„Székelyföld nem létezik”, Csíkszereda mégis diadalmaskodik – csattanós válasz a románoknak

A hétfő esti mérkőzésen a csíkiak magabiztos teljesítményt nyújtottak, és történelmi győzelmet arattak Nagyszebenben, hiszen most először nyertek a román első osztályban a Szuper Ligában. A vendégek egyik gólját a korábbi magyar válogatott, Eppel Márton szerezte. A Csíkszereda a sikerrel megelőzte a riválisát, a szoros mezőnyben 13 forduló után 12 ponttal a 13. a bajnokságban.

Egységben. Az FK Csíkszereda szurkolói és játékosai együtt énekelték el a Székely himnuszt a Nagyszebenben aratott történelmi diadal után Fotó: FK Csíkszereda

Diadal a pályán – üzenet a lelátóról

A hazai közönség egy „Székelyföld nem létezik” feliratú transzparenssel próbálta provokálni a vendégdrukkereket, ám a mérkőzés után a székely játékosok és szurkolók együtt énekelték el a Székely himnuszt, méltóságteljes választ adva a gyűlölködésre. Nincs persze ebben semmi új, az FK Csíkszereda összes mérkőzését gyűlölködés fogadja szerte Romániában.

– Látom, hogy a csapat kezd összeállni, látom bennük a küzdőszellemet… Boldog vagyok, mert teljes egészében meg is érdemeltük a győzelmet – értékelt a mérkőzés után Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője.

Bírság a székely és magyar szimbólumok miatt a Csíkszeredának

Ugyanezen a napon Szondy Zoltán, a klub és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia elnöke sajtótájékoztatón reagált a román csendőrség és a Profi Liga döntéseire.

A klubot ugyanis 30 000 lejes bírsággal sújtották, amiért a szurkolók a lelátón székely és magyar szimbólumokat, köztük a piros-fehér-zöld feliratú „CSÍKSZEREDA” molinót használták. A jegyzőkönyv szerint ezek a jelképek „alkalmasak voltak az interetnikus konfliktusok kiváltására”.

Szondy Zoltán számol be a román szövetség büntetéséről, a Csíkszereda álláspontjáról (Fotó: FK Csíkszereda)

Szondy Zoltán szerint ez jogtalan és diszkriminatív intézkedés, hiszen sem a székely zászló, sem a magyar nemzeti színek nincsenek betiltva Romániában.

Nem asszisztálunk a székely és magyar nemzeti szimbólumok betiltásához

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jogi úton támadják meg a döntést.

Politikai kiállásra szólít fel a klubelnök

A sportvezető felkérte a magyar nemzetiségű szenátorokat, köztük Kelemen Hunort és Tánczos Barnát, hogy politikai eszközökkel is lépjenek fel az ügyben.

– Ez már nem csak az FK Csíkszereda harca. Ha most elmarasztalnak bennünket, azzal precedenst teremtenek. Innentől kezdve sem sporteseményen, sem más rendezvényen nem lehetne használni közösségünk szimbólumait – figyelmeztetett Szondy.