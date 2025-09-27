A Real Madrid az Arsenal helyett mégis a Liverpoolt rabolhatja le

Miután biztossá vált, hogy William Saliba Észak-Londonban marad , a Real Madrid figyelme Ibrahima Konaté felé fordult, aki jövő nyáron szabadon igazolható lesz. A Liverpool francia védőjét illetően azonban megoszlanak a vélemények a királyiak vezetőségében, így még kérdéses, hogy ő lesz-e a klub végső választása. Ami biztos, hogy Szoboszlai Dominik csapattársa elvágyódik Liverpoolból, és egyelőre nem hajlandó meghosszabbítani a 2025/26-os idény végén lejáró szerződését.

Ibrahima Konaté elvágyódik Liverpoolból, könnyen lehet, hogy a Real Madridnál folytatja a pályafutását (Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP)

A Real Madrid számára kiemelten fontos a védelem megerősítése, különösen annak fényében, hogy két nagy név, David Alaba és Antonio Rüdiger is távozhat a klubtól 2026 nyarán. Emiatt elsődleges célként tűzték ki egy olyan stabil és nagy tapasztalattal rendelkező középső hátvéd megszerzését, aki képes azonnal megbízható teljesítményt nyújtani.

Saliba szerződéshosszabbítása után Konaté vált a madridi klub első számú kiszemeltjévé, főleg azért, mert jövő nyáron ingyen érkezhet, így a királyi klub költséghatékonyon tömhetné be a védelem közepén tátongó űrt.

Ugyanakkor a Madrid vezetőségén belül nem mindenki támogatja Ibrahima Konaté leigazolását, a klubon belül közel sincs akkora konszenzus, mint pár hónappal ezelőtt a szintén Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold szerződtetését illetően. Ez a bizonytalanság pedig lassíthatja a végső döntés meghozatalát.