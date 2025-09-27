Arne Slot döntött, hogy Kerkez és Szoboszlai kezd-e a veretlenek PL-meccsén

Szombat délután a bajnokságban eddig hibátlan Liverpool a Crystal Palace otthonába látogat. A két csapat augusztusban már találkozott egymással, akkor a londoni gárda nyerte az angol Szuperkupát tizenegyesek után. A Liverpool hétköznap a Ligakupából jutott tovább, ahol Szoboszlai Dominik pihenőt kapott, míg Kerkez Milos az utolsó percekben állt be. A Vörösök azonban a Southampton ellen hosszú hónapokra elvesztették az olasz Giovanni Leonit, míg Hugo Ekitiké kiállítása miatt szombaton nem léphet pályára.

Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lapja miatt szombaton nem játszhat Fotó: AFP/Paul Ellis

Így áll fel a Liverpool a Crystal Palace ellen

A címvédő a kezdőrúgás előtt 75 perccel hozta nyilvánosságra a kezdőcsapatát.

Arne Slot mindkét magyart a kezdőbe nevezte, míg a bajnokságban először lesz az első perctől a pályán a svéd támadó, Alexander Isak. Slot Florian Wirtzet is visszarakta a kezdőbe, aki így két meccs után újra az elejétől élvezi a holland bizalmát.

Szoboszlai mellett a középpályán Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch is kezd, így könnyen meglehet, hogy a magyar játékos ismét egy sorral feljebb fog játszani. Wirtz ebben az esetben pedig a bal szélre húzódhat ki.

How we line up against Crystal Palace ✊ #CRYLIV — Liverpool FC (@LFC) September 27, 2025

A Crystal Palace kezdőcsapata:

Sarr returns 🇸🇳

Kamada in the midfield 🇯🇵

Pino starts 🇪🇸



Here's our XI to face Liverpool... pic.twitter.com/7xq5LuHinU — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 27, 2025

Nehéz meccs vár a Liverpoolra, ugyanis Oliver Glasner együttese már 17 tétmeccse veretlen. Legutóbb április 16-án a Newcastle United győzte le a Crystal Palace-t. Ugyanakkor a Vörösök abban reménykedhetnek, hogy a legutóbbi tíz meccsén, amikor a Selhurst Parkban játszott, egyet sem veszített el, kilencet megnyert.

A találkozó 16 órakor kezdődik, Magyarországon a Match4 élőben közvetíti.