Rendkívüli

Robbie Keaneeurópa-ligaLudogorecFTC

Robbie Keane olyan kérdést kapott, hogy majdnem otthagyta az újságírókat

Robbie Keane vezetésével már a harmadik helyen áll a Ferencváros az Európa-liga tabelláján. Csütörtök este a Ludogorec 3-1-es legyőzése után azonban a távozásáról szóló pletyka is téma volt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Érdemes nemcsak Robbie Keane szavait, hanem a kérdésre adott reakcióját is megnézni.

Perlai Bálint
2025. 11. 07. 4:45
Robbie Keane nem ezt a kérdést várta a Ludogorec legyőzése után
Robbie Keane nem ezt a kérdést várta a Ludogorec legyőzése után Fotó: Csudai Sándor
Tovább menetel a Ferencváros az Európa-ligában. Csütörtök este Robbie Keane együttese egy sima meccsen, 3-1-es győzelmet aratott a bolgár bajnok Ludogorec ellen, mindezt úgy, hogy mind a három hazai gólt légiós szerezte. Tóth Alex és Varga Barnabás a kispadon kezdett sérülés miatt – a második félidőben aztán beálltak. Az FTC így négy forduló után tízpontos és az igencsak előkelő harmadik helyen áll a tabellán. Az FTC–Ludogorec mérkőzés után mosolygós és kissé rekedtes Keane nyilatkozott az újságíróknak. 

Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte
Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte  Fotó: Csudai Sándor

Robbie Keane csak a győzelemmel foglalkozik, a nyomással nem

– Ez volt az eddigi legjobb meccsem az európai kupaporondon az FTC edzőjeként 

– kezdte az ír az első kérdésre, majd a csapatot emelte ki. – Minden játékosunk nagyon jó teljesítményt nyújtott, a csereként beállt futballistáink is hozzátették a magukét, szóval ez egy igazi csapatmunka volt és mindannyian jelentős szerepet játszottak a sikerben.

Lapunk arról kérdezte Keane-t, hogy van-e bármilyen plusz nyomás rajta és az együttesen, miután ilyen jól kezdtek az Európa-ligában. Az ír szakember sajátos választ adott erre. – Minden mérkőzésen van nyomás, persze nem rajtam. Én csakis a győzelemre a koncentrálok. Ha elvesztettük volna ezt a négy meccset, akkor biztosan lenne rajtam nyomás...

A mindig győzelmet váró Keane ezután nevetve mondta, hogy a Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlen belefért – egyelőre csak ott vesztett pontot a csapat az El-ben –, de csakis azért, mert játékosai tíz emberrel csikartak ki egy pontot még szeptemberben. Ezt követően az FTC trénere kitért arra, hogy milyen érzés volt, hogy a lefújás után a szurkolók kihívták őt is az ünnepléshez. 

– A lefújás után folyamatosan hívtak oda magukhoz, lenyűgöző volt, jól esik és sokat jelent, az egész mérkőzésen fantasztikus volt a buzdításuk és támogatásuk!

Robbie Keane a szurkolókkal együtt ünnepelte az újabb Európa-liga-mérkőzés megnyerését
Robbie Keane a szurkolókkal együtt ünnepelte az újabb Európa-liga-mérkőzés megnyerését  Fotó: Csudai Sándor

Keane nevetett, amikor a távozásáról szóló pletykák kerültek szóba

A szigetországi sportsajtóban az elmúlt hetekben a Fradi edzőjének a neve is felmerült. A leghangosabb pletykák a skót Celtic és a Premier League utolsó helyezettje, a Wolves kapcsán voltak. A Ludogorec elleni El-győzelem után az utolsó kérdés pedig ezekről a híresztelésekről szólt, aminek Keane nem annyira örült...

– Jó éjt! – mondta először, majd kis híján fel is állt, és ott hagyta az újságírókat, de végül válaszolt a kérdésre. 

– Nem tudok mit tenni a spekulációk ellen, Ez valamilyen szinten azt is mutatja, hogy jó munkát végzek itt. Sok éven át futballoztam, de bárhol is játszottam, mindig arról beszéltek, hova igazolok majd. Nem foglalkozok mindezzel, egy dologra koncentrálok és az a Ferencváros.

A Ferencváros a válogatott szünet előtti utolsó meccsét a Kazincbarcika otthonában játssza vasárnap délután, míg az Európa-ligában legközelebb október 20-án, csütörtökön a Fenerbahce otthonában lép pályára.

Gabi Kanikovszki szerzett vezetést a Ferencvárosnak
Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte
Robbie Keane sajtótájékoztatója a lefújás után:

