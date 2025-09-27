  • Magyar Nemzet
A mumus ismét lecsapott Szoboszlaiékra, az utolsó percekben minden megváltozott

A Liverpool szombat délután a Crystal Palace otthonában lépett pályára a Premier League hatodik fordulójában. A hazaiak azt első félidő legelején megszerezték a vezetést, majd csak Alisson hatalmas védéseinek köszönhetően nem született újabb gól a játékrészben. A fordulás után tovább szenvedett a Liverpool, de a 87. percben a csereként beálló Federico Chiesa kiegyenlített, de a hosszabbításban mégis kikapott a Liverpool egy komikus góllal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 18:09
Eddie Nketiah a hosszabbításban vitte be a kegyelemdöfést a Liverpoolnak
Eddie Nketiah a hosszabbításban vitte be a kegyelemdöfést a Liverpoolnak Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A címvédő Liverpool a szintén veretlen Crystal Palace otthonában játszott a Premier League hatodik fordulójában. Arne Slot vezetőedző a kezdőbe nevezte mindkét magyart, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is, ráadásul a 24 éves középpályás ismét a támadó középpályás posztján játszhatott, miután Florian Wirtz volt a balszélső. Az eltiltott Hugo Ekitiké helyett pedig először kezdett a PL-ben Alexander Isak. A londoni csapat legutóbb április végén kapott ki, azóta 17 tétmeccse veretlen. A Palace a Vörösökkel májusban a bajnokság utolsó fordulójában ikszelt, míg augusztusban a Szuperkupát elhappolta Szoboszlaiék elől – így a mostani idényben idáig egyedül Oliver Glasner együttese győzte le a Liverpoolt.

A Liverpool nagyon gyorsan gólt kapott a Crystal Palace ellen
A Liverpool nagyon gyorsan gólt kapott a Crystal Palace ellen  Fotó: BEN STANSALL/AFP

A Liverpool gyorsan gólt kapott, majd az orvosok rohantak a lelátóra

Nem kellett sokat várni az első gólra. A 9. percben a hazaiak rúgtak szögletet, a beívelt labdát a liverpooli Ryan Gravenberch fejelte le, ami így tökéletes volt az érkező Ismaila Sarrnak (1-0). A Palace a gól után kis híján még egyet szerzett egy kontratámadás végén, de Alisson hatalmas bravúrral védett  a gólvonalon. A Liverpool ezután az ellenfél kapuja előtt szabadrúgást kapott, a labda mögé Szoboszlai és Mohamed Szalah állt, azonban percekig nem végezhették el. 

Minden bizonnyal az egyik szurkoló lett rosszul a nézőtéren. Síri csend lett a stadionban, az orvosok oxigénpalackot is a lelátóra vittek, végül pár perc után vastaps közepette folytatódhatott a mérkőzés – remélve, hogy nem történt tragédia. 

A szabadrúgást végül Szalah lőtte el, de a sorfalban elakadt a lövése. A folytatásban is Alisson védéseinek volt köszönhető, hogy a Liverpool nem kapott több gólt. A vendégek első igazán veszélyes helyzetére a 37. percig kellett várni, amikor a sárga lapos Ibrahima Konaté fejelt a kapu mellé. A tízperces hosszabbítás sem a Liverpoolról szólt, a hazaiak francia támadója, Jean-Phillippe Mateta bődületes kapufát lőtt. Rendkívül körülményesen focizott Arne Slot együttese az egész első félidőben, az eredmény a vendégekre nézve volt kecsegtető.  

Florian Wirtz a labdával csak elvétve találkozott az első félidőben
Florian Wirtz a labdával csak elvétve találkozott az első félidőben  Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai régi-új szerepben, nagyot hajrázott a Liverpool

A holland vezetőedző a második félidőre becserélte a támadó Cody Gakpót a jobbhátvéd Conor Bradley helyett, így pedig Szoboszlai visszasorolt a védelembe. Éppen Szoboszlai álompassza hozta az első vendéghelyzetet, a hosszú labdájára Wirtz érkezett, de Dean Henderson kapus védte a középre tartó lövést. Majd Szoboszlai utolsó emberként mentett a saját kapuja előtt, mindenhol ott volt.

A Liverpool teljesen beszorította ellenfelét a második félidőben, Slot a hajrára Federico Chiesát és a 16 éves Rio Ngumohát is becserélte, remélve, hogy csapata ismét az utolsó percekben szerez gólt.

A 87. percben Gravenberch beadását Richards nem tudta kifejelni, a lepattanóra pedig Chiesa érkezett. (1-1) Hihetetlen de a hatból öt bajnokin is a 80. perc után szerzett gólt a Liverpool.

A mumus lecsapott a végén

A pontszerzéshez viszont ez is kevés volt: egy bedobás után Curtis Jones fejéről Eddie Nketiah elé került a labda, ő pedig könnyedén a kapuba lőtt. A Liverpoolt a saját fegyverével verték meg, így elszenvedte első vereségét a bajnokságban, az idényben pedig másodszor kapott ki a Crystal Palace ellen. A Premier League-ben így már csak egyedül a londoni együttes veretlen.

Szoboszlai és Kerkez is végig a pályán volt, ők és az egész csapat kedden Isztambulban javíthat Sallai Roland együttese, a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában.

További eredmények és a teljes forduló programja:

ANGOL PREMIER LEAGUE, 6. FORDULÓ

Szombat:

  • Brentford–Manchester United 3-1
  • Chelsea–Brighton & Hove Albion 1-3
  • Crystal Palace–Liverpool 2-1
  • Leeds United–AFC Bournemouth 2-2
  • Manchester City–Burnley 5-1
  • 18.30: Nottingham Forest–Sunderland (tv: Spíler1)
  • 21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • 15.00: Aston Villa–Fulham (tv: Spíler1)
  • 17.30: Newcastle United–Arsenal (tv: Spíler2)

 

