Ancelotti hazabeszél? Szerinte Szoboszlaiék labdába sem rúghatnak a BL-ben

Carlo Ancelotti jelenleg a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, de előtte az európai futball meghatározó alakja volt. Carlo Ancelotti szerint a Real Madrid továbbra is az egyik legnagyobb esélyes a Bajnokok Ligája megnyerésére 2026-ban Budapesten, emellett további három csapatot sorolt még fel. A Liverpool viszont sehol.

2025. 11. 07. 10:05
Noha kedden a Liverpool Szoboszlai vezérletével legyőzte a Real Madridot, Carlo Ancelottit ez sem győzte meg
Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Már lement a Bajnokok Ligája alapszakaszának fele, négy forduló után három hibátlan csapat maradt: a Bayern München, az Arsenal és az Inter. A legutóbbi forduló nem a spanyol gigászokról szólt, kedden a Real Madrid a Liverpool otthonában kapott ki 1-0-ra, ami pedig talán még nagyobb meglepetés volt, hogy szerdán a Barcelona mindössze 3-3-as döntetlent játszott a belga Club Brugge otthonában – s az eredménynek Hansi Flick együttese még örülhetett is. Carlo Ancelottit, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes edzőt (háromszor a Real Madriddal, kétszer a Milannal) kérdezték a BL-győzelemre esélyes csapatokról.

Carlo Ancelotti szerint a Real Madrid a vereség ellenére továbbra is a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb esélyese

A világ másik feléről nézve a Bajnokok Ligájában a szokásos favoritok vannak: Real Madrid, PSG, Manchester City és Bayern München

 – kezdte Ancelotti, aki jelenleg a brazil válogatott szövetségi kapitánya, majd komoly kritikát fogalmazott meg az új lebonyolítással kapcsolatban. Ez már a második idény, hogy 36 csapatos ligaszakaszt rendeznek, ahol minden csapat kettővel többször, nyolcszor lép pályára.

– Az első néhány játéknapon gólparádé volt egyes mérkőzéseken, az ilyen szenzációs eredmények miatt azonban elvesztjük az érdeklődésünket. A ligaszakaszt azért bővítették ki, hogy érdekesebb legyen, ez mégsem így alakul. Ezt el kell fogadnunk – jelezte a 66 éves edzőlegenda.

Ancelotti szavai némiképp ellentmondanak az adatokkal foglalkozó cég, az Opta becsléseinek. A lentebbi poszt alapján az Arsenal toronymagasan a legesélyesebb a BL-győzelemre. A londoni csapat mellett még három együttes kapott több mint tíz százalékot: a Bayern München, a Paris Saint-Germain és a Liverpool.

Az Ancelotti által idevett Real Madrid csak az ötödik a listán. Ami pedig a tabellát jelenti, ott a királyi gárda a hetedik kilenc ponttal – éppen a Liverpoolt előzi jobb gólkülönbségének köszönhetően. Érdekesség, hogy sem Ancelottinál, sem az Opta számításánál nincs az élmezőnyben a Barcelona. A predikció szerint mindössze 4.2 százalék az esély a katalánok BL-győzelmére.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának következő körét november 25-én és 26-án rendezik. Az ötödik forduló csúcsmeccsének az Arsenal–Bayern München ígérkezik. A Liverpool a holland PSV Eindhovent fogadja, míg a Real Madrid az Olimpiakosz otthonába látogat. 

