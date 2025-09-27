Szoboszlai megszólalt a fájó vereség után, Sallai Roland retteghet

A Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace ellen a Premier League hatodik fordulójában, így Arne Slot együttese öt megnyert meccs után kikapott a bajnokságban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az első perctől az utolsóig a pályán volt, ugyanakkor a balhátvéd a lefújás után a szurkolóktól és a liverpooli sajtótól kritikákat kapott, amiért bedobásra rúgta ki a labdát 1-1-nél.

Arne Slot a fejét fogta a Liverpool meccsén, Szoboszlai Dominik is csak nézett Fotó: BEN STANSALL/AFP

Szoboszlai Dominik tudja, hogy a Liverpool nem játszott jól

A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújás után a norvég Viaplay-nek nyilatkozott a vegyes zónában.

– Eddig szerencsénk volt a szezonban, ma ez nem volt így – kezdte Szoboszlai Dominik a vereség után – Nem ez volt a legjobb meccsünk idén, de ez kívülről is látható volt. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, tanulnunk kell a történtekből, és a következő, Galatasaray elleni BL-meccsre kell koncentrálnunk.

A magyar játékos ezután kiemelte, hiányzott a játékukból az intenzitás.

– A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.

Aggódna Szoboszlai a Liverpool meccsei miatt?

Végül a magyar játékosnál afelől érdeklődött az újságíró, hogy aggódik-e az idei teljesítményük miatt. A norvég kolléga minden bizonnyal arra gondolt, hogy a Liverpool nyolc meccséből hatot is csak az utolsó pillanatokban tudott megnyerni.

Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont. Tavaly hat meccs után ugyanannyi pontunk volt, és végül az első helyen végeztünk, szóval csak tovább kell mennünk, hosszú út áll előttünk.

A Liverpool az Arsenal vasárnapi eredményétől függetlenül – Newcastle United idegenben – az első helyen marad a Premier League-ben. Ahogy Szoboszlai Dominik is említette, a Liverpool kedden Sallai Roland együttese, a Galatasaray ellen lép pályára a BL-ben, majd a Chelsea otthonába látogat egy hét múlva szombaton az októberi válogatott szünet előtt.