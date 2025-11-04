Szoboszlaiék nagy riválisa Gyökeres nélkül sem lett gyengébb, beoltották gól ellen a nápolyiakat

A 36-ból mindössze öt csapat állt hibátlan mérleggel három fordulót követően a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Közéjük tartozott az Arsenal, amely a 28. helyezett Slavia Praha vendége volt a cseh fővárosban.

Az Arsenal vitatott tizenegyesét értékesítette Bukayo Saka. Fotó: AFP

Az Atalanta és a Bodö Glimt ellen döntetlenre végző, az Intertől idegenben 3-0-ra kikapó Slavia bátran kezdett hazai pályán, ám idővel az Arsenal átvette az irányítást. Bukayo Saka ellen három párharcot is megnyert Jakub Markovic kapus, aki az angol szélső távoli, majd két szélről leadott lövésénél is bravúrt mutatott be.

A negyedik ütközetüket már Saka nyerte: a 32. percben kezezés miatt megítélt büntetőből lőtt a bal sarokba, hiába vetődött jó irányba és nyújtózott nagyot Markovic, nem érhette el a labdát, 0-1.

Mikel Arteta az első játékrészben tízszer próbálkozó csapata álomszerűen kezdte a második félidőt.

A prágaiak még álldogáltak, beszélgettek, amikor az első akcióból Trossard balról beadott, Mikel Merino teljesen üresen érkezve, hat méterről a kapuba belsőzött, 0-2.

Biztos vezetése tudatában taktikusan játszott a londoni csapat, a csehek egyszer sem találták el a kapujukat. Majd újabb gólt ajándékoztak vendégüknek.

A 68. percben egy hatalmas kapushibát kihasználva duplázott a spanyol, miután egy előreívelésnél átcsúsztatta a labdát a rossz ütemben felugró Markovic felett, 0-3.

Az Arsenal tehát 3-0-ra győzött a Slavia Praha otthonában, s mind a négy mérkőzését megnyerte a Bajnokok Ligájában. Tovább menetelnek Merinóék, akik az Atletico (4-0), az Olympiakosz (2-0) és a Bilbao (2-0) után ezúttal sem kaptak gólt az elitligában. A Premier League-ben tíz forduló alatt is csupán háromszor vették be az ellenfelek a kapuját.