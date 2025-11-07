Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

FTCFenerbahceViktoria PlzenEurópa-liga

„Jobb, ha nem beszélek a bíróról” – felháborodás az FTC El-ellenfelénél

Az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Fenerbahce 0-0-s döntetlent játszott a Viktoria Plzen otthonában. A törökök dühöngenek, szerintük Jhon Durán lerántásáért a ráadásban büntetőt kellett volna ítélni. Az FTC a Plzen ellen már játszott az El-ben, a Fenerbahce éppen a tabellán harmadik helyen álló magyar csapat következő ellenfele lesz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 8:23
Jhon Durán nadrágját előszeretettel rángatták a Viktoria Plzen játékosai, a Fenerbahce szerint büntető is elmaradt az El-meccsen Fotó: Anadolu via AFP/Lukas Kabon
Az FTC és a Viktoria Plzen egymás elleni döntetlennel kezdte az Európa-liga alapszakaszát, majd mindkét csapat két győzelemmel folytatta szereplését. A negyedik fordulóban viszont már eltérő eredményt hoztak: a Fradi 3-1-re legyőzte a Ludogorecet, a Plzen 0-0-t játszott a török Fenerbahce ellen. S a csehek járhattak volna rosszabbul is, ha a Fenerbahce a hosszabbításban büntetőhöz jut a VAR-vizsgálat után.

PILSEN, CZECH REPUBLIC - NOVEMBER 6: Head coach of Fenerbahce Domenico Tedesco during the UEFA Europa League match between FC Viktoria Plzen and Fenerbahce SK at Doosan Arena in Pilsen, Czech Republic on November 6, 2025. Lukas Kabon / Anadolu (Photo by Lukas Kabon / Anadolu via AFP)
Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője a Viktoria Plzen elleni El-meccs utáni sajtótájékoztatón diplomatikus maradt, hamarosan készülhet az FTC ellen. Fotó: Anadolu via AFP/Lukas Kabon

Az Origo felidézi, hogy a 95. percben Jhon Duránt a tizenhatoson belül a nadrágjánál fogva rántotta le Sampson Dweh. A VAR-szobából szóltak is a játékvezető fülére, hogy vizsgálódjon, de Allard Lindhout játékvezető az eset visszanézése után sem ítélt büntetőt.

A Fenerbahce játékosai közül Fred reklamálásért sárga lapot kapott az eset után, s mivel neki ez már a harmadik figyelmeztetése volt a sorozatban, november 27-én, az FTC ellen eltiltását tölti majd.

A török csapat tagjai nem kerteltek, Ederson kapus például érthetetlennek nevezte a játékvezető döntését. Milan Skriniar nyilatkozata adott magyarázatot az ítéletre. – Ahogy én láttam, nyilvánvaló büntető volt. A visszajátszást még nem néztem meg, de a játékvezető azt mondta nekem, hogy Jhon Durán volt szabálytalan – mondta a szlovák védő.

Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője a pályán maga is reklamált, a sajtótájékoztatón már diplomatikus, de azért sokat sejtető választ adott.

Jobb, ha nem beszélek a bíróról ma este. A csapatomra kell koncentrálnom. Helyesebb lenne a játékvezetőt megkérdezni a szituációról.

A tabellán a Plzen nyolc ponttal a nyolcadik, a Fenerbahce hét ponttal a tizenötödik helyen áll, a törökök szerint egészen más sorrend lenne helyénvaló. Tedesco az Európa-ligában legközelebb a Ferencváros ellen készítheti fel az isztambuli csapatot.

