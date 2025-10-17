A volt Fradi-játékos a hosszabbítás kilencedik percében panenkázott – videó

Egy meccset rendeztek csütörtökön a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Csíkszereda és a CFR 5. fordulóból elhalasztott, most pótolt találkozóján kétszer is vezettek a vendég kolozsváriak, a hazaiak azonban – magyar futballisták, Eppel Márton és Pászka Lóránd góljával – mindkétszer egyenlíteni tudtak.

Az ünnepelő Eppel Márton szerezte a Csíkszereda első gólját Pászka Lóránd előkészítése után (Fotó: facebook.com/fkcsikszereda)

Pászka Lóránd kockáztatott és nyert

A több magyar játékossal a kezdőcsapatában kiállít Csíkszereda 17 percnyi játék után hátrányba került, ám a 34. minutumban Eppel Márton egyenlíteni tudott. A nyáron a Ferencvárostól érkezett védő, Pászka Lóránd itt még csak előkészítő volt, később azonban a meccs hőse lett.

A második félidő hajrájában ismét átvette a vezetést a CFR, a csattanó azonban a 90+9. percben jött, amikor büntetőt végezhettek el a másodosztályú feljutást követően újoncként szereplő csíkszeredaiak. A labda mögé Pászka állt oda, és a helyzethez mérten kockázatos lövést választott: „panenkázva” juttatta a kapuba a labdát. Bátorsága pontot ért a Csíkszereda számára. Eppel a tizedik, Pászka a hetedik bajnokiján volt először eredményes.

A Csíkszereda 12 forduló után egy győzelemmel, hat döntetlennel és öt vereséggel áll, ami jelenleg a 16 csapatos bajnokság 15. helyére elég.

Videón a mérkőzés összefoglalója (Pászka tizenegyese 11:40-től):