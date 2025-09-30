Mourinho csókokat adott, a világbajnokot megdobálták – öngól döntött Londonban

A csalódottak csatáját rendezték meg Londonban a Stamford Bridge-en, a Chelsea és a Benfica is vereség után igyekezett javítani a Bajnokok Ligájában, igaz, ellentétes meccsekből érkezve: az angol csapat a Bayern Münchentől kapott ki 3-1-re, a portugálok viszont hazai pályán, kétgólos előnyt elherdálva maradtak pont nélkül az azeri Qarabag ellen.

A Chelsea Richard Ríos öngóljával gyűjtötte be a három pontot (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Az egymás elleni összecsapás pikantériáját José Mourinho visszatérése adta, a portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között irányította a Chelsea-t, most pedig a Benfica edzőjeként, ellenfélként látogatott szeretett klubja otthonába.

Öngóllal szerzett vezetést a Chelsea

A londoni szurkolók már a mérkőzés elején jelezték, hogy nem felejtették el az egykori sikerkovácsot, az egész stadion Mourinho nevét énekelte, akik csókdobálással köszönte meg a drukkerek gesztusát.

Ennek örülhetett, annak viszont már kevésbé, hogy játékosa az ellenfelet segíti: a 18. percben Alejandro Garnacho centerezésénél a menteni igyekvő Richard Ríos a saját kapujába bombázott (1-0).

A 24 éves átlagéletkorú, s így a klub történetének legfiatalabb BL-kezdőcsapatát kiállító Chelsea-nek ennyi elég is volt a félidei vezetéshez, nem lehetett azonban nyugodt Enzo Maresca, mert a Benfica legalább ugyanolyan veszélyesen futballozott, mint a házigazda.

Mourinho mellett egy kevésbé pozitív hangvételű egymásra találást is feljegyezhettünk az első játékrészben, amelynek végén a szöglethez készülődő Enzo Fernándezt dobálták meg a Benfica szurkolói, akik a jelek szerint nem bocsátották meg a világbajnok argentin klubváltását – végül Mourinhónak kellett megnyugtatnia a felbőszült fanatikusokat.

A fordulás után többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, de ekkor már igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani, így a Chelsea megszerezte az első győzelmét a Bajnokok Ligája mostani kiírásában – szépen ünnepelte a gárda története 100. BL-meccsét, még úgy is, hogy Joao Pedrót az utolsó pillanatokban kiállították.

A többi mérkőzésen

Manuel Neuer a 152. mérkőzését játszotta a legrangosabb európai kupasorozatban – ezzel beérte a lista ötödik helyén álló Karim Benzemát –, a főszereplő mégsem ő, hanem a Bayern München támadószekciója lett: a bajorok öt gól vágtak a ciprusi Pafosz otthonában.