  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Mourinho csókokat adott, a világbajnokot megdobálták – öngól döntött Londonban
Bajnokok LigájaJosé MourinhoSL BenficaChelsea

Mourinho csókokat adott, a világbajnokot megdobálták – öngól döntött Londonban

Megkezdődött a második forduló a Bajnokok Ligája alapszakaszában, a keddi játéknap esti etapjában hét mérkőzést rendeztek. José Mourinho visszatérése nem sikerült jól a Stamford Bridge-re, a Benfica 1-0-s vereséget szenvedett a Chelsea vendégeként. A Bayern München nagy különbséggel nyert, a német sztárcsapat mellett az Atlético Madrid és az Inter is begyűjtötte a három pontot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 22:55
José Mourinho vereséggel tért vissza egykori sikerei színhelyére Fotó: Adrian Dennis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csalódottak csatáját rendezték meg Londonban a Stamford Bridge-en, a Chelsea és a Benfica is vereség után igyekezett javítani a Bajnokok Ligájában, igaz, ellentétes meccsekből érkezve: az angol csapat a Bayern Münchentől kapott ki 3-1-re, a portugálok viszont hazai pályán, kétgólos előnyt elherdálva maradtak pont nélkül az azeri Qarabag ellen.

A Chelsea Richard Ríos öngóljával gyűjtötte be a három pontot
A Chelsea Richard Ríos öngóljával gyűjtötte be a három pontot (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Az egymás elleni összecsapás pikantériáját José Mourinho visszatérése adta, a portugál szakember 2004 és 2007, valamint 2013 és 2015 között irányította a Chelsea-t, most pedig a Benfica edzőjeként, ellenfélként látogatott szeretett klubja otthonába.

Öngóllal szerzett vezetést a Chelsea

A londoni szurkolók már a mérkőzés elején jelezték, hogy nem felejtették el az egykori sikerkovácsot, az egész stadion Mourinho nevét énekelte, akik csókdobálással köszönte meg a drukkerek gesztusát.

Ennek örülhetett, annak viszont már kevésbé, hogy játékosa az ellenfelet segíti: a 18. percben Alejandro Garnacho centerezésénél a menteni igyekvő Richard Ríos a saját kapujába bombázott (1-0).

A 24 éves átlagéletkorú, s így a klub történetének legfiatalabb BL-kezdőcsapatát kiállító Chelsea-nek ennyi elég is volt a félidei vezetéshez, nem lehetett azonban nyugodt Enzo Maresca, mert a Benfica legalább ugyanolyan veszélyesen futballozott, mint a házigazda.

Mourinho mellett egy kevésbé pozitív hangvételű egymásra találást is feljegyezhettünk az első játékrészben, amelynek végén a szöglethez készülődő Enzo Fernándezt dobálták meg a Benfica szurkolói, akik a jelek szerint nem bocsátották meg a világbajnok argentin klubváltását – végül Mourinhónak kellett megnyugtatnia a felbőszült fanatikusokat.

A fordulás után többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, de ekkor már igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani, így a Chelsea megszerezte az első győzelmét a Bajnokok Ligája mostani kiírásában – szépen ünnepelte a gárda története 100. BL-meccsét, még úgy is, hogy Joao Pedrót az utolsó pillanatokban kiállították.

A többi mérkőzésen

Manuel Neuer a 152. mérkőzését játszotta a legrangosabb európai kupasorozatban – ezzel beérte a lista ötödik helyén álló Karim Benzemát –, a főszereplő mégsem ő, hanem a Bayern München támadószekciója lett: a bajorok öt gól vágtak a ciprusi Pafosz otthonában.

Folytatta a német klubokkal szembeni veretlen sorozatát az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurtot 5-1-re elintéző spanyol együttes szériája immár 16 mérkőzést számlál. A fővárosiaknál betalált az az Antoine Griezmann is, aki a 200. gólját jegyezte az Atlético színeiben.

Továbbra is elképesztő az Inter védelme a Bajnokok Ligája csoportkörében és alapszakaszában, a keddit is beleszámítva az előző tizenegy meccsén a tizedik kapott gól nélküli találkozóját jegyezhette fel az olasz csapat, amely 3-0-ra verte a Slavia Prahát.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Keddi esti eredmények:
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1-0
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3-0
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5-1
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2-2
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4-0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1-5
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0

Korábban 
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2-1
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0-5

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program: 
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45 (Tv: Sport1) 
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (Tv: Sport2) 
Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 21.00 (Tv: Sport2) 
Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 21.00 
Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 
Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 21.00 
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00 (Tv: Sport1) 
Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00 
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu