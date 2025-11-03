Az Arsenalnak nincs gyenge pontja, de a Liverpool még megtréfálhatja?

Az Arsenal a 2003/2004-es idényben egyedülálló tettet hajtott végre, veretlenül megnyerte a Premier League-et. A lenyűgöző diadal után aligha számított bárki is arra, hogy ezt szűk huszonegy esztendő követi a klub történetében, és legtöbbször a második hely is csak álom marad. Nem úgy az utolsó három évben, amikor már beérni látszott a 2019-ben kinevezett Mikel Arteta munkája, és a londoniak olyan rekordot döntöttek meg, amelyet nem szerettek volna: minden csapatnál hosszabb ideig, összesen 248 napon keresztül vezették egy idényen belül a PL-t anélkül, hogy aztán bajnokká avatták volna őket.

Neville szerint nincs olyan játékos, akinek a kiesése zavart okozna az Arsenalnál (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A Manchester City és a Liverpool is botladozik

Most azonban úgy tűnik, senki sem állhat a vágyaik beteljesítésének útjába. A korábban évekig uralkodó Manchester City az előző, félresikerült idénye után továbbra sem nyújt ellenállhatatlan teljesítményt, jelenleg tíz forduló után már három vereségnél tart, a címvédő Liverpool pedig bár erősen, öt győzelemmel kezdte az idényt, utána megtorpant, és zsinórban négy vereség következett, most az is sikernek számít, ha egyáltalán győznek Szoboszlai Dominikék. A szombati, Aston Villa elleni 2-0-s siker felfogható reménysugárként, de korántsem jelenti azt, hogy Arne Slot minden problémára megoldást talált.

De még ha be is indulna a Liverpool, a kudarcsorozattal már hétpontos hátrányt szedett össze az Arsenallal szemben, és az Ágyúsok magabiztosan mennek előre. Eddig egy vereségük van, éppen a Vörösök ellen, de mindössze Szoboszlai csodálatos szabadrúgásgólja jelentette a két gárda közti különbséget. Emellett a City volt képes kicsikarni egy döntetlent az Emirates Stadionban, a többi bajnoki meccset behúzta az Arsenal, és még a második manchesteriek előtt is hat ponttal vezet.

A Manchester Uniteddel nyolcszoros bajnok Gary Neville szerint innentől már csak az Arsenal bukhatja el a bajnoki címet, de amondó, ha van olyan csapat, amely még megnehezítheti az Ágyúsok dolgát, az bizony a Liverpool.

Ennél nagyobb hátrányokat is dolgozott le egy-egy együttes, nem is kell sokat visszalapozni az időben: a Manchester City 2022/2023-ban és 2023/2024-ben nyolcpontos hátrányból ért révbe az idény végén. Maga az Arsenal pedig 1997/1998-ban tizenhárom ponttal volt lemaradva a Manchester Uniteddel szemben, mégis elsőként futott be.

Neville: Az Arsenalnak nincs gyenge pontja

– Az Arsenal innen is elveszítheti a bajnoki címet. Megértem, miért próbálja Mikel Arteta, a játékosok, de még a szurkolók is hárítani az elvárásokat, hogy idén muszáj nyerniük – vélekedett a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Neville. – Az övéké a legkiegyensúlyozottabb csapat, és már három-négy éve építkeznek azért, hogy eljussanak erre a pontra. Az elmúlt három idényben is őket tippeltem bajnoknak, de eddig mindig egy kicsivel lemaradtak. Szerintem az övék a liga legjobb csapata, és megvan a megfelelő keretük a győzelemhez. Még csak november van, szóval őrültség lenne kijelenteni, hogy innen kötelező megnyerniük a bajnokságot – de valójában így van, és ha te nem Mikel Arteta vagy az Arsenal egyik játékosa vagy, akkor ezt bátran ki is mondhatod.