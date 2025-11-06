Spanyol gyásznap a BL-ben, a Barcát a VAR mentette meg a szégyentől

Amikor kedden a két madridi óriás, a Real és az Atlético elkezdte a maga BL-meccsét a nemzetközi kupasorozat alapszakaszának negyedik fordulójában, a spanyol foci hívei legrosszabb álmukban sem gondolták, hogy mire szerda késő este lefújják az utolsó összecsapást, valóságos gyászhangulat alakult ki Hispániában. Ugyan az Atlético győzni tudott belga ellenfele ellen, ám a Real, a Villarreal és a Bilbao vereséget szenvedett, míg a Barcelona a videóbírónak megköszönheti, hogy megúszta egy döntetlennel és három kapott góllal a bruggei kirándulást. A legtöbb szurkoló minimum három, de inkább négy győzelemmel számolt, amiből aztán öt meccsen mindössze négy pontocska lett.
A Barcelona a visszatérő Yamallal is csak nagy mázlival kerülte el a vereséget
Ha megpróbálnánk előkeresni, hogy a spanyol élcsapatoknak mikor volt ennyire rossz napjuk a Bajnokok Ligájában, bizony nehezen találnánk rá példát. Öt csapatukból mindössze egy győzött, míg például a Sárga Tengeralattjárónak nevezett Villarreal a ciprusi Pafosz otthonában kapott léket.
A spanyol csapatok eredményei a BL-alapszakasz 4. fordulójában
- Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 2-1 (1-0), gólszerzők: J. Álvarez (39.), Gallagher (72.), illetve Sykes (80.)
- Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerzők: Mac Allister (61.)
- Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)
- Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0 (1-0), gólszerzők: Burn (11.), Joelinton (49.)
- Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1), gólszerzők: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (öngól, 77.)
A Barcelona abszolút esélyesként érkezett Bruggébe, és akkor is győzelmet vártak a csapattól, hogy számos hiányzója volt sérülés miatt. Ugyanakkor visszatért Lamine Yamal, aki szépségdíjas találatot ért el a Brugge elleni meccsen, ám a katalánok számára a pozitívumok be is fejeződtek. Illetve nem, ugyanis a katalánok nagy szerencséjére a belga csapat pályáján van VAR, ami ezúttal egyértelműen a Barcelonát segítette. Egyrészt a bíró által már megítélt büntetőt vonatott vissza a videóbíró, majd érvénytelenítette a belgák negyedik találatát.