  • Nem elég a vereség, a szurkolók csúnyán gúnyt űztek a Liverpoolból + videó
Premier LeagueLiverpoolszurkolókCrystal Palace

Nem elég a vereség, a szurkolók csúnyán gúnyt űztek a Liverpoolból + videó

Elszenvedte az első vereségét a Premier League új idényében a Liverpool, a címvédő a Crystal Palace otthonában maradt alul 2-1-re. A kudarc mellett azt is el kellett viselnie a Liverpoolnak, hogy az ellenfél szurkolói a saját szórakoztatásukra gyakorlatilag sót szórtak a fájó sebbe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 8:55
A Liverpool csapatbusza áldozatul esett a hazaiak szórakozásának Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
A Liverpool veretlensége odaveszett a Selhurst Parkban, Federico Chiesa hiába egyenlített a hajrában, az utolsó szó Eddie Nketiah-é volt, aki a mérkőzés legvégén megszerezte a három pontot érő találatot. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök napja még rosszabbra fordult a lefújás után, amikor a csapatbusszal kezdtek el trollkodni a hazai drukkerek.

A Crystal Palace szurkolói gúnyt űztek a Liverpoolból
A Crystal Palace szurkolói gúnyt űztek a Liverpoolból (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A Liverpool csapatbusza nem tudott elindulni

A stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni , ugyanis az egyik Crystal Palace-szurkoló szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét. A közel egy percig tartó procedúra során a többi drukker nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.

A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.

