Féltávhoz érkezett a BL alapszakasza: mutatjuk az eddigi nyerteseket és veszteseket

Már négy fordulót lejátszottak labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/26-os idényének alapszakaszából. A 36 csapatos BL-formátumban mindenkinek nyolc mérkőzés jut a ligafázisban, így a mostani állás már komoly iránymutatást ad arról, kik lehetnek az automatikus továbbjutók, kik szorulhatnak rájátszásra vagy mely csapatoktól búcsúzunk az egyenes kieséses szakasz kezdete előtt.

C. Kovács Attila
2025. 11. 06. 10:14
Szoboszlai Dominik remekül játszott a Real Madrid ellen.
Forrás: PAUL ELLIS/AFP
A félidős BL-tabellát a Bayern München vezeti, ráadásul hibátlan mérleggel, 12 ponttal, de az Arsenal és az Inter sem veszített még pontot, a bajorok csak több szerzett góljuknak köszönhetően állnak az első helyen. Az élen álló hármast a 2023-as BL-győztes Manchester City követi. Pep Guardiola tanítványai már most majdnem több pontot szereztek (10 pont), mint az előző kiírásban (11 pont) a teljes ligafázisban, akkor a manchesteri csapat az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani a továbbjutást, és szégyenszemre csak a 22. helyen végzett az alapszakaszban. Bár nem könnyű a Manchester City sorsolása, ennél most valószínűleg sokkal jobban szerepelnek majd Erling Haalandék. 

A Bayern München vezeti a Bajnokok Ligája-alapszakasz tabelláját.
Fotó: IBRAHIM EZZAT/NurPhoto

A Manchester City ugyan még játszik a Bodö/Glimt ellen is, azonban a másik három mérkőzésük igencsak keménynek ígérkezik, az égszínkékek ugyanis még a magára találó Leverkusennel, a Real Madriddal és Sallai Roland csapatával, a nagyszerű formában lévő Galatasarayjal találkoznak még. 

Ha továbbmegyünk lefelé a tabellán, az első nyolcban még igazi nagyágyúkat találunk: itt tanyázik a címvédő PSG, a Real Madrid és a Liverpool is, 9-9 ponttal. Nem túlzás kijelenteni, hogy mindhárom csapat akár a végső győzelemre is esélyes. 

Az első nyolcban a kakukktojás a Newcastle United csapata, a Szarkáknak szintén 9 pontja van, azonban fontos megjegyezni, hogy eddig 3 mérkőzést játszottak hazai pályán, így könnyen előfordulhat, hogy az alapszakasz második felében nem szereznek ismét 9 pontot, hiszen a Marseille, a Leverkusen és a PSG elleni idegenbeli mérkőzések sem tűnnek sétagaloppnak. 

Szintén 9 pontja van a BL meglepetés csapatának, a Galatasaraynak. Az isztambuliak az első fordulóban 5-1-s pofonba szaladtak bele Frankfurtban, ezt követően azonban szó szerint megtáltosodtak: megverték a Liverpoolt, a Bodö/Glimtet és az Ajaxot is. Az előző idény statisztikái alapján a Galatasaray egy győzelemre van attól, hogy kvalifikálja magát a BL egyenes kiesés szakaszába. 

A Bajnokok Ligája 2024/25-ös idényében 15, az ugyanolyan rendszerben zajló Európa-liga előző kiírásában minimum 14 pontra volt szükség ahhoz, hogy egy csapat a tabella első nyolc helyén végezzen, és közvetlenül kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe. A play-off helyeknél (9.-24.) is hasonló volt a helyzet, ebben az esetben is a Bajnokok Ligájában egy ponttal többre volt szükség: a BL-ben 11, az El-ben 10 pont kellett a rájátszás eléréséhez. 

A 10. helyet az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur foglalja el 8 ponttal. Thomas Frank tanítványai eddig kiváló alapszakaszt tudhatnak maguk mögött, azonban még csak most jönnek a komoly erőfelmérők, hiszen a Spurs az alapszakasz második felében találkozik majd a Borussia Dortmunddal, a PSG-vel és az Eintracht Frankfurttal is. 

A Spurs mögött hatos holtverseny alakult ki, az FC Barcelonának, a Chelsea-nek, a Sporting CP-nek, a Borussia Dortmundnak, a Qarabagnak és az Atalantának is 7-7 pontja van. Abban biztosak vagyunk, hogy a katalánok, a londoniak és a dortmundiak is a top 8-at célozzák meg az alapszakasz második felében. 

A sors fintora azonban, hogy az Chelsea pont a Barcelonával találkozik a sorozat ötödik fordulójában. A gránátvörös-kékekre ezt követően azonban már könnyebb mérkőzések várnak, hazai pályán fogadják a Frankfurtot és FC Köbenhavn-t, valamint a Slavia Praha otthonába utaznak, így Lamine Yamaléknak minden esélyük megvan rá, hogy becsússzanak az első nyolc közé.

Bajnokok Ligája: több topligás csapat is csak szenved

Meglepetésre több topcsapat is csak a tabella második felében kullog. A Leverkusen a 21., a Frankfurt a 23., a Napoli az utolsó továbbjutást érő 24. helyen szerénykedik csak. De vannak csapatok, akik még rosszabbul teljesítettek az előbb említett hármasnál. A Juventus ugyanis csak a 26., az Athletic Bilbao a 27., a Villarreal pedig mindössze csak a 32. helyen áll. 

