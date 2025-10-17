Pászka Lórándromán futballFK Csíkszereda

Nem szólalt meg románul a panenkázó magyar hős, óriási botrányról írnak a románok

Két magyar futballista is gólt szerzett a román élvonalban csütörtök este, az FK Csíkszereda–Kolozsvári CFR meccsen. A 2-2-re végződött találkozón a hazaiak pontot érő gólját Pászka Lóránd a 99. percben panenkás tizenegyesből lőtte, ami után a román sajtóban külön cikkben emlegetik fel, hogy a Romániában felnőtt volt Fradi-játékos angolul nyilatkozott, ráadásul korábban székely zászlóba is burkolózott. Óriási botrányról is írnak a románok a Csíkszereda meccse kapcsán ugyancsak magyar főszereplőkkel.

Pászka Lóránd angolul nyilatkozott a panenkás tizenegyese után, ez nem tetszett a románoknak Forrás: facebook.com/fkcsikszereda
Mint beszámoltuk róla, a Csíkszereda–CFR Cluj (2-2) meccsen Pászka Lóránd panenkás tizenegyese volt a sláger: a korábbi Fradi-játékos a hosszabbítás kilencedik percében választott bátor megoldást, ami bejött neki, így a román élvonalban lőtt első góljával pontot mentett az újoncnak. Pászka panenkás büntetője eszünkbe juttathatta Szoboszlai Dominik tavaly novemberi, németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen, ugyancsak a hosszabbításban pontot érő tizenegyesét. A mérkőzés kapcsán botrányt is kiáltó román sajtóban azonban egészen más miatt vették elő Pászka Lórándot.

Pászka Lórándot a panenkás tizenegyese után a román sajtó elővette a magyarsága miatt.
Pászka Lórándot a panenkás tizenegyese után a román sajtó elővette a magyarsága miatt. Fotó: Facebook.com/fkcsikszereda

A meccsről tudósító román sportlap, a Gazeta Sporturilor a 29 éves játékos szemére vetette, hogy angolul nyilatkozott a meccs után, noha Romániában nőtt fel, és még egy tavaly májusi, székely zászlós képet is előásott róla.

A panenkázó Pászka Lóránd ellen hergel a román sajtó?

A Gazeta Sporturilor leírja, hogy Pászka Lóránd a Kovászna megyei Kézdivásárhelyen (Targu Secuiesc) született, Romániában kezdte labdarúgó-pályafutását, majd 2011-ben költözött Magyarországra. 

A cikk szerint Kézdivásárhely lakosságának mintegy 85 százaléka magyar nemzetiségű, ahogy maga Pászka is, mégis többször kiemelik, hogy angolul nyilatkozott a román sajtónak – nyilván azt kifogásolva, hogy nem románul…

Nemcsak Pászka mostani angol nyilatkozatát emlegetik fel, hanem azt is szóvá teszik, hogy a volt Fradi-játékos a közösségi oldalán csak magyarul és angolul írja a posztjait. És elő is ástak egy 2024 májusában készült fotót róla, amelyen a Fradival szerzett bajnoki címét székely zászlóba burkolózva ünnepli…

Azért a lap idézte is – az angolul nyilatkozó – Pászkát:

– Jó érzés a gól, de a legfontosabb, hogy pontot szereztünk hazai pályán. Számunkra ez egy nagyszerű eredmény, de a gólom előtt szabályos volt az a gól is, amit érvénytelenítettek. Ez van. Ma ünneplünk, de holnaptól a következő meccsre kell koncentrálnunk. Sok új játékos érkezett, időre van szükségünk, hogy összeszokjunk. Nem egyszerű, de lépésről lépésre egyre jobbak leszünk.

Pászka a panenkás tizenegyesről elmondta: – Előre eldöntöttem, hogy megpróbálom, alápöccintek a labdának, mert tudtam, hogy a kapus el fog vetődni valamelyik oldalra, és ez lesz a legbiztonságosabb megoldás.

A románok szerint óriási bíróbotrány is volt a Csíkszereda meccsén

Pászka Lóránd is említette a nyilatkozatában a Csíkszereda elvett gólját, amiről a Gazeta Sporturilor azt írja, hogy óriási bíróbotrányról van szó. Mi történt?

A 86. percben, a CFR Cluj 2-1-es vezetésénél a Csíkszereda első góljának szerzője, Eppel Márton érkezett egy beadásra, amire a kolozsváriak magyar származású kapusa, Hindrich Otto kijött, hogy megfogja a labdát. Sikerült is elkapnia, de közben ráesett Eppelre. Az ütközés után a labda a földről Eppel kezére pattant, de a lap szerint ez nem tűnt egyértelmű kezezésnek, és a játékvezető George Gaman sem jelzett kezezést.

A meccs összefoglalója:

Ugyanakkor a bíró szerint Eppel szabálytalankodott a kapussal szemben, noha a támadó semmilyen szándékkal nem akadályozta Hindrichet, épp a kapus volt az, aki ráesett. A játékvezető azonnal megállította a játékot, így a labda hiába került a Csíkszereda magyar védőjéhez, Hegedűs Jánoshoz, aki az üres kapuba lőtt, a gólt nem adták meg. Amikor a csíki játékosok tiltakozni kezdtek, a bíró szájáról a román lap szerint leolvasható, hogy „faultot” fújt.

Gamant ezután azonban már nem lehetett a VAR-monitorhoz hívni, hogy visszanézze az esetet, mivel a sípszó még azelőtt volt, hogy a labda a kapuba jutott volna. A mérkőzés román kommentátorai is értetlenül álltak a játékvezető döntése előtt. 

Végül Pászka hosszabbításban lőtt panenkás tizenegyesével mégis kiegyenlített a Csíkszereda. A Csíkszereda 12 forduló után egy győzelemmel, hat döntetlennel és öt vereséggel a 16 csapatos román bajnokság 15. helyén áll jelenleg.

