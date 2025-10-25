FK CsíkszeredaRomán Labdarúgó-szövetségPetrolulrigmus

Magyarellenesség, cigányozás, félbeszakított meccs, kapuscsere és keserű slusszpoén Csíkszeredában

Volt itt minden, mint a vásárban, újabb forró hangulatú mérkőzés a román bajnokságban. A Csíkszereda péntek este a Petolult fogadta, az utolsó percekben a hazaiak büntetőt hibáztak, így lett 1-1-es döntetlen vége, de az is emlékezetes, ami addig történt. Az ellenfél szurkolói már-már megszokott módon ismét gyalázták a magyarokat, amire a játékvezető erélyesen reagált. Papp fellépése nyomán állt helyre a nyugalom, de ez is érdekes történet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 7:20
Fordulatos meccsen játszott 1-1-es döntetlen a Csíkszereda a Petrolul ellen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak ismételni tudjuk magunkat: már a román bajnokság előtt kódolható volt, hogy az FK Csíkszereda minden mérkőzése előre kódoltan puskaporos hangulatban zajlik. A klub ugyanis – szemben a román élvonalban hosszú éveken át szereplő másik székelyföldi csapattal, a Sepsiszentgyörggyel – előre bejelentette: Székelyföldet, a magyarságot kívána képviselni a román labdarúgásban. A csapatot az ellenfelek szurkolói ezért rendszeresen gyalázzák, nemrég pedig – ha jól értelmezzük a problémát – a Román Labdarúgó-szövetség a hatályos román törvényekkel szembehelyezkedve megbüntette az FK Csíkszeredát, Szondy Zoltán ezért az erdélyi magyar politikusokhoz fordult segítségért. Ebben a légkörben nem meglepő, hogy a legutóbbi, péntek este játszott FK Csíkszereda–Petrolul bajnoki találkozót is botrányos jelenetek tarkították.

A Petrulul szurkolói megüzenték a magyaroknak az FK Csíkszereda elleni meccsen: Ez Románia. A játékvezető a magyarellenes rigmusok miatt félbeszakította a találkozót
A Petrulul szurkolói megüzenték a magyaroknak az FK Csíkszereda elleni meccsen: Ez Románia. A játékvezető a magyarellenes rigmusok miatt félbeszakította a találkozót Fotó: Borbély Fanni/Székelyhon

A vendégcsapat szurkolói már a mérkőzés előtt gondoskodtak a forró légkörről, az alábbi molinót függesztették ki a csíkszeredai stadionban: Aici este Romania (Ez itt Románia) – miként tudósításában a Székelyhon arról beszámolt.

A meccsen sokáig szerencsére a futball jelentett beszédtémát. Büntetőből a Petrolul szerzett vezetést már a 13. percben. Jobb volt, a Petrulul, a Csíkszereda a 41. percben szerencsés góllal egyenlített: a középre ívelt labda kicsúszott Balbarau kapus kezéből, Eppel Márton köszönte és közelről bevágta (1-1). A magyar válogatott csatár az elmúlt három bajnoki meccs mindegyikén betalál.

Eugen Neagoe kapus cserélt a szünetben

Az ellenfél edzője, Eugen Neagoe a szünetben drasztikus döntésre szánta rá magát: lecserélte a hibázó kapust. Eugen Neagoe neve amúgy ismerős lehet a magyar szurkolóknak. A kilencvenes években a Vasasban és a Ferencvárosban is megfordult, mi több a Fradival bajnok lett 1995-ben, amihez 22 meccsen szerzett góllal járult hozzá. Nem keverendő össze a Honvéd termetes román középcsatárával, Adrian Neagoéval. Eugen Neagoe edzőként két éven át, 2017–19 között Sepsiszentgyörgyön is dolgozott, a magyar közeg tehát cseppet sem ismertlen neki, érti is a nyelvünket.

A 67. percben váratlan esemény történt. A meccs játékvezetője megunta a Petrolul szurkolóinak sorozatos magyarellenes gyalázkodását, erélyesen fellépve félbeszakította a találkozót, hogy jelezze a vendégdrukkereknek: korrekt módon szurkoljanak. Hasonlóra eddig még nem volt példa a csíkszeredai mérkőzéseken. A játékvezető a tettéért tapsot kapott a csíkszeredai közönségtől. 

Eppel Márton újra gólt szerzett a Csíkszeredában, mégsem ő volt a főszereplő a Petrolul elleni román bajnoki meccsen
Eppel Márton újra gólt szerzett a Csíkszeredában, mégsem ő volt a főszereplő a Petrolul elleni román bajnoki meccsen Fotó: FK Csíkszereda

Papp: Az idegengyűlölő vagy rasszista rigmusokat nem szabad bátorítani

Ismét idézzük a Székelyhont: „A 67. percben a játékvezető a vendégek szurkolótáborához küldte a csapatkapitányt, Pappot.” Hogy is van ez? – vakarhatjuk a fejünket. Nos, Paul Papp a Petrolul csapatkapitánya. A vezetékneve árulkodó, egy Wass Albert regényben nyilván kiderülne róla, hogy a nagyapja még magyar volt... Félre a tréfával, Papp a meccs után az incidensről nyilatkozott a román sajtónak, és elítéle a szurkolók viselkedését!

– Úgy tudom, Magyarországról, magyarellenes rigmusok hangzottak el. Odamentem hozzájuk, hallgattak rám. Nem tudom és nem is akarom kommentálni az esetet, mert csak ellenségeket szereznék. Ilyesmi még mindig előfordul a stadionokban.

Most mit csináljunk? Engem is cigányoznak és mindenfélével illetnek. Az idegengyűlölő vagy rasszista rigmusokat nem szabad bátorítani

mondta a veterán, 35 éves, 20-szoros román válogatott középhátvéd, aki anno a Steauában, sőt Olaszországban, a Chievóban is megfordult.

A szavaihoz kommentárként annyit tehetünk hozzá: lám, a cigányozás is általános a román futballban.

Győzelmet szalasztott el a Csíkszereda a román bajnokságban

A hajrában az FK Csíkszereda a győzelmet is megszerezhette volna. Szalay akasztásáért a hazaiak ugyanis a 88. percben büntetőhöz jutottak, amit azonban a sértett kihagyott. 

– Magam vállalom a felelősséget, amiért Szalay kihagyta a büntetőt, mert nem szabadott volna pályán kívülről döntést hoznom. Pászka volt felírva, és neki kellett volna rúgnia. Szalay edzésen tízből tízet berúg, így sajnálom, hogy rossz döntést hoztam, ennek az ára pedig két elvesztett pont lett – Ilyés Róbert vezetőedző sportszerűen így kommentálta az esetet.

Az adalék csupán, hogy az említett Pászka Lorándot, a Fradi korábbi játékosát egy hete azért kezdte ki a román sajtó, mert angolul nyilatkozott és székely zászlóba burkolózott.

A döntetlennel az FK Csíkszereda már nyolc mérkőzés óta veretlen, mégis nagy esélyt szalasztott el, hiszen győzelem esetén megelőzhette volna a Petrolult és elmozdulhatott volna a kieső zónától. Bár a jelenlegi 14. helyezésnek nincs különösebb jelentősége, a bennmaradás majd az alsóházi osztályozón dől el.

Örüljünk inkább annak, hogy a mérkőzés játékvezetője precedenst teremtett: nem lehet büntetlenül gyalázni a magyarokat a Csíkszereda meccsein!

A mérkőzés összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.