Kerkez MilosLiverpoolCrystal Palace

Kerkez mit csinált a mindent eldöntő gól előtt? Liverpoolban már háborognak

Kerkez Milos a Crystal Palace elleni bajnoki utolsó perceiben bedobásra rúgta ki a labdát. A Liverpool később ebből kapott gólt, és a meccset is így vesztette el. Kerkez mozdulata miatt a liverpooli sajtó súlyos vádakat fogalmaz meg a magyar játékossal szemben, noha a mérkőzés nagy részében hiba nélkül játszott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 19:48
Kerkez Milos benne volt a Liverpool második kapott góljában
Kerkez Milos benne volt a Liverpool második kapott góljában Forrás: AFP
A Liverpool a bajnokságban először kapott ki a mostani idényben. Arne Slot együttese 2-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace otthonában, sorsszerű, hogy a londoni csapat egy utolsó percben szerzett góllal vitte be a kegyelemdöfést. A gól kapcsán a liverpooli sajtó Kerkez Milost is elővette, aki a gólt hozó bedobás előtt rúgta ki a labdát a pályán kívülre. 

Kerkez Milos a kritikusok célpontja lett a szombati meccs után
Kerkez Milos a kritikusok célpontja lett a szombati meccs után  Fotó: X/Thisisanfield.com

Sokba került Kerkez Milos felelőtlen mozdulata 

A hatperces hosszabbítás is lejárt már, amikor a Liverpool a saját kapuja előtt labdát szerzett, Kerkez azonban ahelyett, hogy egy társának passzolt volna, taccsra rúgta a labdát.

A magyar balhátvéd minden bizonnyal azt remélte, hogy a játékvezető ezzel le is fújja a mérkőzést, miután a tervezett hosszabbítás lejárt. Chris Kavanagh azonban nem így gondolta, és engedte még a bedobást. Jefferson Lerma óriási bedobása után Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk sem tudott tisztázni, Willy Hughes lefejelte a 17 éves Rio Ngumohát, majd Curtis Jones fejéről éppen Eddie Nketiah elé pattant a labda. Az Arsenal korábbi támadója pedig közelről már nem hibázott. A Liverpool ezzel a góllal kapott ki. 

A gól ide kattintva nézhető meg.

Arne Slot is csak a fejét fogta a Liverpool meccsén
Arne Slot is csak a fejét fogta a Liverpool meccsén  Fotó: BEN STANSALL/AFP

A liverpooli sajtó sem felejti a történteket

A liverpooli sajtó a meccs utáni osztályzatokban Kerkezt is lehúzta, a This is Anfield az említett bedobás előtt történteket is kiemeli.

Kerkez Andy Robertson helyén játszott, de nem volt meggyőző. A magyar játékos túl óvatos volt labdával, és a felpasszolt labdái sem voltak pontosak. A hajrában feleslegesen engedte meg azt a bedobást, amelyből Eddie Nketiah a győztes gólt szerezte.

Az oldal még egy külön cikket is szentelt Kerkez szidásának, amelyekben szurkolói véleményeket idéznek. A többi oldalnál ugyanakkor ezt a hibáját nem említették meg, ez az értékeléseken is meglátszik.

  • A Liverpool Echo ötös osztályzatot adott neki, és a szerző ezt írta: „Az első félidőben szélső hiányában próbált a támadásokat segíteni, kevés sikerrel. A szünet után Cody Gakpo megérkezésével az ő játéka is feljavult.”
  • A Liverpool.com hatos értékeléssel jutalmazta Kerkez játékát ezzel a megjegyzéssel: „Sarr ellen a magyar játékosnak mindig élesnek kellett lennie. Az első félidőben a védekezésben nyújtott teljesítménye hagyott kivetnivalót, és elől Wirtz sem segített neki. egyedül maradt. A második félidőben már sokkal jobban játszott.”
  • A Sofascore-nál Kerkez 5,9-es osztályzata holtversenyben a második legrosszabb az egyiptomi Mohamed Szalahhal együtt.

Maga Slot is érzékelte, hogy a meccs előtt megbeszéltek nem működnek, a szünetben a jobbhátvéd Conor Bradley helyett jött a már említett Gakpo, aki a bal szélre kihúzódott, így pedig a halovány Wirtz léphetett be középre, míg Szoboszlai lett a jobb-bekk.

– Az első félidőben Wirtzzel akartuk túltölteni a középpályát, de 1-0-s hátrányban jobb, ha mindkét oldalon szélességet biztosítunk. Folyamatosan támadó játékosokat hoztunk be, ezzel kockáztattunk – mondta Slot a meccset követő sajtótájékoztatón.

Kerkez Milos statisztikái a Crystal Palace ellen:

  • egy tisztázás
  • egy szerelés
  • 60/52 passz (87 százalékos pontosság)
  • 4/0 keresztlabda, 3/0 hosszú indítás
  • 2/1 földön megnyert párharc és 1/0 fejpárbaj
  • 14 eladott labda

Nos, ahogy az egész csapat, úgy Kerkez sem fogja az ablakba kitenni a szombati teljesítményét, és a mérkőzés végén történtek miatt a szurkolók nemtetszését is „kiérdemelte”. Javításra viszont lesz bőven esélye, először szeptember 30-án, kedden a Galatasaray otthonában a Bajnokok Ligájában.

