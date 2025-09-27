Kerkez mit csinált a mindent eldöntő gól előtt? Liverpoolban már háborognak

A Liverpool a bajnokságban először kapott ki a mostani idényben. Arne Slot együttese 2-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace otthonában, sorsszerű, hogy a londoni csapat egy utolsó percben szerzett góllal vitte be a kegyelemdöfést. A gól kapcsán a liverpooli sajtó Kerkez Milost is elővette, aki a gólt hozó bedobás előtt rúgta ki a labdát a pályán kívülre.

Kerkez Milos a kritikusok célpontja lett a szombati meccs után Fotó: X/Thisisanfield.com

Sokba került Kerkez Milos felelőtlen mozdulata

A hatperces hosszabbítás is lejárt már, amikor a Liverpool a saját kapuja előtt labdát szerzett, Kerkez azonban ahelyett, hogy egy társának passzolt volna, taccsra rúgta a labdát.

A magyar balhátvéd minden bizonnyal azt remélte, hogy a játékvezető ezzel le is fújja a mérkőzést, miután a tervezett hosszabbítás lejárt. Chris Kavanagh azonban nem így gondolta, és engedte még a bedobást. Jefferson Lerma óriási bedobása után Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk sem tudott tisztázni, Willy Hughes lefejelte a 17 éves Rio Ngumohát, majd Curtis Jones fejéről éppen Eddie Nketiah elé pattant a labda. Az Arsenal korábbi támadója pedig közelről már nem hibázott. A Liverpool ezzel a góllal kapott ki.

A gól ide kattintva nézhető meg.

Arne Slot is csak a fejét fogta a Liverpool meccsén Fotó: BEN STANSALL/AFP

A liverpooli sajtó sem felejti a történteket

A liverpooli sajtó a meccs utáni osztályzatokban Kerkezt is lehúzta, a This is Anfield az említett bedobás előtt történteket is kiemeli.

Kerkez Andy Robertson helyén játszott, de nem volt meggyőző. A magyar játékos túl óvatos volt labdával, és a felpasszolt labdái sem voltak pontosak. A hajrában feleslegesen engedte meg azt a bedobást, amelyből Eddie Nketiah a győztes gólt szerezte.

Az oldal még egy külön cikket is szentelt Kerkez szidásának, amelyekben szurkolói véleményeket idéznek. A többi oldalnál ugyanakkor ezt a hibáját nem említették meg, ez az értékeléseken is meglátszik.

A Liverpool Echo ötös osztályzatot adott neki, és a szerző ezt írta: „Az első félidőben szélső hiányában próbált a támadásokat segíteni, kevés sikerrel. A szünet után Cody Gakpo megérkezésével az ő játéka is feljavult.”

A Liverpool.com hatos értékeléssel jutalmazta Kerkez játékát ezzel a megjegyzéssel: „Sarr ellen a magyar játékosnak mindig élesnek kellett lennie. Az első félidőben a védekezésben nyújtott teljesítménye hagyott kivetnivalót, és elől Wirtz sem segített neki. egyedül maradt. A második félidőben már sokkal jobban játszott.”

A Sofascore-nál Kerkez 5,9-es osztályzata holtversenyben a második legrosszabb az egyiptomi Mohamed Szalahhal együtt.

Maga Slot is érzékelte, hogy a meccs előtt megbeszéltek nem működnek, a szünetben a jobbhátvéd Conor Bradley helyett jött a már említett Gakpo, aki a bal szélre kihúzódott, így pedig a halovány Wirtz léphetett be középre, míg Szoboszlai lett a jobb-bekk.