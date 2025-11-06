Spanyol gyásznap a BL-ben, a Barcát a VAR mentette meg a szégyentől

Ez utóbbi megér pár szót, ugyanis önmagát a világ legjobb kapusai közé soroló Szczesny óriási hibát követett el, leállt cselezgetni, elveszítette a labdát, ám a VAR úgy ítélte meg, hogy a belga csatár, Vermant szabálytalankodott a hálóőrrel szemben.

– Keserédes érzéssel távozom. Győzni akartunk, három pontot szerezni, de nagyon nehéz úgy nyerni, ha három gólt kapsz. Fejlődnünk kell, mert mi vagyunk a Barça, és tőlünk mindenki sikereket vár – közölte a Marca kérdésére a visszatérő Yamal.

A védekezésben kell Hansi Flick szerint fejlődnie a csapatának

A katalánok vezetőedzője, Hansi Flick úgy véli, csapata egyáltalán nem játszott könnyű meccset, és annak ellenére nem tudtak nyerni, hogy rengeteg helyzetet kidolgoztak, ugyanis az ellenfél nagyon jól védekezett és agresszívan támadott.

– Mi sok párharcot vesztettünk, különösen a középpályán. Nem tudtunk a szokott módon támadásba lendülni, messze voltunk attól, amit a pályán látni szerettem volna.

Dolgoznunk kell azon, hogy javuljon a védekezésünk. Sokkal intenzívebben kell játszanunk, amikor nincs nálunk a labda.

Ébernek kell lennünk, amikor egy-két érintéssel helyzeteket teremtenek a kapunknál. Már a középpályán is védekeznünk kell, ezen a téren kell a legtöbbet fejlődnünk – idézte a Marca Flick szavait.

A Pafosz lehet, hogy végleg elsüllyesztette a Sárga Tengeralattjárót

Vélhetően a Villarreal szurkolói egyetértenek azzal a megállapítással, hogy kedvenceik az utóbbi évek egyik legfájdalmasabb vereségét szenvedték el. A Sárga Tengeralattjáró siralmas teljesítményt nyújtva kikapott a ciprusi Pafosztól, melyet sokan – köztük a spanyol drukkerek is – az idei Bajnokok Ligája egyik leggyengébb csapatának tartottak. Annak ellenére, hogy a kiscsapat az első három fordulóban két pontot már szerzett a BL-alapszakaszban.

A Pafosz történelmet ír a BL-szereplésével, a Villarreal legyőzése igazi bravúr volt a ciprusi csapattól Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Mindenesetre a ciprusi gárda spanyol szakmai vezetője, Juan Carlos Carcedo mesterien irányította a csapatát, és szerda este nemcsak azzal írt történelmet, hogy egy ismeretlen csapatot a világ élvonalába juttatott, hanem azzal is, hogy

a már megszerzett 5 pontjával jelenleg a Pafosz a továbbjutást érő 20. helyen áll a tabellán, és a korlátozott erőforrásai ellenére is versenyre kényszeríti a futballóriásokat.

Ezzel szemben a Villarreal szinte az egész mérkőzésen szánalmas képet mutatott, és olyan vereséget szenvedett, amely tartós nyomot hagy majd a mérlegén. A spanyol csapat messze került a továbbjutástól – jelenleg a 32. helyen várja a folytatást az eddig megszerzett egy pontjával.