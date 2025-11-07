A Ferencváros már a továbbjutást ünnepelheti? A közelmúlt figyelmeztet

Az FTC csütörtök este 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen, így négy alapszakaszmeccse után három győzelemmel és egy vereséggel, tíz ponttal áll az El-tabellán. Csupán a százszázalékos dán Midtjylland és a szintén tíz ponttal, de a Fradinál jobb gólkülönbséggel rendelkező német Freiburg előzi meg a magyar bajnokcsapatot. Az előkelő pozíció láttán sokan talán már biztosra veszik, hogy az FTC zsinórban a negyedik idényben is eljut a nemzetközi porondon az egyenes kieséses fázisig, a tavalyi El-alapszakaszból kiindulva azonban némi óvatosságra még szükség van.

Az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek az eddigi El-szerepléssel, de a továbbjutás ünneplése még korai lenne. Fotó: Mirkó István

A 2024/25-ös idényben sokáig csak találgattunk, hogy mire lehet elég az alapszakasz végén az FTC eredménysora, hiszen akkor debütált az UEFA új lebonyolítása: a Bajnokok Ligája és az Európa-liga is átállt a csoportkörös rendszerről a nyolcfordulós, svájci rendszerű alapszakaszra, egyetlen óriástabellával.

Most viszont már ki tudunk indulni a tavalyi eredményekből. A 2024/25-ös idényben éppen a tíz pont volt a határ: a PAOK, a Twente és a Fenerbahce ennyit szerezve bejutott az egyenes kieséses fázisba, rosszabb gólkülönbsége miatt viszont a Braga és az Elfsborg a tíz megszerzett pont ellenére az alapszakasz végén búcsúzott az Európa-ligától.