Nem elég a vereség, a szurkolók csúnyán gúnyt űztek a Liverpoolból + videó

A Liverpool veretlensége odaveszett a Selhurst Parkban, Federico Chiesa hiába egyenlített a hajrában, az utolsó szó Eddie Nketiah-é volt, aki a mérkőzés legvégén megszerezte a három pontot érő találatot. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök napja még rosszabbra fordult a lefújás után, amikor a csapatbusszal kezdtek el trollkodni a hazai drukkerek.

A Crystal Palace szurkolói gúnyt űztek a Liverpoolból (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A Liverpool csapatbusza nem tudott elindulni

A stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni , ugyanis az egyik Crystal Palace-szurkoló szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét. A közel egy percig tartó procedúra során a többi drukker nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.

This Palace fan purposely holding up the Liverpool team bus after their win against them today.



The kind of shithousery we can all appreciate…



September 27, 2025

A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.