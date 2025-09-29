  • Magyar Nemzet
Mourinho visszatérésén nyerészkedik a Chelsea, kiakadtak a szurkolók

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea idénye nem indult túlságosan jól, de a klub vezetősége egyértelművé tette: nincs edzőváltás a láthatáron, nem tervezik kirúgni Enzo Marescát. Ráadásul az elmúlt hetek pocsék eredményeit gyorsan el is feledtethetik a londoni kékek, hiszen a csapat kedden a Stamford Bridge-en fogadja a Benficát a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában. A BL-meccs ráadásul különleges érzelmi töltettel is bír: José Mourinho visszatér korábbi sikerei színhelyére.

C. Kovács Attila
2025. 09. 29. 19:24
José Mourinho visszatér egykori sikerei helyszínére, a Stamford Bridge-re. Forrás: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP
A Chelsea utolsó három mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett a Premier League-ben, ráadásul a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye is rosszul indult a csapat számára, a Bayern München 3-1-re nyert Cole Palmerék ellen Münchenben. A rossz eredmények ellenére azonban nincs pánikhangulat a Chelsea-nél, a nyugat-londoni klub vezetősége kitart Enzo Maresca vezetőedző mellett. 

A Chelsea klubvezetése továbbra is bízik Enzo Marescában, nincs edzőkérdés a nyugat-londoniaknál. A klub eközben Mourinho keddi visszatérésére készül.
A Chelsea klubvezetése továbbra is bízik Enzo Marescában, nincs edzőkérdés a nyugat-londoniaknál. A klub eközben Mourinho keddi visszatérésére készül. Fotó: AFP

A Chelsea nem kezdte túlságosan jól az idényt, a londoni kékek hat forduló után csak a nyolcadik helyen állnak a Premier League-ben, az elmúlt hetekben ráadásul több fájó vereség is becsúszott a bajnokságban, a Manchester Unitedtól (2-1) az Old Traffordon, a Brightontól (3-1) a Stamford Bridge-en kaptak ki szégyenszemre, valamint ott volt a már korábban említett FC Bayern elleni pofon is a Bajnokok Ligájában.

Bár a szurkolók egyre hangosabban fejezik ki elégedetlenségüket, Fabrizio Romano információi szerint a klub vezetősége továbbra is kiáll Enzo Maresca mellett. Behdad Eghbali társtulajdonos és a sportigazgatók csak az idény végén kívánják értékelni az olasz edző munkáját. 

A Telegraph információi szerint a Chelsea célja változatlan: a Premier League első négy helyének valamelyikét megszerezni, illetve tisztességesen szerepelni a kupákban.

Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re

José Mourinhót augusztus végén a Bajnokok Ligája búcsú után váratlanul menesztették a Fenerbache kispadjáról. A 62 éves portugál tréner azonban nem maradt túl sokáig állás nélkül, három héttel később a kirúgott Bruno Lage helyét vette át a Benficánál. Mourinho számára ez a második időszak a lisszaboniak élén: 2000-ben rövid ideig már irányította a csapatot, most pedig egy kétéves megállapodás keretében tért vissza, amely viszonylag szerény, évi hárommillió eurós fizetést garantál számára. Bár a „Special One” pályafutása során 26 trófeát nyert, több mint egy évtizede nem ünnepelhetett bajnoki címet, és öt éve nem járt a Bajnokok Ligája főtábláján, így kérdés, mire lehet képes ismét a legmagasabb szinten.

Mourinho ugyanakkor továbbra is sikerre éhes. 

Mások elfogadják a vereséget, de ő nem. Még most is futballért él

– fogalmazott közeli barátja, José Peseiro. A portugál szakember pedig maga is kiemelte, hogy bár „önzetlenebb” és „kevésbé egocentrikus” lett, de a győzelem iránti megszállottsága változatlan maradt.

A sorsolás pikantériája, hogy első európai meccse a Benficával éppen a Chelsea ellen lesz, azzal a klubbal szemben, ahol edzőként örökre beírta a nevét a történelemkönyvekbe. Két időszakban vezette a londoniakat (2004–2007 és 2013–2015 között), összesen nyolc trófeát nyert az együttessel, köztük három Premier League-címet, és ő volt az, aki 50 év után újra bajnoki aranyat hozott a Stamford Bridge-re. 

Nem csoda, hogy a Chelsea szurkolói ambivalens érzelmekkel várják a találkozót. Tim Rolls, a Chelsea egyik bérletese szerint pozitív fogadtatásra számíthat a portugál edző: 

Sokat tett a klubért. Három bajnoki címet nyert és átalakította a klubot. Húsz éve nyertük az első bajnoki címet a vezetésével

– hangsúlyozta Rolls.

A Chelsea igyekszik kihasználni Mourino „visszatérését”

A nyugat-londoni együttes meglátta a piaci rést, és a szurkolók megdöbbenésére a legmagasabb árkategóriába sorolta be a Benfica elleni BL-mérkőzést. Mindez azt jelenti, hogy a jegyár akár a 95 fontot is elérheti. A szurkolók teljesen kiakadtak a Chelsea döntésén, szerintük a klub csak Mourinho visszatérésén próbál nyerészkedni.

Mourinhónak ismerős az új BL-formátum, de még alkalmazkodnia kell hozzá

Mourinho öt év kihagyás után tér vissza a Bajnokok Ligájába, ennek kapcsán adott interjút az uefa.com-nak. A tréner a beszélgetés során elmondta, hogy hogy jelenleg még tanulmányozza az új lebonyolítási rendszert, ezért nem tudja egyértelműen kijelenteni, hogy jobban szerette az előző formátumot, vagy inkább ezt részesíti előnyben. Úgy fogalmazott, hogy a kettő más, tavaly az Európa-ligában már találkozott ezzel a lebonyolítással, és inkább innovatívnak nevezné. Hozzátette ugyanakkor, hogy ami innovatív, az egyben kissé furcsa is, hiszen csak egy mérkőzést lehet játszani egy csapat ellen. 

Rámutatott, hogy ez frusztrációt okozhat, hiszen ha idegenben kell játszani, akkor előfordulhat, hogy az ember szívesen szerepelne otthon, ha pedig otthon kell pályára lépni, akkor szívesen futballozna idegenben. Arról is beszélt, hogy szerinte nem igazságos, ha egy ilyen sokszereplős rangsorban valaki bizonyos kategóriába kerül, miközben nem játszott egy előtte álló rivális ellen sem. Mourinho szerint ez furcsa ugyan, de közben izgalmassá is teszi a sorozatot, mert lehetőséget ad arra, hogy már a kezdeti szakaszban nyolc különböző ellenféllel találkozzanak. Kiemelte, hogy ehhez alkalmazkodni kell.

 

 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

