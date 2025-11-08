Florian WirtzLiverpoolArne SlotArséne WengerSzoboszlai Dominik

Eldőlt a Szoboszlai–Wirtz kérdés? Slot a nagy nyilvánosság előtt ismertette a tervét

Florian Wirtz mindenkit lenyűgözött a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ült Arne Slot terve, amelyben Wirtz a bal szélről mozgott befelé. Slot a pénteki, Manchester City elleni Premier League-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón aztán reagált Arséne Wenger szavaira, aki szerint Wirtz tönkretette a Liverpool középpályáját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 11:51
Florian Wirtz a Real Madrid ellen játszott eddig a legjobban a Liverpool mezében
Florian Wirtz a Real Madrid ellen játszott eddig a legjobban a Liverpool mezében Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Liverpool legutóbbi győzelmében a nyári sztárigazolás, Florian Wirtz is kivette a részét. A Real Madrid ellen aratott 1-0-s siker során a német a bal szélen kezdett, de Arne Slot vezetőedzőtől nagy szabadságot kapott, sokszor feltűnt a pálya jobb oldalán is. Slot a pénteki sajtótájékoztatón reagált Arséne Wenger megjegyzésére, miszerint Wirtz leigazolásakor a Liverpool megígérte neki, hogy támadó középpályásként fog játszani, ugyanakkor a 22 éves játékos tönkretette a középpályát, ezért Slot is visszanyúlt a tavalyi hármashoz, ahol Szoboszlai Dominik a tízes. 

Florian Wirtz elkezdte megtalálni a helyét Liverpoolban
Florian Wirtz elkezdte megtalálni a helyét Liverpoolban (Fotó: Middle East Images/Yagiz Gurtug

Wirtz posztja eldőlni látszik

Arne Slot diplomatikusan reagált az Arsenal legendás edzőinek szavaira. 

– Mindenkinek joga van elmondania a saját véleményét. Ha nyílt szívműtétre lenne szükségem, nem fogom megmondani a sebésznek, mit kell tennie, de a futballról mindenki elmondhatja, hogy szerinte mi a legjobb megoldás. 

Florian most a bal oldalon játszott. De biztosan mondhatom, hogy ha nem is mostani szezonban, de később a Liverpool középpályáján is remek teljesítményt fog nyújtani

– mondta Slot a pénteki sajtótájékoztatón, és ezzel a mondatával mintha utalt volna rá, hogy jelen pillanatban Wirtzre, mint balszélső számít. Ugyanakkor az már nagy kérdés, hogy a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón is képes lesz-e kezdőként játszani. 

– Wirtzet a Real Madrid ellen le is kellett hoznom a végén, mert úgy láttam, hogy teljesen elfáradt. Még van két napunk, meglátjuk, hogyan sikerül a regenerálódás – nyilatkozta Slot újságírói kérdésre. Wirtz idáig egyébként mindössze két mérkőzést játszott végig a Liverpoolban, mindkettőt a Bajnokok Ligájában volt (Galatasaray és Eintracht Frankfurt idegenben).

Slot szerint ez a legfontosabb Wirtz kapcsán

A holland edző a pénteki sajtótájékoztatón emellett a Bayer Leverkusentől érkező játékos kapcsán elmondta, nagyon fontos lenne, hogy a kapu előtt jó pozícióban kapjon labdákat.

Számomra az egyetlen kihívás az, hogy biztosítsam számára, hogy tízesként vagy szélsőként a tizenhatoson környékén megtalálják a csapattársak labdával. Ha ez megtörténik, akkor ő mindig különleges dolgot fog produkálni.

A Manchester City–Liverpool Premier League-rangadót vasárnap 17.30-kor rendezik a bajnokság 11. fordulójában. A City a második, míg Szoboszlaiék egy ponttal lemaradva a harmadikok. 

