FradiUEFAeurópa-ligaFTC

Csönget a kassza: BL-szintű a Fradi szereplése az Európa-ligában

Az FTC csütörtöki Európa-liga-győzelme már a harmadik helyre repítette a csapatot a tabellán. Az előkelő helyezés és a remek kezdés – három győzelem és egy döntetlen – hatalmas pénzek kifizetésére kötelezi az UEFA-t. Ha így halad, az FTC pénzügyileg megközelítheti a 2020/21-es idényt, amikor a csapat a Bajnokok Ligájában szedett össze több mint 17 millió eurót.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 9:24
Az FTC parádés El-szereplése óriási pénzek kifizetése kötelezi az UEFA-t
Az FTC parádés El-szereplése óriási pénzek kifizetése kötelezi az UEFA-t Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön a Ferencváros a Ludogorec 3-1-es legyőzésével újabb nagy lépést tett az Európa-liga továbbjutás felé. Robbie Keane együttese az alapszakaszban eddig négy meccsből hármat is megnyert, egyedül a Viktoria Plzen ellen játszott 1-1-es döntetlent – azt is több mint egy félidőt emberhátrányba játszva. Az FTC az előkelő harmadik helyen áll a tabellán, mindössze a hibátlan Midtjylland és a jobb gólkülönbsége miatt Sallai Roland korábbi klubja, a Freiburg előzi meg a magyar bajnokot. 

Lehet ünnepelni: az FTC négy forduló után tíz ponttal harmadik az Európa-liga főtábláján
Lehet ünnepelni: az FTC négy forduló után tíz ponttal harmadik az Európa-liga főtábláján (Fotó: Csudai Sándor)

Már most a második legtöbb pénzt zsebelte be az FTC Európában

A Nemzeti Sport ennek apropóján megnézte, hogy a fantasztikus őszi teljesítmény a nyári selejtezőkkel együtt mennyi pénzt hozott a konyhára. Az UEFA pénzdíjazása szerint a Fradi a BL-selejtezőben (a rájátszásban búcsúzva) 4,29 millió eurót, az Európa-liga alapszakaszában a szereplésért 4.31 milliót keresett, ami összesen 8,6 millió euró. Összehasonlításképpen: ha a Ferencváros kiejti a Qarabagot a BL-selejtező utolsó körében, akkor 18,62 milliót tehetett volna zsebre

A Fradi az alapszakaszban elért eddigi három győzelméért háromszor 450 ezer eurót kapott, míg a Plzen elleni döntetlennel 150 ezret. Mindez összeadva 1,5 millió euró, ami az eddigi bevételhez hozzáadva már több mint tízmillió euró (10,1 millió euró). 

A Football Meets Data posztja szerint azonban az FTC már a 14 milliós bevételt is elérte az Európa-ligába, mindez úgy lehetséges, hogy az oldal hozzávette már az úgynevezett market poolt is. Az UEFA röviden úgy határozza meg ezt, mint azt a pénzösszeget, ami minden egyes televíziós piac arányos értéke szerint kerül elosztásra. A market pool nagyságát erősen befolyásolja a hazai (nemzeti) piac közvetítési jogdíjainak nagysága, illetve az, hogy az adott ország bajnokságából hány csapat jutott be a csoportkörbe.

Hatalmas összeg mindez, főleg, ha hozzávesszük, hogy az elmúlt években mennyi pénzt szerzett a csapat az európai szerepléssel. 

Ennyit fizetett az UEFA az FTC-nek az elmúlt években (forrás: Football-coefficient.eu):

  • 2024–2025: 8,1 millió euró
  • 2023–2024: 6,3 millió
  • 2022–2023: 8,9 millió
  • 2021–2022: 9,7 millió
  • 2020–2021: 17,2 millió
  • 2019–2020: 5,7 millió

Mi lenne, ha...?

Az UEFA szabályai szerint az alapszakasz végén a továbbjutás mellett a helyezésekért is extra pénzt fizet az együtteseknek. Játszunk el a gondolattal, hogy a Fradi harmadik helyen zár, ekkor így alakulna mindez:

  • 600 ezer euró – a legjobb nyolcba kerülés az alapszakaszban 
  • 2,55 millió euró – a harmadik helyért 
  • 1,75 millió euró – a nyolcaddöntőbe kerüléséért

Ha ezt összeadjuk, akkor már a bűvös 20 millió eurós határ közelében lennénk, ami lehagyná a 2020/21-es idényt, amikor a csapat a Bajnokok Ligája-csoportökörben szerepelt.

 S ha úgy számolunk, hogy az első nyolcban zár a Fradi, akkor a maradék mérkőzéseken további pontokat kell szereznie, ami még több pénzt jelent. Az előző kiírásban a Rangers volt a nyolcadik 14 ponttal, ha ezt vesszük kiindulópontnak, akkor a Fradi akár még egymillió euróval megtoldhatja ezt az összeget – persze a sorsolás bivalyerős lesz, főleg idegenben a Fenerbahce és a Nottingham Forest, míg hazai pályán a Rangers és a Panathinaikosz.

A becsült összeg persze csökkenhet, ha a Fradi a 9–24. hely valamelyikén zár – az előző kiírásban tíz pont és hozzá egy jó gólkülönbség már elég volt a folytatáshoz –, de az már most látszik, hogy a pályán elért eredmények hatalmas bevételt jelentenek a Fradinak.  

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu