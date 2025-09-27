A mumus ismét lecsapott Szoboszlaiékra, az utolsó percekben minden megváltozott

A címvédő Liverpool a szintén veretlen Crystal Palace otthonában játszott a Premier League hatodik fordulójában. Arne Slot vezetőedző a kezdőbe nevezte mindkét magyart, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is, ráadásul a 24 éves középpályás ismét a támadó középpályás posztján játszhatott, miután Florian Wirtz volt a balszélső. Az eltiltott Hugo Ekitiké helyett pedig először kezdett a PL-ben Alexander Isak. A londoni csapat legutóbb április végén kapott ki, azóta 17 tétmeccse veretlen. A Palace a Vörösökkel májusban a bajnokság utolsó fordulójában ikszelt, míg augusztusban a Szuperkupát elhappolta Szoboszlaiék elől – így a mostani idényben idáig egyedül Oliver Glasner együttese győzte le a Liverpoolt.

A Liverpool nagyon gyorsan gólt kapott a Crystal Palace ellen Fotó: BEN STANSALL/AFP

A Liverpool gyorsan gólt kapott, majd az orvosok rohantak a lelátóra

Nem kellett sokat várni az első gólra. A 9. percben a hazaiak rúgtak szögletet, a beívelt labdát a liverpooli Ryan Gravenberch fejelte le, ami így tökéletes volt az érkező Ismaila Sarrnak (1-0). A Palace a gól után kis híján még egyet szerzett egy kontratámadás végén, de Alisson hatalmas bravúrral védett a gólvonalon. A Liverpool ezután az ellenfél kapuja előtt szabadrúgást kapott, a labda mögé Szoboszlai és Mohamed Szalah állt, azonban percekig nem végezhették el.

Minden bizonnyal az egyik szurkoló lett rosszul a nézőtéren. Síri csend lett a stadionban, az orvosok oxigénpalackot is a lelátóra vittek, végül pár perc után vastaps közepette folytatódhatott a mérkőzés – remélve, hogy nem történt tragédia.

A szabadrúgást végül Szalah lőtte el, de a sorfalban elakadt a lövése. A folytatásban is Alisson védéseinek volt köszönhető, hogy a Liverpool nem kapott több gólt. A vendégek első igazán veszélyes helyzetére a 37. percig kellett várni, amikor a sárga lapos Ibrahima Konaté fejelt a kapu mellé. A tízperces hosszabbítás sem a Liverpoolról szólt, a hazaiak francia támadója, Jean-Phillippe Mateta bődületes kapufát lőtt. Rendkívül körülményesen focizott Arne Slot együttese az egész első félidőben, az eredmény a vendégekre nézve volt kecsegtető.