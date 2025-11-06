Bajnokok LigájaJosé MourinhoBenficaBayer Leverkusen

José Mourinho az újabb vereség után a bírót kritizálta: „Sajnos tudom, hogy nem rajong értem"

Az SL Benfica 1-0-s vereséget szenvedett a Bayer Leverkusen ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A portugál csapat vezetőedzője, José Mourinho a lefújás utáni interjúban játékosait dicsérte, a játékvezetőnek viszont odaszúrt.

C. Kovács Attila
2025. 11. 06. 8:35
José Mourinho és Benfica a Bayer Leverkusen elleni BL-meccs végén sem örülhetett
José Mourinho és Benfica a Bayer Leverkusen elleni BL-meccs végén sem örülhetett Forrás: FILIPE AMORIM/AFP
A Benfica még nehezebb helyzetbe hozta magát a Bajnokok Ligája alapszakaszában, miután szerdán hazai pályán kikapott a Bayer Leverkusentől is – ez volt portugál együttes negyedik veresége négy BL-forduló alatt. A lefújás után José Mourinho elmondta, hogy csapata jól játszott, egyedül csak a helyzetkihasználással adódtak gondjaik, viszont sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ismét olyan játékvezető fújta a mérkőzést Simone Sozza személyében, aki nem különösebben kedveli őt.

José Mourinho a játékosait dicsérte a Bayer Leverkusen elleni 1-0-s vereséget követően.
José Mourinho a játékosait dicsérte a Bayer Leverkusen elleni 1-0-s vereséget követően. Fotó: BRUNO DE CARVALHO/BRAZIL PHOTO PRESS

– A kulcs az volt, hogy rengeteg helyzetet kialakítottunk, de nem tudtunk élni velük. Már a meccs legelejétől kezdve sok helyzetünk volt, és gyakorlatilag végig ez volt a helyzet. A statisztika szerint 21 kapura lövésünk volt – nyilván nem mindegyik volt gólhelyzet, de négy-öt hatalmas lehetőséget is kihagytunk. Jól játszottunk, labdával és anélkül is, persze néha bajba kerültünk az ellenfél gyors átmeneteinél, de a játéképítésünk nagyon rendben volt. Aztán a kapu előtt egyszerűen megállt a tudomány. Fájt a szívem, mert egy fiatal játékos, aki remekül futballozott, hibázott a gólnál. Onnantól próbáltuk nyugtatni, motiválni a csapatot, de kicsit megtörtünk. A Bayer visszahúzódott, a középső zónát lezárták a magas embereikkel, és onnantól már nehezebben találtunk fogást rajtuk. Rendkívül csalódott vagyok az eredmény miatt, ugyanakkor nagyon elégedett vagyok a csapat fejlődési pályájával és a mutatott játékkal – hangsúlyozta Mourinho a Sport TV-nek adott villáminterjúban.

Arra a kérdésre, hogy ez volt-e a legigazságtalanabb veresége a Benficával, így felelt:

– A teljesítmény jó volt, szinte hibátlan – ami hiányzott, az a gól. Amit jól csináltunk, az mind olyasmi volt, amire készültünk: Lukebakio mozgásai, Pavlidisz visszalépései – a játékosok mindent kiválóan végrehajtottak, hatalmas odaadással. A vereség frusztráló, ez nem kérdés, de a játékunk nagyon-nagyon biztató. Azt mondtam a fiúknak, ha így játszunk, és végre be is találunk, tízből egy meccset vesztünk el. Ez volt az az egy… – hangsúlyozta a 62 éves tréner.

José Mourinho nem volt megelégedve a bíró munkájával

– Nem akarok sokat beszélni Simone Sozza játékvezető döntéseiről, messze voltam az esetektől, és nem szeretek csak a vita kedvéért panaszkodni. De az időhúzás, amit csináltak… mindig azt mondom, ha egy csapat sokat húzza az időt, az egyvalaki hibája: a játékvezetőé. Ritkán látni, hogy az első félidőben sárgát kapjon egy kapus ezért – ma is csak a 89. percben jött a lap. Aztán minden kis fault után a földre estek, megakasztva a játékot – mondta csalódottan José Mourinho.

Lehet, hogy nem voltak komoly hibák, de ha ilyen szaggatottá válik a játék, az bíró felelőssége is. Olyan játékvezető volt, akit sajnos jól ismerek, és tudom, hogy nem rajong értem – ahogy én sem érte. De nem miatta veszítettünk. Azért kaptunk ki, mert nem lőttünk gólt.

– tette hozzá.

Ezután a soron következő Ajax elleni mérkőzés szóba került:

– A Qarabag elleni vereség óta minden meccs egy döntő számunkra. A Chelsea ellen jól játszottunk, többet érdemeltünk volna, a Newcastle viszont átgázolt rajtunk a második félidőben. Nem kell 12 pont a továbbjutáshoz, sőt talán 10 sem. Még két meccsünk van az év végéig, és ha hat pontot szerzünk, versenyben leszünk a végén – zárta gondolatait a Benfica vezetőedzője.

