Nem elég a vereség, a szurkolók csúnyán gúnyt űztek a Liverpoolból + videó

A Liverpool veretlensége odaveszett a Selhurst Parkban, Federico Chiesa hiába egyenlített a hajrában, az utolsó szó Eddie Nketiah-é volt, aki a mérkőzés legvégén megszerezte a három pontot érő találatot. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök napja még rosszabbra fordult a lefújás után, amikor a csapatbusszal kezdtek el trollkodni a hazai drukkerek.
A Liverpool csapatbusza nem tudott elindulni
A stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni , ugyanis az egyik Crystal Palace-szurkoló szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét. A közel egy percig tartó procedúra során a többi drukker nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.
A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.