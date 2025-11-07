LiverpoolArne SlotPremier ­LeagueManchester City

Arne Slot dicsérete: minden egyes meccsen Szoboszlai játékában gyönyörködik

Arne Slot, a Liverpool edzője a Manchester City elleni Premier League-rangadó előtt válaszolt az újságírói kérdésekre. Természetesen a keddi, Real Madrid elleni győztes Bajnokok Ligája-mérkőzés volt az elején a téma, majd Szoboszlai Dominikről is kapott kérdést Slot. A holland szakember áradozott Szoboszlairól, s Florian Wirtzet is megdicsérte.

2025. 11. 07. 10:45
Arne Slot a Manchester City elleni rangadó előtt válaszolt az újságírói kérdésekre Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto
Két győzelem után, egy rangadó előtt. Úgy néz ki, hogy a Liverpool kilábalt a gödörből, hiszen szombaton az Aston Villát győzte le 2-0-ra, majd kedden a Bajnokok Ligájában a Real Madridot 1-0-ra. Szoboszlai Dominik mindkét meccsen csapata egyik legjobbja volt , a Real ellen ő adta a gólpasszt, ugyanakkor Kerkez Milos – akinek egyébként ma van a 22. születésnapja – mindkétszer a kispadon ült. A két hazai meccs után vasárnap idegenben, a Premier League-tabellán második Manchester City ellen lép pályára Arne Slot együttese. Pénteken a holland edző megtartotta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatót.

Arne Slot elégedett lehetett kedden a játékosaival, a Liverpool hazai pályán győzte le a Real Madridot  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot Wirtz jó játéka mellett sem ment el

– Csak magunkra kell koncentrálnunk, a legfontosabb, hogy konzisztensek legyünk – kezdte Slot a sajtótájékoztatót, majd a Real elleni meccsről beszélt. – Biztos voltam benne, hogy tudunk úgy játszani, ahogy azt a Real Madrid ellen megmutattuk. Más játékstílussal találtuk szembe magunkat a BL-ben, ez is segített nekünk. De a hétvégén, a City ellen újra nagyon nehéz meccsre számítok, máshogy fognak nekiállni a meccsnek, mint a Real.

Slot itt arra utalt, hogy a Liverpool idén nagyon szenved a hosszú labdákkal. Noha sok fejpárbajt nyernek a védők, de a második labdákat legtöbbször az ellenfél gyűjti össze. A Villa és a Real elleni találkozó ezért volt más, mert ezek a csaptok nem játszottak rá a Liverpool gyengeségére. A holland edző ezután Florian Wirtzről beszélt, aki a spanyol sztárcsapat ellen a bal szélen kezdett, és eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta Liverpool-mezben, korábban viszont sok kritikát kapott a német.

– Hét nap alatt három meccsen játszott, a Real ellen le is kellett hoznom a végén, mert úgy láttam, hogy teljesen elfáradt. Még van két napunk, meglátjuk, hogyan sikerül a regenerálódás. Szerencsénkre Wirtz nemcsak egy poszton tud játszani, középen és a bal szélen is megállja a helyét, főleg, hogy utóbbit játszotta már a Bayer Leverkusenben.

A sérültek kapcsán Slot elmondta, a brit átigazolási rekordért érkező Alexander Isak ma fog először a csapattal edzeni a sérülése óta. Slot csak ismételni tudta magát, a svéd támadónak továbbra is idő kell, hogy felvegye újra a ritmust. Isak egyébként a svéd válogatott keretében is ott van a novemberi vb-selejtezőkre. 

Slot az első számú kapusról, Alissonról elmondta, hogy a novemberi válogatottszünet után visszatérhet, ugyanakkor a jobbhátvéd Jeremie Frimpong a Nottingham Forest ellen minden bizonnyal még nem lesz bevethető november 22-én.

Szoboszlai Dominik a Real elleni BL-meccsen is csapata legjobbja volt
 Fotó: Alfie Cosgrove/News Images

Szoboszlai kiemelkedő teljesítmény nyújt

Nem meglepő módon a Liverpool idei legjobbjáról, Szoboszlai Dominikről is érkeztek kérdések Arne Slothoz. Először a Gravenberch–Mac Allister–Szoboszlai középpályáról faggatták, ami idén ismét összeállt. 

– Nem hiszem, hogy különösen rájuk kéne koncentrálnunk. Az igaz, hogy egyelőre sérülések miatt sokszor még nem játszottak együtt a középpályán. Két jó meccsünk volt, de nekem például jobban tetszett a játékunk a Manchester United ellen, mint a Villa ellen, ugyanakkor végső soron az eredmény számít. Ugyanakkor ebbe nem megyek bele, mert már unalmas, hogy bármit mondok a vereségek után, kifogásként értelmezik a médiában – mondta Slot, majd kitért Szoboszlai idei teljesítményére is. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész szezonban. Dominiknek sok kiemelkedő tulajdonsága van, egyik ezek közül a labda nélküli játéka, és minden egyes meccsén szeretem a labda nélküli játékban őt nézni. Az utolsó két mérkőzésen valószínűleg a saját mércéje felett teljesített

 – mondta Slot a 25 éves játékosról, aki abban egyetértett, hogy a Steven Gerrardhoz való hasonlításnál valószínűleg nincs nagyobb dicséret Liverpoolban. Majd még egy kérdés érkezett Szoboszlai kapcsán Slothoz. Az újságíró és a vezetőedző is egyetértett abban, hogy a magyar játékos Mohamed Szalahra is jó hatással van, az egyiptomi az előző két meccsen aktívan kivette részét a védekezésben és a letámadásban.

A Manchester City–Liverpool Premier League-rangadót vasárnap 17.30-kor rendezik. 

