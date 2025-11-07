Robbie Keane olyan kérdést kapott, hogy majdnem otthagyta az újságírókat

Tovább menetel a Ferencváros az Európa-ligában. Csütörtök este Robbie Keane együttese egy sima meccsen, 3-1-es győzelmet aratott a bolgár bajnok Ludogorec ellen, mindezt úgy, hogy mind a három hazai gólt légiós szerezte. Tóth Alex és Varga Barnabás a kispadon kezdett sérülés miatt – a második félidőben aztán beálltak. Az FTC így négy forduló után tízpontos és az igencsak előkelő harmadik helyen áll a tabellán. Az FTC–Ludogorec mérkőzés után mosolygós és kissé rekedtes Keane nyilatkozott az újságíróknak.

Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte Fotó: Csudai Sándor

Robbie Keane csak a győzelemmel foglalkozik, a nyomással nem

– Ez volt az eddigi legjobb meccsem az európai kupaporondon az FTC edzőjeként

– kezdte az ír az első kérdésre, majd a csapatot emelte ki. – Minden játékosunk nagyon jó teljesítményt nyújtott, a csereként beállt futballistáink is hozzátették a magukét, szóval ez egy igazi csapatmunka volt és mindannyian jelentős szerepet játszottak a sikerben.

Lapunk arról kérdezte Keane-t, hogy van-e bármilyen plusz nyomás rajta és az együttesen, miután ilyen jól kezdtek az Európa-ligában. Az ír szakember sajátos választ adott erre. – Minden mérkőzésen van nyomás, persze nem rajtam. Én csakis a győzelemre a koncentrálok. Ha elvesztettük volna ezt a négy meccset, akkor biztosan lenne rajtam nyomás...

A mindig győzelmet váró Keane ezután nevetve mondta, hogy a Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlen belefért – egyelőre csak ott vesztett pontot a csapat az El-ben –, de csakis azért, mert játékosai tíz emberrel csikartak ki egy pontot még szeptemberben. Ezt követően az FTC trénere kitért arra, hogy milyen érzés volt, hogy a lefújás után a szurkolók kihívták őt is az ünnepléshez.

– A lefújás után folyamatosan hívtak oda magukhoz, lenyűgöző volt, jól esik és sokat jelent, az egész mérkőzésen fantasztikus volt a buzdításuk és támogatásuk!

Robbie Keane a szurkolókkal együtt ünnepelte az újabb Európa-liga-mérkőzés megnyerését Fotó: Csudai Sándor

Keane nevetett, amikor a távozásáról szóló pletykák kerültek szóba

A szigetországi sportsajtóban az elmúlt hetekben a Fradi edzőjének a neve is felmerült. A leghangosabb pletykák a skót Celtic és a Premier League utolsó helyezettje, a Wolves kapcsán voltak. A Ludogorec elleni El-győzelem után az utolsó kérdés pedig ezekről a híresztelésekről szólt, aminek Keane nem annyira örült...