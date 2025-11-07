Arne Slot dicsérete: minden egyes meccsen Szoboszlai játékában gyönyörködik

Két győzelem után, egy rangadó előtt. Úgy néz ki, hogy a Liverpool kilábalt a gödörből, hiszen szombaton az Aston Villát győzte le 2-0-ra, majd kedden a Bajnokok Ligájában a Real Madridot 1-0-ra. Szoboszlai Dominik mindkét meccsen csapata egyik legjobbja volt , a Real ellen ő adta a gólpasszt, ugyanakkor Kerkez Milos – akinek egyébként ma van a 22. születésnapja – mindkétszer a kispadon ült. A két hazai meccs után vasárnap idegenben, a Premier League-tabellán második Manchester City ellen lép pályára Arne Slot együttese. Pénteken a holland edző megtartotta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatót.

Arne Slot elégedett lehetett kedden a játékosaival, a Liverpool hazai pályán győzte le a Real Madridot Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot Wirtz jó játéka mellett sem ment el

– Csak magunkra kell koncentrálnunk, a legfontosabb, hogy konzisztensek legyünk – kezdte Slot a sajtótájékoztatót, majd a Real elleni meccsről beszélt. – Biztos voltam benne, hogy tudunk úgy játszani, ahogy azt a Real Madrid ellen megmutattuk. Más játékstílussal találtuk szembe magunkat a BL-ben, ez is segített nekünk. De a hétvégén, a City ellen újra nagyon nehéz meccsre számítok, máshogy fognak nekiállni a meccsnek, mint a Real.