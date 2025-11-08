forint árfolyamOrbán ViktorDonald Trump

Ezt tette a forinttal az Orbán–Trump-csúcs

Egyértelműen segített a hazai fizetőeszköz árfolyamának a találkozó. De vajon meddig mehet tovább a forinterősödés?

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 12:08
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Az év elején annyira gyenge volt a hazai fizetőeszköz árfolyama, hogy a 420 vagy 430 forintos eurókurzus sem volt elképzelhetetlen. Azóta viszont jelentős erősödésnek indult a forint, és a napokban másfél éve nem látott csúcsra emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben. Elemzői vélemények alapján az Origo annak járt utána, hogy vajon milyen tényezők állhatnak a forinterősödés mögött. 

forinterősödés a találkozó nyomán
Már a találkozót megelőző napokban látványos forinterősödés zajlott (Fotó: AFP)

Már a csütörtöki amerikai piacnyitáskor erősödési hullám érkezett, amikor Orbán Viktor gépe még nem is érkezett meg. A forint árfolyama pénteken az amerikai kereskedés elején megint megindult, és immár a majdnem kétéves csúcsok felé közelített röviddel a magyar miniszterelnök és Donald Trump megbeszélése előtt. Korábban a Világgazdaság is rávilágított, hogy a forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma.

Az elmúlt napokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig csaknem húsz százalékot erősödött (azóta valamelyest gyengült a kurzusa a zöldhasúval szemben).

A forinterősödés az államadósság alakulását is befolyásolja

Fontos tényező, hogy egy ilyen mértékű forinterősödés az államadósság alakulását is érdemben befolyásolja. Az euró viszonylatában a hazai fizetőeszköz már a 385-ös szint közelében mozog, ami önmagában 1-1,5 százalékponttal lejjebb húzhatja az adósságrátát, vagyis akár ezermilliárddal is csökkentheti a központi költségvetés adósságállományát.

Arra is felhívja azonban a cikk a figyelmet, hogy akár egy olyan szép erősödés közepette is lehet veszíteni a forinton, mint amilyent a magyar deviza idén produkál. Mindössze rosszkor, rossz előfeltevések alapján kell adni-venni – és pont ez fenyegeti azokat, akik hitelt adtak a közelmúltban terjedni kezdő, súlyos tévedésekkel terhelt elméletnek, miszerint a forint erősödését a Tisza Párt választási győzelmi reményei okozzák. Erre építve csak veszíteni lehet.

Az Oeconomus Gazdaságkutató is rávilágított: az elmúlt két hónapban a magyar közbeszédben többször felmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak növekedése miatt erősödött másfél éves csúcsra a forint. A szakmainak kevéssé mondható érvelés több ponton hibás:

  • Egyrészt a régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt fél évben az erősödés jellemezte, amely jelenséget nehezen lehet a magyar politikai erőviszonyok átrendeződésével magyarázni.
  • Másrészt még a kormánykritikus közvélemény-kutató cégek felmérései szerint is politikai értelemben a kormánypártok nyerték meg az idei nyarat. Így a piac a forint erősödésével pont a kormánypártok relatív erősödését árazták volna be.
    Az, hogy ezzel szemben valójában mi áll a forintárfolyam idei javulása mögött, kiderül az Origo cikkéből. 

