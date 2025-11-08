Naby KeitaLiverpoolWerderFTC

A németek rettegnek attól, hogy visszatér hozzájuk a Fradi ásza

Ismét válaszút előtt. A Ferencvárosban biztatóan teljesítő, korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyerő Naby Keita kölcsönszerződése a télen lejár. A Fradi még nem döntött a jövőjéről, a Werder Bremen viszont már jelezte: nem kívánja visszafogadni a középpályást. Mi vezetett idáig, és vajon érdemes lenne-e a Fradinak végleg megszereznie a guineai klasszist?

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 8:30
Naby Keita valóban otthonra lelt a Ferencvárosban? Forrás: Fradi.hu
Naby Keita pályája ígéretesen indult: a Salzburgban és a Leipzigben mutatott formája alapján a Liverpool 2018-ban hatvanmillió eurót fizetett érte. Gyorsasága, technikai tudása és dinamikus játéka miatt ideális középpályásának tűnt Jürgen Klopp csapatában. Azonban a sérülések és hullámzó teljesítménye miatt fokozatosan kiszorult a Liverpoolból, amelyben öt év alatt 84 meccsen hét gólt szerzett és persze tagja volt a 2019-ben BL-győztes csapatnak.

Naby Keita a Puskás Akadémia elleni bajnokin. Az FTC-ben egyre több lehetőséget kap, a Werder Bremen lemondott róla
Naby Keita a Puskás Akadémia elleni bajnokin. Az FTC-ben egyre több lehetőséget kap, a Werder Bremen lemondott róla (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Werder Bremen 2023-ban szabadon igazolta le Keitát, abban bízva, hogy a Bundesligában újra felfelé ível majd a karrierje

A nagy ígéretből botrányhős: Naby Keita brémai mélyrepülése

Naby Keita 2023 nyara és 2024 decembere között hivatalosan másfél évet töltött a Werdernél. Valójában alig szerepelt a csapatban. Mindannyiszor cserekét pályára lépve összesen öt meccsen mindössze 81 percet játszott, sérülések és fegyelmezetlenségek miatt nem tudott gyökeret ereszteni a csapatban. 2024 tavaszán aztán megpecsételődött a sorsa. A Leverkusen elleni bajnoki előtt megtagadta, hogy felszálljon a csapatbuszra, ami után kitették az első csapat keretéből.

Újjászületés a Fradiban? Vegyes kép a magyar időszakról

A Ferencváros a 2024 decemberében esélyt adott Keitának: a klub egy évre kölcsönvette a Werdertől, opcióval a végleges megvásárlásra. A Fradinál Keita újra kedvét lelte a futballban. Bár eleinte visszafogottan teljesített, az ősszel többször megcsillantott a tudását, miért is látott annak idején lehetőséget benne a Liverpool.

Egyre többször kulcsember a Fradi középpályáján, kezdő volt például a héten Ludogorec elleni Európa-liga-meccsen is.

A kreatív megoldásai, passzpontossága és tapasztalata hasznára van a csapatnak nemzetközi szinten is. Ugyanakkor a fizikai állóképessége továbbra is kérdéses, és bizony hiányérzetünk lehet vele kapcsolatban amiatt, hogy még nem szerzett gólt a Fradiban, csupán négy gólpassz jeleskedik ferencvárosi statisztikájában.

 

Megéri-e a kockázat? Brémában végleg leírták

A piaci értéke – amely fénykorában 65 millió euró volt – ma már alig egymillió, de még mindig olyan tapasztalattal és képességekkel rendelkezik, amelyek ritkák az NB I-ben. Az FTC tehát nehéz döntés előtt áll: érdemes-e végleg megvennie a játékost?

A Ferencváros számára Keita megtartása kettős kockázat. Egyrészt egy BL-győztes futballistáról van szó, aki még mindig csak 30 éves, és ha egészséges marad, a magyar bajnokságban klasszis teljesítményt nyújthat. Ráadásul jelenléte komoly vonzerőt jelenthet a nemzetközi porondon, mind sport-, mind marketingérték szempontjából. Másrészt azonban Keita múltja intő jel: a sérülékenység és a mentális instabilitás veszélyes kombináció.

A Werder Bremen már döntött: számukra lezárult a történet. Már nyáron kijelentették, nem tartanak igényt Naby Keitára, amit a napokban újfent megerősítettek. Miként a Csakfoci a Bild nyomán Peter Niemeyer sportigazgatót idézi, Keita számár nincs visszaút, kizárt, hogy visszatérhet az első csapathoz. A Werder tehát végleg leírta a játékost, akinek így létkérdés, hogy a hátra levő hetekben bizonyítson a Fradiban.

 

