Szoboszlai DominikLiverpoolCrystal PalacePremier LeagueSallai Roland

Szoboszlai megszólalt a fájó vereség után, Sallai Roland retteghet

Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Liverpool szombati bajnokiján, ahol támadó középpályásként és jobbhátvédként is játszott. A Liverpool az utolsó percben kapott góllal 2-1-re alulmaradt a Crystal Palace ellen, a lefújás után Szoboszlai is értékelt a helyszínen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 20:55
Szoboszlai Dominik a mostani idényben először kapott ki a Premier League-ben
Szoboszlai Dominik a mostani idényben először kapott ki a Premier League-ben Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace ellen a Premier League hatodik fordulójában, így Arne Slot együttese öt megnyert meccs után kikapott a bajnokságban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az első perctől az utolsóig a pályán volt, ugyanakkor a balhátvéd a lefújás után a szurkolóktól és a liverpooli sajtótól kritikákat kapott, amiért bedobásra rúgta ki a labdát 1-1-nél.

Arne Slot a fejét fogta a Liverpool meccsén, Szoboszlai Dominik is csak nézett
Arne Slot a fejét fogta a Liverpool meccsén, Szoboszlai Dominik is csak nézett  Fotó: BEN STANSALL/AFP

Szoboszlai Dominik tudja, hogy a Liverpool nem játszott jól

A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújás után a norvég Viaplay-nek nyilatkozott a vegyes zónában. 

– Eddig szerencsénk volt a szezonban, ma ez nem volt így – kezdte Szoboszlai Dominik a vereség után – Nem ez volt a legjobb meccsünk idén, de ez kívülről is látható volt. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, tanulnunk kell a történtekből, és a következő, Galatasaray elleni BL-meccsre kell koncentrálnunk.

A magyar játékos ezután kiemelte, hiányzott a játékukból az intenzitás.

– A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.

Aggódna Szoboszlai a Liverpool meccsei miatt?

Végül a magyar játékosnál afelől érdeklődött az újságíró, hogy aggódik-e az idei teljesítményük miatt. A norvég kolléga minden bizonnyal arra gondolt, hogy a Liverpool nyolc meccséből hatot is csak az utolsó pillanatokban tudott megnyerni. 

Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont. Tavaly hat meccs után ugyanannyi pontunk volt, és végül az első helyen végeztünk, szóval csak tovább kell mennünk, hosszú út áll előttünk. 

A Liverpool az Arsenal vasárnapi eredményétől függetlenül – Newcastle United idegenben – az első helyen marad a Premier League-ben. Ahogy Szoboszlai Dominik is említette, a Liverpool kedden Sallai Roland együttese, a Galatasaray ellen lép pályára a BL-ben, majd a Chelsea otthonába látogat egy hét múlva szombaton az októberi válogatott szünet előtt.

Arne Slot sajtótájékoztatója a lefújás után:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu