Sajtószkander Washingtonban

Talán az elmúlt 35 évben Amerika és Magyarország között ilyen mélységű, ilyen fontosságú és ilyen súlyú megbeszélésre nem is nagyon került még sor – fogalmazott Lázár János a washingtoni tárgyalások kapcsán.

2025. 11. 08. 12:45
Lázár János (Forrás: Facebook)
Az építési és közlekedési miniszter Bohár Dánielnek adott interjújában elmondta, hogy „most minden magyar a háztartás sorsa az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezében volt, akit meg kellett győznünk az ebéd alatt, nyilván a munkatársai közreműködésével, hogy segítsen nekünk”. 

Óriási szerencsénk volt, mert kiderült, hogy Trump elnök úr nagy tisztelője a magyaroknak, kifejezetten szereti Magyarországot. Nagy tisztelője a miniszterelnöknek is, aki jól képviselte minden magyar érdekét ezen a megbeszélésen. Nem csak azokét, akik ránk szavaztak, hanem azokért, akik ellenünk adták a voksukat. Ezzel a megállapodással minden magyar jól jár, és az elnök úr nagyon nagyvonalú volt

– fogalmazott a tárcavezető.

Lázár János az interjúban beszélt arról is, hogy a tárgyaláson sok szó esett az orosz–ukrán háborúról, oroszokról, ukránokról. 

A miniszterelnök nagyon lojális volt az európai szövetségesekkel és fair volt egyébként Ukrajnával. Az amerikaiaknak fontos célkitűzése, hogy legyen béke

– emelte ki. 

A teljes interjút itt nézheti meg:

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)

