette a csapatot, és úgy érezte, helye van a klubnál. A nyár azonban másként alakult.

Eppel Márton lövi a gólokat, gyorsan közönségkedvenc lett az FK Csíkszereda csapatában. Titkon számít Marco Rossi hívására, újra játszana a magyar válogatottban
Eppel Márton lövi a gólokat, gyorsan közönségkedvenc lett az FK Csíkszereda csapatában. Titkon számít Marco Rossi hívására, újra játszana a magyar válogatottban Fotó: FK Csíkszereda

Fájó szívvel távozott Nyíregyházáról

– Volt még egy évem a szerződésemből, maradni akartam, de szóltak, hogy nem számolnak velem. Őszintén szólva, nem erre számítottam. Szerettem a várost, a csapatot, a társakat, a családom is jól érezte magát Nyíregyházán – mondta Eppel az Origónak adott interjúban.

Az elválás ellenére nem neheztel a nyírségiekre, de persze csalódottan távozott: – Úgy éreztem, tudnék még segíteni a csapatnak. Most is figyelem őket, sajnálom, hogy nem megy nekik. A nyári játékosmozgás nem könnyítette meg a dolgukat.

Eppel Márton Csíkszeredáról: „Itt minden magyarul történik”

Eppel számára a csíkszeredai szerződés nemcsak szakmai, hanem emberi szempontból is új lehetőséget jelentett. A városban és a klubban is magyar közeg veszi körül, ami megkönnyítette a beilleszkedést.

Teljesen otthon érzem magam, mintha egy vidéki magyar városban lennék. Az öltözőben is magyarul beszélünk, az edző is magyar. A családom is jól beilleszkedett, a kislányom magyar oviba jár, szóval minden adott a nyugodt élethez

– mondja mosolyogva.

A csíkszeredai öltözőben több korábbi válogatott vagy kerettag is van, köztük Ferenczi János és Hegedűs János.

– Remek társaság, nyitott közeg. Itt tényleg minden adott, hogy az ember újra önmagára találjon – jellemzi a csapatot emberileg Eppel Márton.

A román bajnokságról is elismerően beszél: szerinte az NB I taktikusabb, de a román élvonalban több az egyéni képesség, a váratlan megoldás.

– Támadóként idő kell, mire megismerjük egymást a pályán, de most már érzem, hogy kezd összeállni a játék – bizakodik Eppel Márton a Csíkszereda jövőjét illetően. Megkönnyíti a dolgát, hogy a szurkolók is hamar a szívükbe zárták:

– Szinte minden meccsen telt ház van, a város büszke ránk. Jó érzés látni, mennyire fontos a helyieknek, hogy első osztályban van a csapat.

Eppel Márton a magyar válogatottban legutóbb 2018-ban szerepelt
Eppel Márton a magyar válogatottban legutóbb 2018-ban szerepelt Fotó: MTI/Kovács Tamás

„Ha gólokat lövök, talán Rossi is felfigyel rám”

A gólok pedig jönnek: Eppel Márton a román kupában és bajnokságban összesen már nyolc találatnál jár. A válogatottságról azonban szerényen beszél.

Marco Rossi nagyszerű edző és ember. Néha váltottunk üzenetet, a születésnapunkkor például írtunk egymásnak. Természetesen jó lenne újra válogatott mezben játszani, de ehhez még sok gólt kell szereznem

– fogalmaz.

A válogatottat továbbra is figyelemmel kíséri: – Mindig nézem a meccseket, szurkolok a srácoknak. Nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a vb-re. Rossinak jó szeme van a focihoz, tudja, kikre van szüksége.

Eppel gólja a Nagyszeben (Sibiu) ellen:

 

