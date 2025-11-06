BarcelonablVARVillarrealszégyen

Spanyol gyásznap a BL-ben, a Barcát a VAR mentette meg a szégyentől

Sok mindenre számítottak a spanyol szurkolók, csak arra nem, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában szerda este mindössze egyetlenegy pontocskával kénytelenek beérni Hispánia csapatai. Amíg a Villarreal szénné éget Cipruson, a Bilbao simán kikapott Newcastle-ban, addig a Barcelona a VAR-nak köszönheti, hogy legalább 1 pontot képes volt elhozni a belga Brugge otthonából. Ha mindehhez hozzávesszük a Real Madrid kedd esti vereségét Liverpoolban, nem állunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, ez igazi fekete nap(ok) a spanyol labdarúgásban.

Molnár László
2025. 11. 06. 5:15
A Barcelona ugyan nem kapott ki, de a Brugge elleni döntetlen felért egy vereséggel Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Amikor kedden a két madridi óriás, a Real és az Atlético elkezdte a maga BL-meccsét a nemzetközi kupasorozat alapszakaszának negyedik fordulójában, a spanyol foci hívei legrosszabb álmukban sem gondolták, hogy mire szerda késő este lefújják az utolsó összecsapást, valóságos gyászhangulat alakult ki Hispániában. Ugyan az Atlético győzni tudott belga ellenfele ellen, ám a Real, a Villarreal és a Bilbao vereséget szenvedett, míg a Barcelona a videóbírónak megköszönheti, hogy megúszta egy döntetlennel és három kapott góllal a bruggei kirándulást. A legtöbb szurkoló minimum három, de inkább négy győzelemmel számolt, amiből aztán öt meccsen mindössze négy pontocska lett.

Carlo Forbs megszerzi a Club Brugge második gólját a Barcelona elleni BL-meccsen
Carlo Forbs megszerzi a Club Brugge második gólját a Barcelona elleni BL-meccsen     Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Barcelona a visszatérő Yamallal is csak nagy mázlival kerülte el a vereséget

Ha megpróbálnánk előkeresni, hogy a spanyol élcsapatoknak mikor volt ennyire rossz napjuk a Bajnokok Ligájában, bizony nehezen találnánk rá példát. Öt csapatukból mindössze egy győzött, míg például a Sárga Tengeralattjárónak nevezett Villarreal a ciprusi Pafosz otthonában kapott léket.

A spanyol csapatok eredményei a BL-alapszakasz 4. fordulójában

  • Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 2-1 (1-0), gólszerzők: J. Álvarez (39.), Gallagher (72.), illetve Sykes (80.)
  • Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerzők: Mac Allister (61.)
  • Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)
  • Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0 (1-0), gólszerzők: Burn (11.), Joelinton (49.)
  • Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1), gólszerzők: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (öngól, 77.)

A Barcelona abszolút esélyesként érkezett Bruggébe, és akkor is győzelmet vártak a csapattól, hogy számos hiányzója volt sérülés miatt. Ugyanakkor visszatért Lamine Yamal, aki szépségdíjas találatot ért el a Brugge elleni meccsen, ám a katalánok számára a pozitívumok be is fejeződtek. Illetve nem, ugyanis a katalánok nagy szerencséjére a belga csapat pályáján van VAR, ami ezúttal egyértelműen a Barcelonát segítette. Egyrészt a bíró által már megítélt büntetőt vonatott vissza a videóbíró, majd érvénytelenítette a belgák negyedik találatát.

Ez utóbbi megér pár szót, ugyanis önmagát a világ legjobb kapusai közé soroló Szczesny óriási hibát követett el, leállt cselezgetni, elveszítette a labdát, ám a VAR úgy ítélte meg, hogy a belga csatár, Vermant szabálytalankodott a hálóőrrel szemben.

– Keserédes érzéssel távozom. Győzni akartunk, három pontot szerezni, de nagyon nehéz úgy nyerni, ha három gólt kapsz. Fejlődnünk kell, mert mi vagyunk a Barça, és tőlünk mindenki sikereket vár – közölte a Marca kérdésére a visszatérő Yamal.

A védekezésben kell Hansi Flick szerint fejlődnie a csapatának

A katalánok vezetőedzője, Hansi Flick úgy véli, csapata egyáltalán nem játszott könnyű meccset, és annak ellenére nem tudtak nyerni, hogy rengeteg helyzetet kidolgoztak, ugyanis az ellenfél nagyon jól védekezett és agresszívan támadott.

– Mi sok párharcot vesztettünk, különösen a középpályán. Nem tudtunk a szokott módon támadásba lendülni, messze voltunk attól, amit a pályán látni szerettem volna. 

Dolgoznunk kell azon, hogy javuljon a védekezésünk. Sokkal intenzívebben kell játszanunk, amikor nincs nálunk a labda. 

Ébernek kell lennünk, amikor egy-két érintéssel helyzeteket teremtenek a kapunknál. Már a középpályán is védekeznünk kell, ezen a téren kell a legtöbbet fejlődnünk – idézte a Marca Flick szavait.

A Pafosz lehet, hogy végleg elsüllyesztette a Sárga Tengeralattjárót

Vélhetően a Villarreal szurkolói egyetértenek azzal a megállapítással, hogy kedvenceik az utóbbi évek egyik legfájdalmasabb vereségét szenvedték el. A Sárga Tengeralattjáró siralmas teljesítményt nyújtva kikapott a ciprusi Pafosztól, melyet sokan – köztük a spanyol drukkerek is – az idei Bajnokok Ligája egyik leggyengébb csapatának tartottak. Annak ellenére, hogy a kiscsapat az első három fordulóban két pontot már szerzett a BL-alapszakaszban. 

A Pafosz történelmet ír a BL-szereplésével, a Villarreal legyőzése igazi bravúr volt a ciprusi csapattól
A Pafosz történelmet ír a BL-szereplésével, a Villarreal legyőzése igazi bravúr volt a ciprusi csapattól    Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Mindenesetre a ciprusi gárda spanyol szakmai vezetője, Juan Carlos Carcedo mesterien irányította a csapatát, és szerda este nemcsak azzal írt történelmet, hogy egy ismeretlen csapatot a világ élvonalába juttatott, hanem azzal is, hogy 

a már megszerzett 5 pontjával jelenleg a Pafosz a továbbjutást érő 20. helyen áll a tabellán, és a korlátozott erőforrásai ellenére is versenyre kényszeríti a futballóriásokat. 

Ezzel szemben a Villarreal szinte az egész mérkőzésen szánalmas képet mutatott, és olyan vereséget szenvedett, amely tartós nyomot hagy majd a mérlegén. A spanyol csapat messze került a továbbjutástól – jelenleg a 32. helyen várja a folytatást az eddig megszerzett egy pontjával.

A BL-tabella ide kattintva érhető el.

