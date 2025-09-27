  • Magyar Nemzet
  • Arne Slot döntött, hogy Kerkez és Szoboszlai kezd-e a veretlenek PL-meccsén
LiverpoolCrystal PalaceKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Arne Slot döntött, hogy Kerkez és Szoboszlai kezd-e a veretlenek PL-meccsén

A Liverpool szombaton 16 órától a Premier League másik veretlen csapata, a Crystal Palace otthonában lép pályára. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a kezdőbe nevezte Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is.

2025. 09. 27. 14:49
2025. 09. 27. 14:49
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szombaton idegenben játszik
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szombaton idegenben játszik Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
Szombat délután a bajnokságban eddig hibátlan Liverpool a Crystal Palace otthonába látogat. A két csapat augusztusban már találkozott egymással, akkor a londoni gárda nyerte az angol Szuperkupát tizenegyesek után. A Liverpool hétköznap a Ligakupából jutott tovább, ahol Szoboszlai Dominik pihenőt kapott, míg Kerkez Milos az utolsó percekben állt be. A Vörösök azonban a Southampton ellen hosszú hónapokra elvesztették az olasz Giovanni Leonit, míg Hugo Ekitiké kiállítása miatt szombaton nem léphet pályára.

Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lapja miatt szombaton nem játszhat
Hugo Ekitiké, a Liverpool futballistája a Southampton elleni ligakupameccsen kapott piros lapja miatt szombaton nem játszhat  Fotó: AFP/Paul Ellis

Így áll fel a Liverpool a Crystal Palace ellen

A címvédő a kezdőrúgás előtt 75 perccel hozta nyilvánosságra a kezdőcsapatát. 

Arne Slot mindkét magyart a kezdőbe nevezte, míg a bajnokságban először lesz az első perctől a pályán a svéd támadó, Alexander Isak. Slot Florian Wirtzet is visszarakta a kezdőbe, aki így két meccs után újra az elejétől élvezi a holland bizalmát.

Szoboszlai mellett a középpályán Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch is kezd, így könnyen meglehet, hogy a magyar játékos ismét egy sorral feljebb fog játszani. Wirtz ebben az esetben pedig a bal szélre húzódhat ki.

A Crystal Palace kezdőcsapata:

Nehéz meccs vár a Liverpoolra, ugyanis Oliver Glasner együttese már 17 tétmeccse veretlen. Legutóbb április 16-án a Newcastle United győzte le a Crystal Palace-t. Ugyanakkor a Vörösök abban reménykedhetnek, hogy a legutóbbi tíz meccsén, amikor a Selhurst Parkban játszott, egyet sem veszített el, kilencet megnyert. 

A találkozó 16 órakor kezdődik, Magyarországon a Match4 élőben közvetíti. 

A két csapat augusztusi meccse:

