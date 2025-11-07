A Ferencváros már a továbbjutást ünnepelheti? A közelmúlt figyelmeztet

Rendkívüli

Az Európa-liga főtábláján négy forduló után az FTC tíz ponttal a harmadik helyen áll. A Fradi tehát egyelőre közvetlenül nyolcaddöntőt érő pozíciót foglal el, az egyenes kieséses szakaszba jutás pedig már-már biztosnak tűnik. A tavaly idényben éppen a tíz pont volt a határ: ennyit szerezve volt továbbjutó és kieső csapat is az El-alapszakasz végén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 7:22
Az FTC négy forduló után tíz ponttal áll az Európa-liga tabelláján, a harmadik pozíció megtartása nyolcaddöntőbe jutást érne Fotó: Csudai Sándor
Az FTC csütörtök este 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen, így négy alapszakaszmeccse után három győzelemmel és egy vereséggel, tíz ponttal áll az El-tabellán. Csupán a százszázalékos dán Midtjylland és a szintén tíz ponttal, de a Fradinál jobb gólkülönbséggel rendelkező német Freiburg előzi meg a magyar bajnokcsapatot. Az előkelő pozíció láttán sokan talán már biztosra veszik, hogy az FTC zsinórban a negyedik idényben is eljut a nemzetközi porondon az egyenes kieséses fázisig, a tavalyi El-alapszakaszból kiindulva azonban némi óvatosságra még szükség van.

Az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek az eddigi El-szerepléssel, de a továbbjutás ünneplése még korai lenne
Az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek az eddigi El-szerepléssel, de a továbbjutás ünneplése még korai lenne. Fotó: Mirkó István

A 2024/25-ös idényben sokáig csak találgattunk, hogy mire lehet elég az alapszakasz végén az FTC eredménysora, hiszen akkor debütált az UEFA új lebonyolítása: a Bajnokok Ligája és az Európa-liga is átállt a csoportkörös rendszerről a nyolcfordulós, svájci rendszerű alapszakaszra, egyetlen óriástabellával.

Most viszont már ki tudunk indulni a tavalyi eredményekből. A 2024/25-ös idényben éppen a tíz pont volt a határ: a PAOK, a Twente és a Fenerbahce ennyit szerezve bejutott az egyenes kieséses fázisba, rosszabb gólkülönbsége miatt viszont a Braga és az Elfsborg a tíz megszerzett pont ellenére az alapszakasz végén búcsúzott az Európa-ligától.

Ez tehát még óvatosságra intheti a Ferencvárost, mielőtt inni kezdene a medve bőrére, a nyomás azonban – ahogy Robbie Keane is utalt rá – nem az FTC-n, hanem az ellenfelein lesz a folytatásban.

Különösen igaz ez a Fradi hatodik fordulós riválisára, a skót Rangers ugyanis nulla ponttal az El-tabella utolsó, harminchatodik helyén szerénykedik.

A Ferencváros játszik még az éppen csalást kiáltó Fenerbahce (négy forduló után hét pont), a Panathinaikosz (hat pont) és a Nottingham Forest (öt pont) ellen az El-alapszakaszban. Immár a döntetlenek is sokat érnének az FTC-nek, ugyanakkor az első nyolcban maradás a győzelmekre is további motivációt jelent, az ugyanis közvetlenül nyolcaddöntőbe jutást ér a ligafázis végén.

Gabi Kanikovszki szerzett vezetést a Ferencvárosnak
Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte
1/30 A Fradit a bolgár bajnok sem állította meg

