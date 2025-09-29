  • Magyar Nemzet
Rejtély a Liverpoolnál: az egyik sztárja lemaradt az isztambuli repülőgépről

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Liverpool kedden este 21 órakor a Galatasaray otthonában lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos elutazott, Federico Chiesa viszont nem kelt útra, ő biztosan nem lép pályára Sallai Rolandék ellen. Egyelőre rejtély, mi történt vele.

2025. 09. 29. 16:13
Federico Chiesa remekül játszott a Southampton ellen Forrás: AFP
Federico Chiesa nem került be a Liverpool Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazó keretébe, annak ellenére, hogy a múlt héten regisztrálták. A remek formában levő Chiesa Giovanni Leoni súlyos sérülése, elülső keresztszalag-szakadása után került be a Liverpool BL-keretébe. Ám ma nem utazott el Isztambulba. A This Is Anfield liverpooli portál úgy tudja, hogy Chiesa nem sérült meg, és a kései regisztrációjával kapcsolatban sincsenek ismert problémák. A Liverpool Echo is csak annyit tud, hogy Chiesa ma reggel részt vett a csapat edzésén, de nem utazott el.

Federico Chiesa remek formát mutat a Liverpool csapatában
Federico Chiesa remek formát mutat a Liverpool csapatában. Forrás: X/Liverpool FC

A Liverpool este tart sajtótájékoztatót

A Liverpool múlt heti Ligakupa-meccsén, amit 2-1-re megnyert a Southampton ellen, a Vörösök góljait Alexander Isak és Hugo Ekitiké szerezte, a gólpasszt pedig mindkettőjüknek Federico Chiesa adta, aki remekül játszott. A statisztikák szerint négy gólhelyzetet alakított ki, emellett volt négy kulcspassza, négyszer lőtt kapura, szerzett egy lesgólt, nyolc párharcából ötöt megnyert. A SofaScore-nál 8,4-es osztályzatával ő volt a mezőny legjobbja.

A Liverpool 21 játékosa lesz bevethető kedden a Galatasaray otthonában, így Arne Slot vezetőedzőnek kedd este tíz cserejátékosa lesz.

Arne Slot a Liverpool ma esti, isztambuli sajtótájékoztatóján minden bizonnyal beszél arról, hogy Federico Chiesa miért nem utazott el.

A This Is Anfield úgy tudja, hogy a mostanában rengeteg kritikát kapott Alexis Mac Allister kispados lesz, Kerkez Milost Andy Robertson válthatja, Szoboszlai Dominik pedig jó eséllyel a középpályáról visszakerül a jobbhátvéd posztjára.

A Liverpool huszonegy fős kerete:

kapusok: Alisson , Mamardashvili, Woodman
védők: Van Dijk, Konaté, Gomez, Bradley, Kerkez, Robertson, Frimpong
középpályások: Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Mac Allister, Jones, Endo
támadók: Szalah, Isak, Ekitiké, Gakpo, Ngumoha

A Liverpool sem adott tájékoztatást, csak az utazók névsorát közölte.

 


 

