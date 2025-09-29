  • Magyar Nemzet
A nagy hiányosságról valló Arne Slot leleplezte, miért hagyta le a repülőgépről a játékosát

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában Galatasaray–Liverpool mérkőzést is rendeznek kedden. Hétfő este a vendégek vezetőedzője, Arne Slot Hugo Ekitiké társaságában az Isztambulba érkezés után megtartotta a sajtótájékoztatóját, amelynek egyik legfontosabb kérdése Federico Chiesa kihagyása volt.

Wiszt Péter
2025. 09. 29. 20:33
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Franck Fife)
A Sallai Rolandot foglalkoztató törökök 5-1-es vereséggel, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot a soraiban tudó angolok 3-2-es győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Kedden Isztambulban egymás ellen játszik a két magyaros csapat, a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzést megelőző délután pedig a Premier League címvédőjének repülőgépe leszállt Törökországban. A Vörösökkel előzetesen ismeretlen okokból nem utazott el az olasz Federico Chiesa, aki pedig remek formában van és bekerült a bő BL-keretbe a múlt héten megsérült honfitársa, Giovanni Leoni helyett. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a hétfő esti sajtótájékoztatón – amelyen a játékosokat Hugo Ekitiké képviselte – nem úszta meg, hogy a délelőtt még a csapattársaival közösen készülő Chiesa ne kerüljön rögtön szóba.

Arne Slot nem számíthat Federico Chiesa játékára a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen
Arne Slot nem számíthat Federico Chiesa játékára a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Slot Chiesa kihagyásáról is beszélt a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés előtt

– A Crystal Palace ellen összeszedett egy kis sérülést, és ugyan ma délelőtt próbált edzeni, nem tudta befejezni a tréninget. 

Mivel szombaton már a Chelsea elleni bajnokin szükség lehet rá, nem akartunk kockáztatni vele

– mondta a bajnoki veretlenségét szombaton elveszítő Liverpool holland trénere a Palace ellen csereként beállva gólt szerző Chiesáról.

Arne Slotot kérdezték a két új csatáráról is, akikkel kapcsolatban elmondta, muszáj volt helyettesíteni az eligazolt Darwin Núnezt és az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát, és egyelőre Hugo Ekitiké és Alexander Isak sem okozott csalódást. 

Kérdésre méltatta segédjét, Giovanni van Bronckhorstot, aki egykori Besiktas-edzőként különösen jó tanácsokat adhat a törökök ellen.

A Liverpool edzője dicsérte a Galatasarayt, amelynek a négygólos frankfurti vereségét túlzónak érezte. Slot azt is kiemelte, hogy a labdát rendre sokat birtokló csapatának a pontrúgások levédekezése a legnagyobb hiányossága, ebben kell a leginkább fejlődnie – utóbbi esetben másra kell figyelni az angol bajnokságban, mint a Bajnokok Ligájában.

Hugo Ekitikét kiállították múlt héten, ezért kihagyta a Crystal Palace elleni elveszített bajnokit, Hugo Ekitiké több szempontból is főszereplő lett
Hugo Ekitikét kiállították múlt héten, ezért kihagyta a Crystal Palace elleni elveszített bajnokit (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Hugo Ekitiké Alexander Isakkal nem versengeni akar

A nyáron Frankfurtból érkezett francia játékos már öt gólnál jár tétmérkőzéseken új csapatában, ahol posztriválisaként Alexander Isak is a keret tagja lett. Ekitikét a svéd csatárról is kérdezték a sajtótájékoztatón.

– Sikerült jól alkalmazkodnom a csapathoz és a stábhoz, ebben mindenki segített. Nagy klubot alkotunk, úgyhogy természetes, hogy nem csupán egy csatárra van szükség, örülök, hogy Alexander is a csapat tagja lett. 

Két- és egycsatáros rendszerben is játszottam már, úgyhogy ha egyszerre vagyunk a pályán, az sem lesz idegen tőlem

– nyilatkozta a legutóbbi bajnokit eltiltás miatt kihagyó, és a Southampton elleni piros lapja miatt ismételten bocsánatot kérő Ekitiké.

A 23 éves támadó hozzátette, korábban a francia PSG színeiben rendre csereként beállva négy BL-mérkőzést is játszott, és ott talán a világ legjobbjaival együtt futballozott, úgyhogy abból az időszakból is igyekszik levonni a tanulságot a liverpooli időszakára.

A Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-találkozó magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban, ahol a török bajnok tavaly augusztus óta nem talált legyőzőre.

 

