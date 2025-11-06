José Mourinho az újabb vereség után a bírót kritizálta: „Sajnos tudom, hogy nem rajong értem"

A Benfica még nehezebb helyzetbe hozta magát a Bajnokok Ligája alapszakaszában, miután szerdán hazai pályán kikapott a Bayer Leverkusentől is – ez volt portugál együttes negyedik veresége négy BL-forduló alatt. A lefújás után José Mourinho elmondta, hogy csapata jól játszott, egyedül csak a helyzetkihasználással adódtak gondjaik, viszont sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ismét olyan játékvezető fújta a mérkőzést Simone Sozza személyében, aki nem különösebben kedveli őt.

José Mourinho a játékosait dicsérte a Bayer Leverkusen elleni 1-0-s vereséget követően. Fotó: BRUNO DE CARVALHO/BRAZIL PHOTO PRESS

– A kulcs az volt, hogy rengeteg helyzetet kialakítottunk, de nem tudtunk élni velük. Már a meccs legelejétől kezdve sok helyzetünk volt, és gyakorlatilag végig ez volt a helyzet. A statisztika szerint 21 kapura lövésünk volt – nyilván nem mindegyik volt gólhelyzet, de négy-öt hatalmas lehetőséget is kihagytunk. Jól játszottunk, labdával és anélkül is, persze néha bajba kerültünk az ellenfél gyors átmeneteinél, de a játéképítésünk nagyon rendben volt. Aztán a kapu előtt egyszerűen megállt a tudomány. Fájt a szívem, mert egy fiatal játékos, aki remekül futballozott, hibázott a gólnál. Onnantól próbáltuk nyugtatni, motiválni a csapatot, de kicsit megtörtünk. A Bayer visszahúzódott, a középső zónát lezárták a magas embereikkel, és onnantól már nehezebben találtunk fogást rajtuk. Rendkívül csalódott vagyok az eredmény miatt, ugyanakkor nagyon elégedett vagyok a csapat fejlődési pályájával és a mutatott játékkal – hangsúlyozta Mourinho a Sport TV-nek adott villáminterjúban.

Arra a kérdésre, hogy ez volt-e a legigazságtalanabb veresége a Benficával, így felelt:

– A teljesítmény jó volt, szinte hibátlan – ami hiányzott, az a gól. Amit jól csináltunk, az mind olyasmi volt, amire készültünk: Lukebakio mozgásai, Pavlidisz visszalépései – a játékosok mindent kiválóan végrehajtottak, hatalmas odaadással. A vereség frusztráló, ez nem kérdés, de a játékunk nagyon-nagyon biztató. Azt mondtam a fiúknak, ha így játszunk, és végre be is találunk, tízből egy meccset vesztünk el. Ez volt az az egy… – hangsúlyozta a 62 éves tréner.