Féltávhoz érkezett a BL alapszakasza: mutatjuk az eddigi nyerteseket és veszteseket

A félidős BL-tabellát a Bayern München vezeti, ráadásul hibátlan mérleggel, 12 ponttal, de az Arsenal és az Inter sem veszített még pontot, a bajorok csak több szerzett góljuknak köszönhetően állnak az első helyen. Az élen álló hármast a 2023-as BL-győztes Manchester City követi. Pep Guardiola tanítványai már most majdnem több pontot szereztek (10 pont), mint az előző kiírásban (11 pont) a teljes ligafázisban, akkor a manchesteri csapat az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani a továbbjutást, és szégyenszemre csak a 22. helyen végzett az alapszakaszban. Bár nem könnyű a Manchester City sorsolása, ennél most valószínűleg sokkal jobban szerepelnek majd Erling Haalandék.

A Bayern München vezeti a Bajnokok Ligája-alapszakasz tabelláját. Fotó: IBRAHIM EZZAT/NurPhoto

A Manchester City ugyan még játszik a Bodö/Glimt ellen is, azonban a másik három mérkőzésük igencsak keménynek ígérkezik, az égszínkékek ugyanis még a magára találó Leverkusennel, a Real Madriddal és Sallai Roland csapatával, a nagyszerű formában lévő Galatasarayjal találkoznak még.

Ha továbbmegyünk lefelé a tabellán, az első nyolcban még igazi nagyágyúkat találunk: itt tanyázik a címvédő PSG, a Real Madrid és a Liverpool is, 9-9 ponttal. Nem túlzás kijelenteni, hogy mindhárom csapat akár a végső győzelemre is esélyes.

Az első nyolcban a kakukktojás a Newcastle United csapata, a Szarkáknak szintén 9 pontja van, azonban fontos megjegyezni, hogy eddig 3 mérkőzést játszottak hazai pályán, így könnyen előfordulhat, hogy az alapszakasz második felében nem szereznek ismét 9 pontot, hiszen a Marseille, a Leverkusen és a PSG elleni idegenbeli mérkőzések sem tűnnek sétagaloppnak.

Szintén 9 pontja van a BL meglepetés csapatának, a Galatasaraynak. Az isztambuliak az első fordulóban 5-1-s pofonba szaladtak bele Frankfurtban, ezt követően azonban szó szerint megtáltosodtak: megverték a Liverpoolt, a Bodö/Glimtet és az Ajaxot is. Az előző idény statisztikái alapján a Galatasaray egy győzelemre van attól, hogy kvalifikálja magát a BL egyenes kiesés szakaszába.

A Bajnokok Ligája 2024/25-ös idényében 15, az ugyanolyan rendszerben zajló Európa-liga előző kiírásában minimum 14 pontra volt szükség ahhoz, hogy egy csapat a tabella első nyolc helyén végezzen, és közvetlenül kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe. A play-off helyeknél (9.-24.) is hasonló volt a helyzet, ebben az esetben is a Bajnokok Ligájában egy ponttal többre volt szükség: a BL-ben 11, az El-ben 10 pont kellett a rájátszás eléréséhez.

A 10. helyet az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur foglalja el 8 ponttal. Thomas Frank tanítványai eddig kiváló alapszakaszt tudhatnak maguk mögött, azonban még csak most jönnek a komoly erőfelmérők, hiszen a Spurs az alapszakasz második felében találkozik majd a Borussia Dortmunddal, a PSG-vel és az Eintracht Frankfurttal is.

A Spurs mögött hatos holtverseny alakult ki, az FC Barcelonának, a Chelsea-nek, a Sporting CP-nek, a Borussia Dortmundnak, a Qarabagnak és az Atalantának is 7-7 pontja van. Abban biztosak vagyunk, hogy a katalánok, a londoniak és a dortmundiak is a top 8-at célozzák meg az alapszakasz második felében.

A sors fintora azonban, hogy az Chelsea pont a Barcelonával találkozik a sorozat ötödik fordulójában. A gránátvörös-kékekre ezt követően azonban már könnyebb mérkőzések várnak, hazai pályán fogadják a Frankfurtot és FC Köbenhavn-t, valamint a Slavia Praha otthonába utaznak, így Lamine Yamaléknak minden esélyük megvan rá, hogy becsússzanak az első nyolc közé.