Bajnokok Ligája4. fordulóArsenal

Szoboszlaiék nagy riválisa Gyökeres nélkül sem lett gyengébb, beoltották gól ellen a nápolyiakat

Elsőként az Arsenal nyerte meg mind a négy mérkőzését a labdarúgó Bajnokok Ligája mostani szezonjában. A londoni csapat 3-0-ra győzött Prágában a Slavia vendégeként. Az izomproblémával küzdő Gyökeres Viktor nélkül felálló Ágyúsok Bukayo Saka büntetőből szerzett góljával 1-0-ra vezettek az első félidőben, a másodikat Mikel Merino akciógóljával nyitották, a spanyol később fejjel is betalált. Az Arsenal az angol bajnokságban a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool előtt hét ponttal vezet, s a BL-ben kapott gól nélkül menetel.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 04. 20:53
Arsenal Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka celebrates after shooting from the penalty spot to score his team's 0-1 during the UEFA Champions League - league phase day 4 football match between Slavia Prague and Arsenal FC in Prague, Czech Republi
Bukayo Saka főszereplő volt az Arsenal prágai meccsén Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
A 36-ból mindössze öt csapat állt hibátlan mérleggel három fordulót követően a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Közéjük tartozott az Arsenal, amely a 28. helyezett Slavia Praha vendége volt a cseh fővárosban. 

Arsenal
Az Arsenal vitatott tizenegyesét értékesítette Bukayo Saka. Fotó: AFP

Az Atalanta és a Bodö Glimt ellen döntetlenre végző, az Intertől idegenben 3-0-ra kikapó Slavia bátran kezdett hazai pályán, ám idővel az Arsenal átvette az irányítást. Bukayo Saka ellen három párharcot is megnyert Jakub Markovic kapus, aki az angol szélső távoli, majd két szélről leadott lövésénél is bravúrt mutatott be. 

A negyedik ütközetüket már Saka nyerte: a 32. percben kezezés miatt megítélt büntetőből lőtt a bal sarokba, hiába vetődött jó irányba és nyújtózott nagyot Markovic, nem érhette el a labdát, 0-1.

Mikel Arteta az első játékrészben tízszer próbálkozó csapata álomszerűen kezdte a második félidőt. 

A prágaiak még álldogáltak, beszélgettek, amikor az első akcióból Trossard balról beadott, Mikel Merino teljesen üresen érkezve, hat méterről a kapuba belsőzött, 0-2. 

Biztos vezetése tudatában taktikusan játszott a londoni csapat, a csehek egyszer sem találták el a kapujukat. Majd újabb gólt ajándékoztak vendégüknek.

A 68. percben egy hatalmas kapushibát kihasználva duplázott a spanyol, miután egy előreívelésnél átcsúsztatta a labdát a rossz ütemben felugró Markovic felett, 0-3.

Az Arsenal tehát 3-0-ra győzött a Slavia Praha otthonában, s mind a négy mérkőzését megnyerte a Bajnokok Ligájában. Tovább menetelnek Merinóék, akik az Atletico (4-0), az Olympiakosz (2-0) és a Bilbao (2-0) után ezúttal sem kaptak gólt az elitligában. A Premier League-ben tíz forduló alatt is csupán háromszor vették be az ellenfelek a kapuját.

 

Nápolyi erőlködés

A másik kedd kora esti mérkőzésen két azonos mérleggel, egy győzelemmel és két vereséggel a 22. és a 23. helyen álló csapat csapott össze. A Napoli igyekezett gyorsan dűlőre vinni a dolgot a Szoboszlai Dominik vezette Liverpool által a legutóbbi fordulóban kiütött Eintracht Frankfurt ellen. 

Az olasz gárda azonban haloványan teljesített helyzetkihasználásban, pedig Höjlund, Elmasz és McTominay előtt is adódott lehetőség. 

Szinte a semmiből majdnem vezetést szerzett a német együttes, Vanja Milinkovics-Savics szerencséjére középre érkezett a csereként beállt Ansgar Knauff nyolc méterről leadott életerős lövése után a labda. A hajrában McTominay lőhetett közelről, de blokkolták a védők. A 95. percben Höjlund sem tudta begyötörni a győztes gólt. A 0-0-val fontos pontokat veszítő Napoli – a rosszabb gólkülönbsége miatt – maradt a Frankfurt mögött a tabellán.

 

A keddi Bajnokok Ligája meccsek eredményei, párosításai:
SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0-0
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gólszerzők: Saka (32.), Merino (46., 68.)
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 21.00 
Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 
Atlético Madrid (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
Tottenham Hotspur (angol)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 
Olimpiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
Bodö/Glimt (norvég)–AS Monaco (francia) 21.00

