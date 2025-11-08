Csönget a kassza: BL-szintű a Fradi szereplése az Európa-ligában

Csütörtökön a Ferencváros a Ludogorec 3-1-es legyőzésével újabb nagy lépést tett az Európa-liga továbbjutás felé. Robbie Keane együttese az alapszakaszban eddig négy meccsből hármat is megnyert, egyedül a Viktoria Plzen ellen játszott 1-1-es döntetlent – azt is több mint egy félidőt emberhátrányba játszva. Az FTC az előkelő harmadik helyen áll a tabellán, mindössze a hibátlan Midtjylland és a jobb gólkülönbsége miatt Sallai Roland korábbi klubja, a Freiburg előzi meg a magyar bajnokot.

Lehet ünnepelni: az FTC négy forduló után tíz ponttal harmadik az Európa-liga főtábláján (Fotó: Csudai Sándor)

Már most a második legtöbb pénzt zsebelte be az FTC Európában

A Nemzeti Sport ennek apropóján megnézte, hogy a fantasztikus őszi teljesítmény a nyári selejtezőkkel együtt mennyi pénzt hozott a konyhára. Az UEFA pénzdíjazása szerint a Fradi a BL-selejtezőben (a rájátszásban búcsúzva) 4,29 millió eurót, az Európa-liga alapszakaszában a szereplésért 4.31 milliót keresett, ami összesen 8,6 millió euró. Összehasonlításképpen: ha a Ferencváros kiejti a Qarabagot a BL-selejtező utolsó körében, akkor 18,62 milliót tehetett volna zsebre.

A Fradi az alapszakaszban elért eddigi három győzelméért háromszor 450 ezer eurót kapott, míg a Plzen elleni döntetlennel 150 ezret. Mindez összeadva 1,5 millió euró, ami az eddigi bevételhez hozzáadva már több mint tízmillió euró (10,1 millió euró).

A Football Meets Data posztja szerint azonban az FTC már a 14 milliós bevételt is elérte az Európa-ligába, mindez úgy lehetséges, hogy az oldal hozzávette már az úgynevezett market poolt is. Az UEFA röviden úgy határozza meg ezt, mint azt a pénzösszeget, ami minden egyes televíziós piac arányos értéke szerint kerül elosztásra. A market pool nagyságát erősen befolyásolja a hazai (nemzeti) piac közvetítési jogdíjainak nagysága, illetve az, hogy az adott ország bajnokságából hány csapat jutott be a csoportkörbe.

Hatalmas összeg mindez, főleg, ha hozzávesszük, hogy az elmúlt években mennyi pénzt szerzett a csapat az európai szerepléssel.

Ennyit fizetett az UEFA az FTC-nek az elmúlt években (forrás: Football-coefficient.eu):

2024–2025: 8,1 millió euró

2023–2024: 6,3 millió

2022–2023: 8,9 millió

2021–2022: 9,7 millió

2020–2021: 17,2 millió

2019–2020: 5,7 millió

Mi lenne, ha...?

Az UEFA szabályai szerint az alapszakasz végén a továbbjutás mellett a helyezésekért is extra pénzt fizet az együtteseknek. Játszunk el a gondolattal, hogy a Fradi harmadik helyen zár, ekkor így alakulna mindez:

600 ezer euró – a legjobb nyolcba kerülés az alapszakaszban

2,55 millió euró – a harmadik helyért

1,75 millió euró – a nyolcaddöntőbe kerüléséért

Ha ezt összeadjuk, akkor már a bűvös 20 millió eurós határ közelében lennénk, ami lehagyná a 2020/21-es idényt, amikor a csapat a Bajnokok Ligája-csoportökörben szerepelt.

S ha úgy számolunk, hogy az első nyolcban zár a Fradi, akkor a maradék mérkőzéseken további pontokat kell szereznie, ami még több pénzt jelent. Az előző kiírásban a Rangers volt a nyolcadik 14 ponttal, ha ezt vesszük kiindulópontnak, akkor a Fradi akár még egymillió euróval megtoldhatja ezt az összeget – persze a sorsolás bivalyerős lesz, főleg idegenben a Fenerbahce és a Nottingham Forest, míg hazai pályán a Rangers és a Panathinaikosz.