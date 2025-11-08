Sajtószkander Washingtonban

Az építési és közlekedési miniszter Bohár Dánielnek adott interjújában elmondta, hogy „most minden magyar a háztartás sorsa az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezében volt, akit meg kellett győznünk az ebéd alatt, nyilván a munkatársai közreműködésével, hogy segítsen nekünk”.

Óriási szerencsénk volt, mert kiderült, hogy Trump elnök úr nagy tisztelője a magyaroknak, kifejezetten szereti Magyarországot. Nagy tisztelője a miniszterelnöknek is, aki jól képviselte minden magyar érdekét ezen a megbeszélésen. Nem csak azokét, akik ránk szavaztak, hanem azokért, akik ellenünk adták a voksukat. Ezzel a megállapodással minden magyar jól jár, és az elnök úr nagyon nagyvonalú volt

– fogalmazott a tárcavezető.

Lázár János az interjúban beszélt arról is, hogy a tárgyaláson sok szó esett az orosz–ukrán háborúról, oroszokról, ukránokról.

A miniszterelnök nagyon lojális volt az európai szövetségesekkel és fair volt egyébként Ukrajnával. Az amerikaiaknak fontos célkitűzése, hogy legyen béke

– emelte ki.

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)