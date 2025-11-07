„Jobb, ha nem beszélek a bíróról” – felháborodás az FTC El-ellenfelénél

Az FTC és a Viktoria Plzen egymás elleni döntetlennel kezdte az Európa-liga alapszakaszát, majd mindkét csapat két győzelemmel folytatta szereplését. A negyedik fordulóban viszont már eltérő eredményt hoztak: a Fradi 3-1-re legyőzte a Ludogorecet, a Plzen 0-0-t játszott a török Fenerbahce ellen. S a csehek járhattak volna rosszabbul is, ha a Fenerbahce a hosszabbításban büntetőhöz jut a VAR-vizsgálat után.

Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője a Viktoria Plzen elleni El-meccs utáni sajtótájékoztatón diplomatikus maradt, hamarosan készülhet az FTC ellen. Fotó: Anadolu via AFP/Lukas Kabon

Az Origo felidézi, hogy a 95. percben Jhon Duránt a tizenhatoson belül a nadrágjánál fogva rántotta le Sampson Dweh. A VAR-szobából szóltak is a játékvezető fülére, hogy vizsgálódjon, de Allard Lindhout játékvezető az eset visszanézése után sem ítélt büntetőt.

He pulled his shorts off.

VAR: “Review recommended.”

Ref: “Play on.” pic.twitter.com/P52HZig8Yp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2025

A Fenerbahce játékosai közül Fred reklamálásért sárga lapot kapott az eset után, s mivel neki ez már a harmadik figyelmeztetése volt a sorozatban, november 27-én, az FTC ellen eltiltását tölti majd.

A török csapat tagjai nem kerteltek, Ederson kapus például érthetetlennek nevezte a játékvezető döntését. Milan Skriniar nyilatkozata adott magyarázatot az ítéletre. – Ahogy én láttam, nyilvánvaló büntető volt. A visszajátszást még nem néztem meg, de a játékvezető azt mondta nekem, hogy Jhon Durán volt szabálytalan – mondta a szlovák védő.

Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője a pályán maga is reklamált, a sajtótájékoztatón már diplomatikus, de azért sokat sejtető választ adott.

Jobb, ha nem beszélek a bíróról ma este. A csapatomra kell koncentrálnom. Helyesebb lenne a játékvezetőt megkérdezni a szituációról.

A tabellán a Plzen nyolc ponttal a nyolcadik, a Fenerbahce hét ponttal a tizenötödik helyen áll, a törökök szerint egészen más sorrend lenne helyénvaló. Tedesco az Európa-ligában legközelebb a Ferencváros ellen készítheti fel az isztambuli csapatot.

Meddig jut a Fradi?

