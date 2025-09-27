Antonio RüdigerLiverpoolIbrahima KonatéWilliam SalibaReal Madrid

A Real Madrid az Arsenal helyett mégis a Liverpoolt rabolhatja le

Sokáig úgy tűnt, hogy William Saliba a Real Madridnál folytathatja a pályafutását, azonban az Athletic információi szerint a 24 éves francia védő végül mégis szerződést hosszabbít az Arsenallal, így a madridiaknak új célpont után kellett néznie. Sajtóhírek szerint a királyi gárda már tovább is lépett, és nem Saliba, hanem a liverpooli Ibrahima Konaté megszerzésére koncentrál.

C. Kovács Attila
2025. 09. 27. 13:07
Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté már a Lipcsében is csapattársak voltak.
Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté már a Lipcsében is csapattársak voltak. Forrás: PAUL ELLIS/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután biztossá vált, hogy William Saliba Észak-Londonban marad , a Real Madrid figyelme Ibrahima Konaté felé fordult, aki jövő nyáron szabadon igazolható lesz. A Liverpool francia védőjét illetően azonban megoszlanak a vélemények a királyiak vezetőségében, így még kérdéses, hogy ő lesz-e a klub végső választása. Ami biztos, hogy Szoboszlai Dominik csapattársa elvágyódik Liverpoolból, és egyelőre nem hajlandó meghosszabbítani a 2025/26-os idény végén lejáró szerződését. 

Ibrahima Konaté elvágyódik Liverpoolból, könnyen lehet, hogy a Real Madridnál folytatja a pályafutását.
Ibrahima Konaté elvágyódik Liverpoolból, könnyen lehet, hogy a Real Madridnál folytatja a pályafutását (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

A Real Madrid számára kiemelten fontos a védelem megerősítése, különösen annak fényében, hogy két nagy név, David Alaba és Antonio Rüdiger is távozhat a klubtól 2026 nyarán. Emiatt elsődleges célként tűzték ki egy olyan stabil és nagy tapasztalattal rendelkező középső hátvéd megszerzését, aki képes azonnal megbízható teljesítményt nyújtani. 

Saliba szerződéshosszabbítása után Konaté vált a madridi klub első számú kiszemeltjévé, főleg azért, mert jövő nyáron ingyen érkezhet, így a királyi klub költséghatékonyon tömhetné be a védelem közepén tátongó űrt. 

Ugyanakkor a Madrid vezetőségén belül nem mindenki támogatja Ibrahima Konaté leigazolását, a klubon belül közel sincs akkora konszenzus, mint pár hónappal ezelőtt a szintén Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold szerződtetését illetően. Ez a bizonytalanság pedig lassíthatja a végső döntés meghozatalát.

Konaté elvágyódik Liverpoolból

A játékos maga azonban szívesen váltana, aminek egyik jele, hogy többször elutasította a Liverpool hosszabbítási ajánlatait. Korábban már arról is beszámoltunk, hogy a 26 éves francia védő nem azért akar távozni Liverpoolból, mert a Vörösök nem kínálnak neki elég magas fizetést, egyszerűen csak azért váltana, mert a szíve Madridba húzza

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu