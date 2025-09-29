A nagy hiányosságról valló Arne Slot leleplezte, miért hagyta le a repülőgépről a játékosát

A Sallai Rolandot foglalkoztató törökök 5-1-es vereséggel, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot a soraiban tudó angolok 3-2-es győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Kedden Isztambulban egymás ellen játszik a két magyaros csapat, a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzést megelőző délután pedig a Premier League címvédőjének repülőgépe leszállt Törökországban. A Vörösökkel előzetesen ismeretlen okokból nem utazott el az olasz Federico Chiesa, aki pedig remek formában van és bekerült a bő BL-keretbe a múlt héten megsérült honfitársa, Giovanni Leoni helyett. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a hétfő esti sajtótájékoztatón – amelyen a játékosokat Hugo Ekitiké képviselte – nem úszta meg, hogy a délelőtt még a csapattársaival közösen készülő Chiesa ne kerüljön rögtön szóba.

Arne Slot nem számíthat Federico Chiesa játékára a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Slot Chiesa kihagyásáról is beszélt a Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzés előtt

– A Crystal Palace ellen összeszedett egy kis sérülést, és ugyan ma délelőtt próbált edzeni, nem tudta befejezni a tréninget.

Mivel szombaton már a Chelsea elleni bajnokin szükség lehet rá, nem akartunk kockáztatni vele

– mondta a bajnoki veretlenségét szombaton elveszítő Liverpool holland trénere a Palace ellen csereként beállva gólt szerző Chiesáról.

Arne Slotot kérdezték a két új csatáráról is, akikkel kapcsolatban elmondta, muszáj volt helyettesíteni az eligazolt Darwin Núnezt és az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát, és egyelőre Hugo Ekitiké és Alexander Isak sem okozott csalódást.

Kérdésre méltatta segédjét, Giovanni van Bronckhorstot, aki egykori Besiktas-edzőként különösen jó tanácsokat adhat a törökök ellen.

A Liverpool edzője dicsérte a Galatasarayt, amelynek a négygólos frankfurti vereségét túlzónak érezte. Slot azt is kiemelte, hogy a labdát rendre sokat birtokló csapatának a pontrúgások levédekezése a legnagyobb hiányossága, ebben kell a leginkább fejlődnie – utóbbi esetben másra kell figyelni az angol bajnokságban, mint a Bajnokok Ligájában.

Hugo Ekitikét kiállították múlt héten, ezért kihagyta a Crystal Palace elleni elveszített bajnokit (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Hugo Ekitiké Alexander Isakkal nem versengeni akar

A nyáron Frankfurtból érkezett francia játékos már öt gólnál jár tétmérkőzéseken új csapatában, ahol posztriválisaként Alexander Isak is a keret tagja lett. Ekitikét a svéd csatárról is kérdezték a sajtótájékoztatón.