Liverpooli öröm, egy perc alatt sokkolták a Galatasaray fiataljait

Ahogyan az az elmúlt években megszokott, az U19-es Bajnokok Ligája őszi párosításai minden játéknapon megegyeznek a felnőttek BL-sorozatában látottakkal. Így aztán a kedd esti Galatasaray–Liverpool mérkőzés előtt a két együttes ifjúsági csapata is összecsapott Isztambulban, méghozzá az Esenler Stadionban, ami a török másodosztályú Erokspor otthona. A Galata a nyitókörben Fenyő Noah góljának is köszönhetően 4-0-s vereséget szenvedett Frankfurtban, míg az angol gárda odahaza 0-0-s döntetlennel zárt az Atlético Madrid ellen.
Az U19-es Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés egyoldalú volt
Az isztambuli U19-es találkozó rémálomszerűen indult a törököknek, hiszen Kareem Ahmed egy védelmi hiba után már az első perc végén előnyhöz juttatta a Liverpoolt. A mindössze 17 éves Joshua Sonni-Lambie aztán a gólpasszát követően egy fejessel próbálkozott, a kipattanóból pedig gólt is szerzett, így a 21. percben már 2-0-ra vezettek a vendégek.
A folytatásban is inkább az angol együttes veszélyeztetett, majdnem húsz lövésig jutott el a Liverpool a találkozó alatt, de újabb gól már nem született.
Az utolsó percben a piros lap még előkerült: a hazaiak védőjét, Yasin Kasalt állította ki a játékvezető a Sonni-Lambie helyére csereként beállt Tyler Martin combjának megtalpalása miatt.
A két forduló után nulla ponttal álló Galatasaray három hét múlva a norvég Bodö/Glimt ellen folytatja az ifjúsági BL-t, míg a négypontos Liverpool szintén október 22-én Frankfurtba látogat.
A felnőttek akár három magyar játékost is felvonultató Bajnokok Ligája-mérkőzése magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban.