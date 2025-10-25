Magyarellenesség, cigányozás, félbeszakított meccs, kapuscsere és keserű slusszpoén Csíkszeredában

Csak ismételni tudjuk magunkat: már a román bajnokság előtt kódolható volt, hogy az FK Csíkszereda minden mérkőzése előre kódoltan puskaporos hangulatban zajlik. A klub ugyanis – szemben a román élvonalban hosszú éveken át szereplő másik székelyföldi csapattal, a Sepsiszentgyörggyel – előre bejelentette: Székelyföldet, a magyarságot kívána képviselni a román labdarúgásban. A csapatot az ellenfelek szurkolói ezért rendszeresen gyalázzák, nemrég pedig – ha jól értelmezzük a problémát – a Román Labdarúgó-szövetség a hatályos román törvényekkel szembehelyezkedve megbüntette az FK Csíkszeredát, Szondy Zoltán ezért az erdélyi magyar politikusokhoz fordult segítségért. Ebben a légkörben nem meglepő, hogy a legutóbbi, péntek este játszott FK Csíkszereda–Petrolul bajnoki találkozót is botrányos jelenetek tarkították.

A Petrulul szurkolói megüzenték a magyaroknak az FK Csíkszereda elleni meccsen: Ez Románia. A játékvezető a magyarellenes rigmusok miatt félbeszakította a találkozót Fotó: Borbély Fanni/Székelyhon

A vendégcsapat szurkolói már a mérkőzés előtt gondoskodtak a forró légkörről, az alábbi molinót függesztették ki a csíkszeredai stadionban: Aici este Romania (Ez itt Románia) – miként tudósításában a Székelyhon arról beszámolt.

A meccsen sokáig szerencsére a futball jelentett beszédtémát. Büntetőből a Petrolul szerzett vezetést már a 13. percben. Jobb volt, a Petrulul, a Csíkszereda a 41. percben szerencsés góllal egyenlített: a középre ívelt labda kicsúszott Balbarau kapus kezéből, Eppel Márton köszönte és közelről bevágta (1-1). A magyar válogatott csatár az elmúlt három bajnoki meccs mindegyikén betalál.

Eugen Neagoe kapus cserélt a szünetben

Az ellenfél edzője, Eugen Neagoe a szünetben drasztikus döntésre szánta rá magát: lecserélte a hibázó kapust. Eugen Neagoe neve amúgy ismerős lehet a magyar szurkolóknak. A kilencvenes években a Vasasban és a Ferencvárosban is megfordult, mi több a Fradival bajnok lett 1995-ben, amihez 22 meccsen szerzett góllal járult hozzá. Nem keverendő össze a Honvéd termetes román középcsatárával, Adrian Neagoéval. Eugen Neagoe edzőként két éven át, 2017–19 között Sepsiszentgyörgyön is dolgozott, a magyar közeg tehát cseppet sem ismertlen neki, érti is a nyelvünket.