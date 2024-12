Már Budapesten van a Fradi új sztárigazolása, a Liverpool BL-győztes középpályása

Ha nem téved hatalmasat a Bild, illetve információink is helyesnek bizonyulnak, akkor egy igazi sztárigazolást jelentenek be jövő hét elején a Ferencváros vezetői. Ugyanis már Budapesten tartózkodik a 29 éves Naby Keita, aki korábban az RB Leipzig és a Liverpool játékosa volt. Sőt, utóbbi klubbal – ahova Jürgen Klopp kérésére igazolták le a vörösök hatvanmillió euróért – a 2018–19-es szezonban Bajnokok Ligáját, míg egy évvel később Premier League-t nyert az 56-szoros guineai válogatott középpályás.

Az M4Sport a német portálra hivatkozva megírta, nemcsak klasszis, hanem elég nehéz természetű játékosról van szó, hiszen jelenlegi klubja, a Werder Bremen áprilisban kirakta a keretéből és március óta nem lépett pályára a Bundesligában. Amikor tavaly nyáron megérkezett a Merse partjáról Brémába, a bunteto.com szerint kijelentette, nem a pénzért szerződött a német klubhoz, hanem azért, mert játszani akart.

– Több ajánlatom is volt, de úgy döntöttem, hogy Brémába szerződöm, mert Németország olyan ország, amelyet már ismerek. Az is meggyőzött, amit a brémai edző és a vezetőség mondott. Én csak futballozni akartam, kint lenni a pályán, passzolni és gólokat lőni. Ha sok pénzt akartam volna keresni, akkor Brémán kívül máshová szerződtem volna. Itt csak az motivált, hogy minden hétvégén játszhassak, jól érezzem magam és örömet szerezzek ezzel másoknak is. Sajnos a dolgok nem a terv szerint alakultak – mondta a The Guardiannak adott interjúban.

Eleinte sérülés hátráltatta a beillaszkedését, majd amikor visszatért a 2024-es Afrika Kupáról – ahol négy összecsapás jutott neki, kétszer kezdőként, azokon csapatkapitány is volt – előbb gyomorproblémák gyötörték, majd kiderült, az erőnléte sem az igazi. Majd áprilisban jött az a bizonyos leverkuseni mérkőzés, amikor Keita megtudta, hogy nem számolnak vele a kezdőben, nem szállt fel a csapat buszára, hanem hazament. Erre fel büntette meg – állítólag százezer eurója bánta – és függesztette fel a játékjogát a Werder.

Nos, Keita – akinek piaci értékét egymillió euróra taksálja jelenleg a transfermarkt.co.uk – immár leendő klubjánál, a szintén zöld-fehér Ferencvárosnál tartózkodik, ahol szombaton átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, vasárnap megtekinti a Fradi bajnokiját a Zalaegerszeg ellen, majd ha egészségügyileg minden rendben van, akkor a jövő hét elején aláírhatja a szerződését. Információink szerint Keita egyelőre kölcsönbe érkezik a szezon végéig, ráadásul a fizetése nagy részét is a német klub állja majd. A középpályás eddig 310 meccset játszott európai klubjaiban, és ezeken 52 gólt szerzett, valamint adott 42 gólpasszt.