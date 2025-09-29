Mourinho visszatérésén nyerészkedik a Chelsea, kiakadtak a szurkolók

A Chelsea utolsó három mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett a Premier League-ben, ráadásul a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye is rosszul indult a csapat számára, a Bayern München 3-1-re nyert Cole Palmerék ellen Münchenben. A rossz eredmények ellenére azonban nincs pánikhangulat a Chelsea-nél, a nyugat-londoni klub vezetősége kitart Enzo Maresca vezetőedző mellett.

A Chelsea nem kezdte túlságosan jól az idényt, a londoni kékek hat forduló után csak a nyolcadik helyen állnak a Premier League-ben, az elmúlt hetekben ráadásul több fájó vereség is becsúszott a bajnokságban, a Manchester Unitedtól (2-1) az Old Traffordon, a Brightontól (3-1) a Stamford Bridge-en kaptak ki szégyenszemre, valamint ott volt a már korábban említett FC Bayern elleni pofon is a Bajnokok Ligájában.

Bár a szurkolók egyre hangosabban fejezik ki elégedetlenségüket, Fabrizio Romano információi szerint a klub vezetősége továbbra is kiáll Enzo Maresca mellett. Behdad Eghbali társtulajdonos és a sportigazgatók csak az idény végén kívánják értékelni az olasz edző munkáját.

A Telegraph információi szerint a Chelsea célja változatlan: a Premier League első négy helyének valamelyikét megszerezni, illetve tisztességesen szerepelni a kupákban.

Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re

José Mourinhót augusztus végén a Bajnokok Ligája búcsú után váratlanul menesztették a Fenerbache kispadjáról. A 62 éves portugál tréner azonban nem maradt túl sokáig állás nélkül, három héttel később a kirúgott Bruno Lage helyét vette át a Benficánál. Mourinho számára ez a második időszak a lisszaboniak élén: 2000-ben rövid ideig már irányította a csapatot, most pedig egy kétéves megállapodás keretében tért vissza, amely viszonylag szerény, évi hárommillió eurós fizetést garantál számára. Bár a „Special One” pályafutása során 26 trófeát nyert, több mint egy évtizede nem ünnepelhetett bajnoki címet, és öt éve nem járt a Bajnokok Ligája főtábláján, így kérdés, mire lehet képes ismét a legmagasabb szinten.

Mourinho ugyanakkor továbbra is sikerre éhes.

Mások elfogadják a vereséget, de ő nem. Még most is futballért él

– fogalmazott közeli barátja, José Peseiro. A portugál szakember pedig maga is kiemelte, hogy bár „önzetlenebb” és „kevésbé egocentrikus” lett, de a győzelem iránti megszállottsága változatlan maradt.

A sorsolás pikantériája, hogy első európai meccse a Benficával éppen a Chelsea ellen lesz, azzal a klubbal szemben, ahol edzőként örökre beírta a nevét a történelemkönyvekbe. Két időszakban vezette a londoniakat (2004–2007 és 2013–2015 között), összesen nyolc trófeát nyert az együttessel, köztük három Premier League-címet, és ő volt az, aki 50 év után újra bajnoki aranyat hozott a Stamford Bridge-re.

Nem csoda, hogy a Chelsea szurkolói ambivalens érzelmekkel várják a találkozót. Tim Rolls, a Chelsea egyik bérletese szerint pozitív fogadtatásra számíthat a portugál edző:

Sokat tett a klubért. Három bajnoki címet nyert és átalakította a klubot. Húsz éve nyertük az első bajnoki címet a vezetésével

– hangsúlyozta Rolls.